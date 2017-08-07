07:42 07 августа

Сирийский «Мустанг» с двумя пушками

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », российский грузовой автомобиль КамАЗ-5350 семейства « Мустанг » замечен в Сирии в непривычной для него роли.

Сирийский «Мустанг» с двумя пушками


Недавняя видеосъемка запечатлела машину данного типа, принадлежащую правительственным войскам, одновременно с двумя пушками.
В кузове техники было установлено 57-мм зенитное орудие. При этом грузовик использовался еще и в качестве артиллерийского тягача, буксируя 130-мм дальнобойную М-46. Вес данного орудия в ходе транспортировки достигает 8450 кг.


КамАЗ-5350 представляет собой универсальный 6-тонный грузовик с колесной формулой 6х6. Наибольшее распространение автомобиль получил в российской армии. Техника используется для транспортировки личного состава, различных грузов, буксировки полуприцепов и прицепов по дорогам и бездорожью.

Данная модель является частью семейства «Мустанг». Разработка унифицированных армейских полноприводных автомобилей многоцелевого назначения данного семейства — КамАЗ-4350 (4×4),КамАЗ-5350 (6×6) и КамАЗ-6350 (8×8) — официально началась на Камском автозаводе 24 июня 1987 года. В 2002 году доработанные модели семейства «Мустанг» с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками прошли сертификационные испытания и приказом Министра обороны РФ №340 от 28 августа 2002 года были приняты на снабжение ВС РФ.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20876.htm
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Комментарии 6

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 07:10
    трансмиссия выдержит?
    ВАЗ2106
  2. igorek1234 Сегодня, 07:13
    С горочки, на нейтралочке пойдет laughing
    igorek1234
  3. Mavrikiy Сегодня, 07:18
    Похоже КамАЗу пора подумать о разработке "баевого" авто с артсистемой в кузове. Для начала в экспортном варианте.
    Mavrikiy
    1. faiver Сегодня, 07:24
      камазу уже ничего разрабатывать не надо - за него уже все разработали
      faiver
    2. Logall Сегодня, 07:26
      Татары, что угодно для оборонки сделают! Им только дайте ствол, под который машину приспособить нужно!
      Logall
    3. tchoni Сегодня, 07:39
      Так давно пора. А то народ вечно гантраки лепит)))
      tchoni
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