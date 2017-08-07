07:43 07 августа

Подробности проекта М-60

Согласно информации блога bmpd , журнал «Air&Cosmos» сообщает о состоявшейся на полях авиасалона в Ле-Бурже демонстрации российской ОАК макета самолета футуристичного вида М-60 с вытянутым фюзеляжем.

Подробности проекта М-60


Как утверждается, данная машина имеет большое сходство с проектом разработки Nova (французский исследовательский центр ONERA) и D8 от НАСА.


М-60 разработан в ЭМЗ им. Мясищева, который ранее создал такие машины как бомбардировщик М-4 и высотный самолет М-55 «Геофизика». Работы осуществляются в рамках серии НИОКР, проводимых с 2011 года российской авиационной промышленностью в счет отработки средств по целевой программе «Самолет-2020». Среди других разработанных аванпроектов фигурируют сверхзвуковой самолет дальней авиации, транспортный самолет в виде летающего крыла и самолет на криогенном топливе.

Особенностью М-60 является планер с крыльями большого удлинения и несущим фюзеляжем, которые улучшают характеристики крыла. На фюзеляж генерируются два мощных потока, которые позволяют воздуху плавно обтекать фюзеляж (без завихрений) на больших углах атаки. Крылья с небольшим углом стреловидности и большого удлинения, а также V-образное вертикальное оперение установлены сверху фюзеляжа. Как утверждают в КБ, данная схема дает возможность увеличить аэродинамическое качество с 19 до 21 на скорости 0,76М.

Двигатели установлены над обтекателем хвостового оперения, что позволяет избежать ограничений по диаметру двигателей, а также степени двухконтурности. Потоки, генерируемые фюзеляжем, обтекают верх хвостовой части фюзеляжа, благодаря чему воздухозаборники могут работать в стабильных условиях без риска помпажа. Двигатели также защищены от попадания инородных частиц, а их шумность снижается за счет вертикального оперения и хвостовой части фюзеляжа.

Несущий фюзеляж большого размера является основной проблемой при создании М-60. Герметичная конструкция такого рода очень сложна в изготовлении. При использовании обычной конструкции должны быть смонтированы усиления для получения достаточной прочности длинного фюзеляжа, что вызывает утяжеление фюзеляжа и приводит к снижению характеристик самолета. Как поясняют в ЭМЗ им. Мясищева, этого удалось избежать за счет использования новых технологий, позволивших создать фюзеляж, имеющий сопротивление и массу, аналогичную для фюзеляжей круглого сечения. На текущий момент КБ разрабатывает фюзеляж вытянутой формы со шпангоутами и стрингерами из композитных материалов, который затем будет использован для проведения статических испытаний.

Как отмечает блог, истоки проекта М-60 восходят еще к 1979 году, когда КБ Мясищева была инициативно предложена разработка нового самолета. Главной задачей проекта являлось достижение высоты 25000 метров, необходимой для проведения высотной разведки, при большом запасе топлива и целевом оборудовании. С тех пор была разработана серия проектов самолетов различного предназначения.



В 2003 году вариант М-60-200 был предложен в качестве конкурента самолету МС-21 разработки «Корпорация Иркут» в качестве пассажирского самолета на линиях средней протяженности. М-60ТВТС, который являлся самолетом более скромных размеров, не имел шансов, поскольку в конечном счете проект Ил-112В был выбран в качестве легкого транспортного самолета. Проект стратегического бомбардировщика М-60Б проиграл проекту КБ Туполева в ходе конкурса по программе ПАК ДА. В настоящее время М-60 может принять участие в конкурсе на Перспективный транспортный самолет (ПТС), который будет включать в себя семейство самолетов грузоподъемностью от 80 до 240 тонн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. антивирус Сегодня, 04:38
    с полуграмотными крестьянами хватало денег на НИОКР и произв-во нескольких линеек в авиации
    а сейчас и квм \чел жилья и детская смертность и произ-во молока как то не не вышли на мировой уровень

    всего то лишь вернулись к трудному самостоятельному развитию (после 25 лет "встраивания" в мировую экономику)
    антивирус
    1. tanit Сегодня, 04:50
      Цитата: антивирус
      с полуграмотными крестьянами хватало денег

