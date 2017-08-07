Сирийский «Мустанг» с двумя пушками
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », российский грузовой автомобиль КамАЗ-5350 семейства « Мустанг » замечен в Сирии в непривычной для него роли.
Недавняя видеосъемка запечатлела машину данного типа, принадлежащую правительственным войскам, одновременно с двумя пушками.
В кузове техники было установлено 57-мм зенитное орудие. При этом грузовик использовался еще и в качестве артиллерийского тягача, буксируя 130-мм дальнобойную М-46. Вес данного орудия в ходе транспортировки достигает 8450 кг.
КамАЗ-5350 представляет собой универсальный 6-тонный грузовик с колесной формулой 6х6. Наибольшее распространение автомобиль получил в российской армии. Техника используется для транспортировки личного состава, различных грузов, буксировки полуприцепов и прицепов по дорогам и бездорожью.
Данная модель является частью семейства «Мустанг». Разработка унифицированных армейских полноприводных автомобилей многоцелевого назначения данного семейства — КамАЗ-4350 (4×4),КамАЗ-5350 (6×6) и КамАЗ-6350 (8×8) — официально началась на Камском автозаводе 24 июня 1987 года. В 2002 году доработанные модели семейства «Мустанг» с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками прошли сертификационные испытания и приказом Министра обороны РФ №340 от 28 августа 2002 года были приняты на снабжение ВС РФ.
Недавняя видеосъемка запечатлела машину данного типа, принадлежащую правительственным войскам, одновременно с двумя пушками.
В кузове техники было установлено 57-мм зенитное орудие. При этом грузовик использовался еще и в качестве артиллерийского тягача, буксируя 130-мм дальнобойную М-46. Вес данного орудия в ходе транспортировки достигает 8450 кг.
КамАЗ-5350 представляет собой универсальный 6-тонный грузовик с колесной формулой 6х6. Наибольшее распространение автомобиль получил в российской армии. Техника используется для транспортировки личного состава, различных грузов, буксировки полуприцепов и прицепов по дорогам и бездорожью.
Данная модель является частью семейства «Мустанг». Разработка унифицированных армейских полноприводных автомобилей многоцелевого назначения данного семейства — КамАЗ-4350 (4×4),КамАЗ-5350 (6×6) и КамАЗ-6350 (8×8) — официально началась на Камском автозаводе 24 июня 1987 года. В 2002 году доработанные модели семейства «Мустанг» с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками прошли сертификационные испытания и приказом Министра обороны РФ №340 от 28 августа 2002 года были приняты на снабжение ВС РФ.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20876.htm
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