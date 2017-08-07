Американские наемники напали на военную базу Венесуэлы
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », ссылающееся на ТАСС, командующий сухопутными войсками Венесуэлы генерал-майор Хесус Чоурио заявил о нападении на военную базу страны наемников, финансируемых США.
Указывается, что по итогам произошедшей атаки один из участников был убит, еще один тяжело ранен, остальные задержаны.
Нападение было совершено гражданскими лицами, облаченными в военную форму, а также дезертировавшим старшим лейтенантом, «который три года назад был уволен из ВС за предательство родины и мятеж, после чего скрывался в США».
По мнению представителей командования, указанная атака по существу являлась «пропагандистским шоу», направленным на дестабилизацию ситуации в стране.
До этого сообщалось , что на военную базу Парамакай близ города Валенсия в Венесуэле было совершено нападение, арестованы несколько подозреваемых.
Указывается, что по итогам произошедшей атаки один из участников был убит, еще один тяжело ранен, остальные задержаны.
Нападение было совершено гражданскими лицами, облаченными в военную форму, а также дезертировавшим старшим лейтенантом, «который три года назад был уволен из ВС за предательство родины и мятеж, после чего скрывался в США».
Часть группы смогла похитить несколько единиц оружия. Силы безопасности республики ведут их активный поиск.
По мнению представителей командования, указанная атака по существу являлась «пропагандистским шоу», направленным на дестабилизацию ситуации в стране.
Задержанные признались, что были наняты в штатах Сулия, Лара и Яракуй активистами крайне правых сил Венесуэлы, связанными с иностранными правительствами.
До этого сообщалось , что на военную базу Парамакай близ города Валенсия в Венесуэле было совершено нападение, арестованы несколько подозреваемых.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти