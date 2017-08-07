07:42 07 августа

МИД Польши: символы советского "оккупанта" подлежат уничтожению

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил об отсутствии со стороны международного законодательства правовой защиты памятникам советским воинам.

С могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения. Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное. Если это памятники на кладбище — то они под защитой. Если нет — то почему мы должны их ценить? Это Советский Союз способствовал началу Второй мировой войны, подписав пакт Молотова—Риббентропа и атаковав нас в сентябре 1939 года с восточной стороны.


МИД Польши: символы советского "оккупанта" подлежат уничтожению



Со слов дипломата, Польша признательна за вклад СССР в победу над фашистской Германией, но новые демократические власти не намерены сохранять символы последовавшей после этого советской оккупации.

Мы благодарны за освобождение от нацистской оккупации в 1945 году. Но затем на следующие 45 лет советская армия диктовала, кто будет править Польшей — и это не была власть, избранная поляками. И вот эта власть ценила советскую символику в польских городах. А демократическое правительство — нет.




Как ранее указывалось, парламент Польши принял поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных знаков, в том числе советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Злой 55 Сегодня, 04:44
    Панство что-то замышляет на перспективу, как обычно подлое..борьба с памятниками-лишь шаг к их цели..
    Злой 55
    1. oldseaman1957 Сегодня, 04:58
      Цитата: Злой 55
      борьба с памятниками-лишь шаг к их цели..
      - 600 тысяч погибших советских солдат за освобождение Польши - слишком весомый аргумент для сохранения советских символов не только на местах захоронения. Польские власти в своём рвении принизить всё, относящееся к России, в конечном итоге напрашиваются на пересмотр территорий, доставшихся Польше после 2-й мировой.
      oldseaman1957
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 05:45
        Эх...! Поляки, поляки...
        Под Союзом лежали, на США гавкали.
        Под штаты легли - на Россию залаяли...
        Счас поменяется расклад, опять мерикосам от пшаков достанется...
        товарищ ШУХЕР
        1. Му Дозвон Сегодня, 06:19
          На Штаты они лаяли по принуждению,а на Россию лают от души,как-то так.
          Му Дозвон
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 06:32
            Цитата: Му Дозвон
            они лаяли по принуждению,а на Россию лают от души

            Ну да... конечно по "принуждению"...
            А Вы уважаемый, попробуйте прикормить какую-нибудь драную собачонку, так она залает и забрызгает слюнями всех, кто ей на глаза попадётся, только-бы "хозяин" ещё косточку подкинул.
            Никто их, поляков, при коммунистах не заставлял - их банальным образом прикормили, что собственно точь в точь повторяют сейчас американцы.
            товарищ ШУХЕР
            1. Му Дозвон Сегодня, 06:41
              Да уж конечно,не заставляли - ога,ога - верю laughing
              Му Дозвон
            2. ИмПерц Сегодня, 07:10
              Цитата: товарищ ШУХЕР
              Никто их, поляков, при коммунистах не заставлял - их банальным образом прикормили, что собственно точь в точь повторяют сейчас американцы.

              Есть старый анекдот:
              "Восьмидесятые годы. В банк Кракова пришёл поляк и собирается положить туда 100 злотых. Но сомневается.
              — А вдруг ваш банк обанкротится?
              — Ничего, центральный банк поможет.
              — А если центральный банк обанкротится?
              — Ничего, СССР поможет.
              — А если СССР обанкротится?
              — И вам для этого 100 злотых жалко?"
              ИмПерц
              1. Му Дозвон Сегодня, 07:20
                "Передайте Ильичу
                Нам десятка - по плечу!
                Если будет больше
                Будет так как в Польше!
                Если будет 25
                Будем Зимний брать опять!"



                Народное творчество начала 80-х,речь о повышении цены на водку drinks
                Тема Польши тоже раскрыта
                wassat
                Му Дозвон
      2. Ванёк Сегодня, 06:09
        Цитата: oldseaman1957
        слишком весомый аргумент


        Я бы сказал "через чур".

        600 000 погибших всем аргументам - аргумент.

        hi
        Ванёк
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:02
      Панство что-то замышляет на перспективу, как обычно подлое


      Ничего нового они не предложат...

      обычное желание пересмотра итогов второй МИРОВОЙ войны...ведь можно предъявить на этом основании РОССИИ массу исков...банальное желание поиметь нас...

