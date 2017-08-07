МИД Польши: символы советского "оккупанта" подлежат уничтожению

С могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения. Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное. Если это памятники на кладбище — то они под защитой. Если нет — то почему мы должны их ценить? Это Советский Союз способствовал началу Второй мировой войны, подписав пакт Молотова—Риббентропа и атаковав нас в сентябре 1939 года с восточной стороны.

Мы благодарны за освобождение от нацистской оккупации в 1945 году. Но затем на следующие 45 лет советская армия диктовала, кто будет править Польшей — и это не была власть, избранная поляками. И вот эта власть ценила советскую символику в польских городах. А демократическое правительство — нет.