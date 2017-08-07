Американский беспилотник облетел Крым и Донбасс
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », на западных интернет-ресурсах, отслеживающих полеты военной авиации, размещена информация о состоявшейся 3 августа разведывательной миссии у побережья Крыма и Краснодарского края и 6 числа в Донбассе беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000.
Указывается, что БЛА совершил взлет с базы Сигонелла на Сицилии, вошел в Черное море со стороны Болгарии, после чего направился к Крыму, осуществляя полет на высоте 16 тыс. метров. Разведка велась от южной точки полуострова до Сочи. На обратном пути он трижды облетел юго-западную и западную части Крыма, приближаясь к Севастополю на дистанцию примерно 40 км. После этого он взял курс на Донбасс, где провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.
Программа создания БПЛА RQ-4 Global Hawk стартовала в мае 1995 года. Новый беспилотник в числе прочего рассматривался как замена дальнего высотного разведчика Lockheed U-2, который эксплуатировался с 1956 года. БЛА используется как платформа для различного разведывательного оборудования. На Global Hawk устанавливаются три подсистемы разведывательной аппаратуры. Они действуют на разных длинах волн, могут работать одновременно. Стоимость одной машины составляет примерно 35 млн. долл.
Указывается, что БЛА совершил взлет с базы Сигонелла на Сицилии, вошел в Черное море со стороны Болгарии, после чего направился к Крыму, осуществляя полет на высоте 16 тыс. метров. Разведка велась от южной точки полуострова до Сочи. На обратном пути он трижды облетел юго-западную и западную части Крыма, приближаясь к Севастополю на дистанцию примерно 40 км. После этого он взял курс на Донбасс, где провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.
Программа создания БПЛА RQ-4 Global Hawk стартовала в мае 1995 года. Новый беспилотник в числе прочего рассматривался как замена дальнего высотного разведчика Lockheed U-2, который эксплуатировался с 1956 года. БЛА используется как платформа для различного разведывательного оборудования. На Global Hawk устанавливаются три подсистемы разведывательной аппаратуры. Они действуют на разных длинах волн, могут работать одновременно. Стоимость одной машины составляет примерно 35 млн. долл.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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