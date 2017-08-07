Подробности проекта М-60
Согласно информации блога bmpd , журнал «Air&Cosmos» сообщает о состоявшейся на полях авиасалона в Ле-Бурже демонстрации российской ОАК макета самолета футуристичного вида М-60 с вытянутым фюзеляжем.
Как утверждается, данная машина имеет большое сходство с проектом разработки Nova (французский исследовательский центр ONERA) и D8 от НАСА.
М-60 разработан в ЭМЗ им. Мясищева, который ранее создал такие машины как бомбардировщик М-4 и высотный самолет М-55 «Геофизика». Работы осуществляются в рамках серии НИОКР, проводимых с 2011 года российской авиационной промышленностью в счет отработки средств по целевой программе «Самолет-2020». Среди других разработанных аванпроектов фигурируют сверхзвуковой самолет дальней авиации, транспортный самолет в виде летающего крыла и самолет на криогенном топливе.
Особенностью М-60 является планер с крыльями большого удлинения и несущим фюзеляжем, которые улучшают характеристики крыла. На фюзеляж генерируются два мощных потока, которые позволяют воздуху плавно обтекать фюзеляж (без завихрений) на больших углах атаки. Крылья с небольшим углом стреловидности и большого удлинения, а также V-образное вертикальное оперение установлены сверху фюзеляжа. Как утверждают в КБ, данная схема дает возможность увеличить аэродинамическое качество с 19 до 21 на скорости 0,76М.
Двигатели установлены над обтекателем хвостового оперения, что позволяет избежать ограничений по диаметру двигателей, а также степени двухконтурности. Потоки, генерируемые фюзеляжем, обтекают верх хвостовой части фюзеляжа, благодаря чему воздухозаборники могут работать в стабильных условиях без риска помпажа. Двигатели также защищены от попадания инородных частиц, а их шумность снижается за счет вертикального оперения и хвостовой части фюзеляжа.
Несущий фюзеляж большого размера является основной проблемой при создании М-60. Герметичная конструкция такого рода очень сложна в изготовлении. При использовании обычной конструкции должны быть смонтированы усиления для получения достаточной прочности длинного фюзеляжа, что вызывает утяжеление фюзеляжа и приводит к снижению характеристик самолета. Как поясняют в ЭМЗ им. Мясищева, этого удалось избежать за счет использования новых технологий, позволивших создать фюзеляж, имеющий сопротивление и массу, аналогичную для фюзеляжей круглого сечения. На текущий момент КБ разрабатывает фюзеляж вытянутой формы со шпангоутами и стрингерами из композитных материалов, который затем будет использован для проведения статических испытаний.
Как отмечает блог, истоки проекта М-60 восходят еще к 1979 году, когда КБ Мясищева была инициативно предложена разработка нового самолета. Главной задачей проекта являлось достижение высоты 25000 метров, необходимой для проведения высотной разведки, при большом запасе топлива и целевом оборудовании. С тех пор была разработана серия проектов самолетов различного предназначения.
В 2003 году вариант М-60-200 был предложен в качестве конкурента самолету МС-21 разработки «Корпорация Иркут» в качестве пассажирского самолета на линиях средней протяженности. М-60ТВТС, который являлся самолетом более скромных размеров, не имел шансов, поскольку в конечном счете проект Ил-112В был выбран в качестве легкого транспортного самолета. Проект стратегического бомбардировщика М-60Б проиграл проекту КБ Туполева в ходе конкурса по программе ПАК ДА. В настоящее время М-60 может принять участие в конкурсе на Перспективный транспортный самолет (ПТС), который будет включать в себя семейство самолетов грузоподъемностью от 80 до 240 тонн.
Как утверждается, данная машина имеет большое сходство с проектом разработки Nova (французский исследовательский центр ONERA) и D8 от НАСА.
М-60 разработан в ЭМЗ им. Мясищева, который ранее создал такие машины как бомбардировщик М-4 и высотный самолет М-55 «Геофизика». Работы осуществляются в рамках серии НИОКР, проводимых с 2011 года российской авиационной промышленностью в счет отработки средств по целевой программе «Самолет-2020». Среди других разработанных аванпроектов фигурируют сверхзвуковой самолет дальней авиации, транспортный самолет в виде летающего крыла и самолет на криогенном топливе.
Особенностью М-60 является планер с крыльями большого удлинения и несущим фюзеляжем, которые улучшают характеристики крыла. На фюзеляж генерируются два мощных потока, которые позволяют воздуху плавно обтекать фюзеляж (без завихрений) на больших углах атаки. Крылья с небольшим углом стреловидности и большого удлинения, а также V-образное вертикальное оперение установлены сверху фюзеляжа. Как утверждают в КБ, данная схема дает возможность увеличить аэродинамическое качество с 19 до 21 на скорости 0,76М.
Двигатели установлены над обтекателем хвостового оперения, что позволяет избежать ограничений по диаметру двигателей, а также степени двухконтурности. Потоки, генерируемые фюзеляжем, обтекают верх хвостовой части фюзеляжа, благодаря чему воздухозаборники могут работать в стабильных условиях без риска помпажа. Двигатели также защищены от попадания инородных частиц, а их шумность снижается за счет вертикального оперения и хвостовой части фюзеляжа.
Несущий фюзеляж большого размера является основной проблемой при создании М-60. Герметичная конструкция такого рода очень сложна в изготовлении. При использовании обычной конструкции должны быть смонтированы усиления для получения достаточной прочности длинного фюзеляжа, что вызывает утяжеление фюзеляжа и приводит к снижению характеристик самолета. Как поясняют в ЭМЗ им. Мясищева, этого удалось избежать за счет использования новых технологий, позволивших создать фюзеляж, имеющий сопротивление и массу, аналогичную для фюзеляжей круглого сечения. На текущий момент КБ разрабатывает фюзеляж вытянутой формы со шпангоутами и стрингерами из композитных материалов, который затем будет использован для проведения статических испытаний.
Как отмечает блог, истоки проекта М-60 восходят еще к 1979 году, когда КБ Мясищева была инициативно предложена разработка нового самолета. Главной задачей проекта являлось достижение высоты 25000 метров, необходимой для проведения высотной разведки, при большом запасе топлива и целевом оборудовании. С тех пор была разработана серия проектов самолетов различного предназначения.
В 2003 году вариант М-60-200 был предложен в качестве конкурента самолету МС-21 разработки «Корпорация Иркут» в качестве пассажирского самолета на линиях средней протяженности. М-60ТВТС, который являлся самолетом более скромных размеров, не имел шансов, поскольку в конечном счете проект Ил-112В был выбран в качестве легкого транспортного самолета. Проект стратегического бомбардировщика М-60Б проиграл проекту КБ Туполева в ходе конкурса по программе ПАК ДА. В настоящее время М-60 может принять участие в конкурсе на Перспективный транспортный самолет (ПТС), который будет включать в себя семейство самолетов грузоподъемностью от 80 до 240 тонн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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