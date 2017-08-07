Американские наемники напали на военную базу Венесуэлы

Часть группы смогла похитить несколько единиц оружия. Силы безопасности республики ведут их активный поиск.

Задержанные признались, что были наняты в штатах Сулия, Лара и Яракуй активистами крайне правых сил Венесуэлы, связанными с иностранными правительствами.