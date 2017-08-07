Патрушев: пока не удалось сократить нелегальную миграцию
Добиться существенного сокращения количества нелегальных мигрантов в России пока не удалось, ситуация по-прежнему сложная и создает питательную среду для терроризма, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева.
К настоящему времени «в России упрощены условия для работы иностранных граждан, создаются условия для социальной и культурной адаптации мигрантов», сказал Патрушев в Якутске на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Дальневосточном федеральном округе.
По его словам, «эти вызовы и угрозы актуальны для Дальневосточного федерального округа, где на фоне низкой плотности коренного населения весьма интенсивны миграционные процессы».
К настоящему времени «в России упрощены условия для работы иностранных граждан, создаются условия для социальной и культурной адаптации мигрантов», сказал Патрушев в Якутске на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Дальневосточном федеральном округе.
Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения,заявил он.
Не могут не волновать увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства,добавил секретарь Совета безопасности РФ.
По его словам, «эти вызовы и угрозы актуальны для Дальневосточного федерального округа, где на фоне низкой плотности коренного населения весьма интенсивны миграционные процессы».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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