      Это Вы про какую страну, про РИ или послевоенный СССР? recourse
      Вот уж, действительно
      "антивирус 4 августа 2017 19:21 | Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста
      великих людей мало кто понимает при их жизни"
      smile
      tanit
      1. wasjasibirjac Сегодня, 06:51
        Цитата: tanit
        Это Вы про какую страну, про РИ или послевоенный СССР? recourse

        скорее всего - довоенный СССР. как по Сталину - принял страну с сохой, оставил с ядерной бомбой.
        wasjasibirjac
    2. Logall Сегодня, 04:51
      А с самолётом то что? Ситуацию в стране "Советов" помним, в России знаем! Что с самолётом?
      Logall
  2. Logall Сегодня, 04:46
    Хотел бы, что то процитировать, но вся статья сплошная цитата. Прочитал второй раз, ничего снова не понял, но звучит всё "круто". Если и "выхлоп" такой же будет, то вообще "КРУТЯК"! good
    Logall
  3. игорка357 Сегодня, 04:54
    Вы взбесились что ли?Посмотрите ёмаё,что ни статья хоть про что...то Путин Россию гробит...пятоколонники активизировались!
    игорка357
  4. Борис Радевич Сегодня, 05:09
    Слава Русскому оружию !
    Борис Радевич
    1. Anglorussian Сегодня, 05:21
      Boeing X-51 Waverider?... belay
      Anglorussian
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:45
        Boeing X-51 Waverider?... belay


        Присоединяюсь belay belay belay

        чего орать то...
        Тот же ЛЕХА
  5. Комментарий был удален.
    1. Житель Мордора Сегодня, 05:46
      Какой у Вас случай то запущеннный...
      Житель Мордора
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:48
      Мдяяя belay ...что то заклинило на форуме...через коммент опять СЛАВА да СЛАВА...

      на демонстрацию что ли вышли what ...как то глупо все это смотрится...для этой здравицы есть другие форумы.
      Тот же ЛЕХА
    3. kotuk_ha_oxote Сегодня, 06:21
      В Ольгино зарплату выдали)))
      kotuk_ha_oxote
  6. Wedmak Сегодня, 06:24
    Двигатели установлены над обтекателем хвостового оперения, что позволяет избежать ограничений по диаметру двигателей, а также степени двухконтурности

    Если не ошибаюсь от такой схемы отказались, т.к. при больших углах атаки двигатели попадали в зону разреженного потока воздуха идущую от фюзеляжа и могли просто отключится. Поэтому их и ставят теперь либо под/на крыло, либо выводят воздухозаборники снизу и сбоку, если движки внутри корпуса.
    Wedmak
    1. Sevastiec Сегодня, 06:48
      Гражданскому самолёту, не нужны большие углы атаки. Видимо дело в этом.
      Sevastiec
      1. Wedmak Сегодня, 06:50
        На взлете и посадке как раз таки большие углы атаки. А эти режимы самые опасные.
        Wedmak
        1. spech Сегодня, 07:05
          На фюзеляж генерируются два мощных потока, которые позволяют воздуху плавно обтекать фюзеляж (без завихрений) на больших углах атаки.

          А прочитать не судьба ?
          spech
          1. Wedmak Сегодня, 07:11
            Интересно, чем это эти два потока генерируются? Вы увидели там какие нибудь эффекторы - крылья, пилоны, ПГО, для этого?
            Читать конечно надо уметь, но и критически относится к прочитанному тоже.
            Wedmak
  7. ver_ Сегодня, 07:24
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Мдяяя belay ...что то заклинило на форуме...через коммент опять СЛАВА да СЛАВА...

    на демонстрацию что ли вышли what ...как то глупо все это смотрится...для этой здравицы есть другие форумы.

    ...дык у братанов с территории 404 переняли - дурные привычки заразительные..
    ver_
  8. svp67 Сегодня, 07:30
    КБ "Мясищева" - легендарное КБ, вот только жаль, что большая часть их прорывных работ просто были "похоронены", сначала в этом преуспевал Туполев, а затем Погонесян и общая обстановка в стране.Но очень хотелось бы, что бы Россия вновь стала "законодательницей мод" в авиастроении, в том числе и гражданском.
    svp67
Картина дня