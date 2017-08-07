07:42 07 августа

Американские наемники напали на военную базу Венесуэлы

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », ссылающееся на ТАСС, командующий сухопутными войсками Венесуэлы генерал-майор Хесус Чоурио заявил о нападении на военную базу страны наемников, финансируемых США.

Указывается, что по итогам произошедшей атаки один из участников был убит, еще один тяжело ранен, остальные задержаны.
Нападение было совершено гражданскими лицами, облаченными в военную форму, а также дезертировавшим старшим лейтенантом, «который три года назад был уволен из ВС за предательство родины и мятеж, после чего скрывался в США».

Американские наемники напали на военную базу Венесуэлы



Часть группы смогла похитить несколько единиц оружия. Силы безопасности республики ведут их активный поиск.


По мнению представителей командования, указанная атака по существу являлась «пропагандистским шоу», направленным на дестабилизацию ситуации в стране.

Задержанные признались, что были наняты в штатах Сулия, Лара и Яракуй активистами крайне правых сил Венесуэлы, связанными с иностранными правительствами.


До этого сообщалось , что на военную базу Парамакай близ города Валенсия в Венесуэле было совершено нападение, арестованы несколько подозреваемых.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 07:29
    Венесуэла долгие годы находится в кризисе и скатывается в полномасштабную гражданскую войну, какие силу смогут там навести порядок? с учетом того что Мадуро всем надоел
    ВАЗ2106
    1. Logall Сегодня, 07:34
      Мадуро–это Янукович. Армия в распоряжении, а отдать приказ не может.
      Logall
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:37
      Венесуэла долгие годы находится в кризисе и скатывается в полномасштабную гражданскую войну


      Искажаете картину маленько уважаемый... hi

      скорее ВЕНЕСУЭЛУ подталкивают к гражданской войне...
      оппозиция страны не договороспособна и управляется извне...точь в точь как в майданных событиях на УКРАИНЕ.
      Режиссер войны виден не вооруженным глазом ...

      Коктейли Молотова на площадях КАРАКАСА один в один напоминают МАЙДАН в КИЕВЕ.
      Тот же ЛЕХА
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