      жулики.
      Тот же ЛЕХА
    3. Logall Сегодня, 05:03
      Цитата: Злой 55
      Панство что-то замышляет

      Да всё ясно, как божий день! Чванство объявит о сносе знакового памятника, образуется народная дружина защитников. Часть их отловят, часть запомнят для дальнейшего отлова в виде Российских шпионов и позёрских заявлений о русской агрессии. Проходили уже!
      Logall
      1. Подрезчик Сегодня, 06:17
        Оборзели последнее время поленья, Трамп приезжал-почувствовали "любовь" дяди Сэма и "дешевый" газ из Америки? Гавкали на Россию, Германии иски собираются предьявлять, опять на Россиию? Ох допрыгаются пшеки, свинство никогда не доводило до добра!
        Подрезчик
        1. Logall Сегодня, 07:08
          Цитата: Подрезчик
          свинство никогда не водило до добраe

          Зато до бойни каждую свинью...
          Logall
  2. Хагакурэ Сегодня, 04:52
    Просто послушать ...
    Хагакурэ
  3. LeonidL Сегодня, 05:10
    Первый шаг любых националистов к нацизму разрушение памяти и памятников. Немецкие нацисты сжигали лишь книги - их наследники решили пойти дальше.
    LeonidL
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 05:22
    Я конечно не окультист, но скажу вам: " плохо это, когда трогают могилы или памятники усопших! Вернется это к тем кто это затеял! "
    Ретвизан 8
    1. Ванёк Сегодня, 06:01
      Цитата: Ретвизан 8
      Я конечно не окультист


      А в этом случае им (оккультистом) быть не надо.

      А в остальном, да. Зло излучённое тобой к тебе вернётся многократно.
      Ванёк
      1. Му Дозвон Сегодня, 06:37
        Не факт что вернётся,большинство нацистких преступников так и не были наказаны.Да и советских(НКВД) тоже.Если только на том свете их накажут.
        Му Дозвон
  5. МВГ Сегодня, 05:31
    СССР помер 24 года назад, а эти все с "советскими оккупантами" борются. Не поздно ли опомнились? А не потому ли опомнились, что хотя бы какой-нибудь повод нужен для очернения России? И на Украине все то же самое: все декоммунизацию проводят.. А уши то за всем этим звездно-полосатые торчат...
    "Мы благодарны за освобождение от нацистской оккупации в 1945 году. Но затем на следующие 45 лет советская армия диктовала, кто будет править Польшей — и это не была власть, избранная поляками." - это как неверная жена после бегства к любовнику: "ты меня всегда заставлял варить суп, а я борщ любила". А что, сейчас в Польше власть, избранная поляками? В самом деле? А разве не США полякам эту власть избрала?
    Кто девушку кормит, тот ее и танцует ... ))))
    МВГ
  6. 1536 Сегодня, 05:46
    Чему удивляться, поляки воевали на стороне фашистской Германии? Теперь берут реванш.
    1536
    1. Комментарий был удален.
    2. Му Дозвон Сегодня, 06:44
      Писать откровенные глупости не есть хорошо.
      Му Дозвон
    3. ИмПерц Сегодня, 07:14
      В Великой Отечественной нет, а вот во Второй Мировой всё-таки было:
      По результатам Мюнхенского соглашения, государство Польша в октябре 1938 года поддержало гитлеровскую Германию в территрориальных претензиях к Чехословакии и аннексировало часть чешских и словацких земель в числе которых были местности Тешинская Силезия, Орава и Спиш...
      ИмПерц
      1. Му Дозвон Сегодня, 07:26
        Если так рассуждать то и СССР воевал за немцев,вы уж опредилитесь wink
        Му Дозвон
  7. faiver Сегодня, 05:52
    все как всегда - "Советский союз способствовал началу Второй мировой войны", а про тешинскую область 38года чота не вспоминают...
    faiver
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 05:55
    ... к сожалению это всё настоящая действительность... страшно, что через 50 лет никто и не вспомнит про Советскую Армию освободившую польшу...
    a.s.zzz888
  9. ИмПерц Сегодня, 06:00
    1) Надо массовую гибель пленных красноармейцев, попавших в плен после советско-польской войны 1919-1921 назвать геноцидом русского народа;
    2) Перед мемориалом в Катыни построить комплекс памяти замученных красноармейцев;
    3) Путь по нему должен быть долгим и извилистым;
    4) Его статус должен быть таковым, что любая официальная делегация должна отдавать почести построенномы мемориалу.
    З.Ы. И не должно быть иных способов попасть полякам туда, в польскую часть...
    ИмПерц
  10. Ванёк Сегодня, 06:04
    Повторюсь.

    Надо было в 45 обойти Польшу., обнести забором, табличку написать "Лагерь для военнопленных" и оставить их наедине с крематориями...
    Ванёк
  11. Комментарий был удален.
  12. Му Дозвон Сегодня, 06:15
    Хотя,ежели по-чесноку,то этот дядя частично прав,в том плане что СССР доминировал в Польше вопреки мнению многих поляков.Но война с памятниками вещь не очень умная,мягко говоря,тем более с памятниками освободителям Польши.
    Лучший ответ,это строительство СП - 2.
    Му Дозвон
  13. Печенег Сегодня, 06:18
    Пшеки никогда не будут русским доброжелательны. В следующий раз пусть Россия подумает стоит ли Польше помогать, уверен такое время придет.
    Печенег
    1. Ugolek Сегодня, 06:26
      можно сколько угодно обвинять поляков, но события 1939 года не способствуют другому решению с их стороны. Зачем кричать о 600 000 погибших, когда мы завоевывали их в 1939? Странно рассуждать о помощи полякам после их завоевания. Давайте прямо скажем - СССР решал свои задачи - мы воевали с Германией, самый короткий путь через Польшу, поляки вообще побоку...
      Ugolek
      1. Му Дозвон Сегодня, 06:35
        Вам не надо куски истории из исторического контекста вырывать,а вы этим как раз и занимаетесь,русофобия заставляет?Или просто не знание реальной истории?
        Му Дозвон
      2. faiver Сегодня, 06:39
        СССР в 39году возвращал свои территории, какие могут быть претензии?
        faiver
      3. wasjasibirjac Сегодня, 06:46
        в 39 СССР поляков не завоевывал, вернул территорию Российской империи, незаконно отнятые в трудное время. поэтому - не зачет за поляков. то что в настоящее время полякам наплевать на память - это не из-за захвата Польши, а в струю политики Вашингтона, стало можно уничтожить памятные знаки ведь какое разочарование проглядывает -
        С могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения. Мы не разрушаем памятники на захоронениях.
        . выход возможен только один - перенести и памятники и могилы к нам, в Россию. и пометить памятник тому-то был установлен в 19....г. в городе таком-то, в 20....г. спасен от разрушения и перенесен в город Н-ск.
        wasjasibirjac
    2. irazum Сегодня, 06:48
      Не будут и очень долго. Нам надо разговаривать только с теми членами Евросоюза, чьи слова имеют реальный вес. А таковых-как пальцев на одной руке. Поляков там и близко нет.
      irazum
  14. Монархист Сегодня, 07:07
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Злой 55
    борьба с памятниками-лишь шаг к их цели..
    - 600 тысяч погибших советских солдат за освобождение Польши - слишком весомый аргумент для сохранения советских символов не только на местах захоронения. Польские власти в своём рвении принизить всё, относящееся к России, в конечном итоге напрашиваются на пересмотр территорий, доставшихся Польше после 2-й мировой.

    К сожалению пересмотр послевоенных границ приведет к такому витку напряженности,что мама не горюй
    Монархист
  15. Гардамир Сегодня, 07:15
    Не понимаю этих статей, СОВЕТСКИХ "окупантов" сносят и в России. А лично Владимир Владимирович издал указ установить в Москве "стену скорби". По всем врагам советской власти. Интересно во сколько миллиардов это строительство обойдётся, если для народа денег нет?
    Гардамир
  16. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский

    На фото кажется адекватным, а историю почему-то трактует по своему - как предпочитают польские политики и нацики сегодня.
    rotmistr60
  17. anjey Сегодня, 07:17
    Цитата: Злой 55
    Панство что-то замышляет на перспективу, как обычно подлое..борьба с памятниками-лишь шаг к их цели..

    борьба с памятниками и перевирание истории это шаг к новой мировой войне и польша мелкая желчная задира перед большой дракой....
    anjey
  18. ВАЗ2106 Сегодня, 07:17
    логика их ясна, но в принципе Россия и так не покушается в ближайшей перспективе на территорию Польши, бяки
    ВАЗ2106
  19. Монархист Сегодня, 07:18
    Цитата: irazum
    Не будут и очень долго. Нам надо разговаривать только с теми членами Евросоюза, чьи слова имеют реальный вес. А таковых-как пальцев на одной руке. Поляков там и близко нет.

    В Евросоюзе фактически фрау печаль и отчасти новый лягушатник все управляют.
    По- моему там такая цепочка:1 Германия,2Франция и Италия и дальше по степени убываемости и замыкаются всю цепочку Прибалты,а ясновельможные паны перед ними расположились
    Монархист
    1. irazum Сегодня, 07:25
      "ясновельможные" уже нарвались на какой-то скандал с ЕС, причём за какие-то свои внутренние дела.
      irazum
  20. Монархист Сегодня, 07:21
    Цитата: Му Дозвон
    Вам не надо куски истории из исторического контекста вырывать,а вы этим как раз и занимаетесь,русофобия заставляет?Или просто не знание реальной истории?

    По-моему они не хотят знать реальной истории- им некогда читать и думать
    Монархист
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