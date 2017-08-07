12:27 07 августа

Патрушев: пока не удалось сократить нелегальную миграцию

Добиться существенного сокращения количества нелегальных мигрантов в России пока не удалось, ситуация по-прежнему сложная и создает питательную среду для терроризма, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева.



К настоящему времени «в России упрощены условия для работы иностранных граждан, создаются условия для социальной и культурной адаптации мигрантов», сказал Патрушев в Якутске на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Дальневосточном федеральном округе.


Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения,
заявил он.

Не могут не волновать увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства,
добавил секретарь Совета безопасности РФ.

По его словам, «эти вызовы и угрозы актуальны для Дальневосточного федерального округа, где на фоне низкой плотности коренного населения весьма интенсивны миграционные процессы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Балу Сегодня, 09:07
    Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения,
    Базары, трясите базары и рынки, строительство коттеджей в пригородах.
    Если мигрант въезжает с семьей, за него работодатель может быть относительно спокоен. А если один-ему и спрятаться легче на любом складе, боксе и т.д.
    Балу
    1. МВГ Сегодня, 09:21
      Цитирую сам себя: "Контролировать нужно и можно, например, взяв под контроль въезд в страну, заселение по месту жительства, занятость, отношения с работодателем. В этом случае у гастарбайтера пропадет необходимость в своих силовиках (которые из работодателя пытаются честно заработанное вытрясти), будет меньше времени болтаться без дела и без крыши над головой"
      МВГ
    2. Зяблицев Сегодня, 09:32
      У нас в Питере одних нерабов, причем с Западной Украины, уже больше чем азиатов - и не знаешь, кто лучше... laughing
      Зяблицев
    3. ava09 Сегодня, 09:45
      Цитата: Балу
      Базары, трясите базары и рынки, строительство коттеджей в пригородах.
      Если мигрант въезжает с семьей, за него работодатель может быть относительно спокоен. А если один-ему и спрятаться легче на любом складе, боксе и т.д.

      Базары и рынки "трясти" бессмысленно, потому - бесполезно. Вы ведь упомянули Работодателя, вот его надо трясти. Но его одного, опять бессмысленно, потому надо трясти чиновника, который греет руки на этом гешефте. А чиновника - коррупционера выпестовала гнилая СИСТЕМА, вот в ней-то и кроется корень Зла. А базары и рынки "трясти" можно до бесконечности - ничего не изменится, пока не научатся Думать обыватели, для которых очень сложно выявить причинно-следственные связи.
      ava09
    4. avt Сегодня, 10:12
      Цитата: Балу
      Базары, трясите базары и рынки, строительство коттеджей в пригородах.

      Гаражные кооперативы в пригородах и на окраинах. Практически сданные в аренду гаражи превращаются в гетто.НО это реально должна быть плановая и постоянная работа
      Цитата: МВГ
      взяв под контроль въезд в страну, заселение по месту жительства, занятость, отношения с работодателем.

      Если коротко , то -да.
      avt
    5. сибиралт Сегодня, 10:15
      Пока наш бизнес будут заточен на дешевой рабсиле, никакое ФСБ не поможет! Систему менять надо. hi
      сибиралт
      1. avt Сегодня, 11:07
        Цитата: сибиралт
        Пока наш бизнес будут заточен на дешевой рабсиле,

        wassat
        Карл Маркс: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
        request классика!
        Цитата: сибиралт
        ! Систему менять надо.

        ЛЮБУЮ систему надо ЗАСТАВЛЯТЬ работать . А это к руководству опять же [quoteГосударство – это и есть самоуправление, но посредством аппарата насилия][/quote] request Ну а когда классически-,, верхи не могут , а низы не хотят " см . 1917, столетие которого будем отмечать . Причём в 1991-м было точно по такой же формуле , но наоборот - верхи не захотели управлять по старому , а возжелали просто сибаритствовать безо всякой ответственности.
        avt
    6. kapitan92 Сегодня, 10:23
      Цитата: Балу
      Базары, трясите базары и рынки, строительство коттеджей в пригородах.

      Вы опять предлагаете бороться со следствием, а не с причинами. Нет четкой, последовательной миграционной политики с бывшими "братьями". Общество существует в "шлейфе" Союза. Границы открыты, контроль въезда отсутствует. На мигрантах кормится "армия чинуш и ментов". Рыба с головы гниет, - как молвит пословица. Проблемы создаются в правительстве и Кремле, по не пониманию или не знанию этого процесса, или с коррупционной составляющей. hi
      kapitan92
  2. seregatara1969 Сегодня, 09:07
    ох догонять и догонять нам эту проблемму - мигранты глубоко вошли в нашу жизнь
    seregatara1969
    1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:13
      к сожалению на уровне чиновников "все схвачено" поэтому интереса серьезно решать эту проблему у них нет.
      ВАЗ2106
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:17
    Проблема, конечно. Прям хоть "чипируй" их при пересечении границы wassat А то потом дорого очень вылавливать террористов и уголовников...
    Горный стрелок
  4. МВГ Сегодня, 09:17
    "Не могут не волновать увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства" легко решаемо: поголовное дактилоскопирование + контроль со стороны УФМС зарегистрированных по месту регистрации.
    МВГ
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:17
    Ну как вы сможете одномоментно сократить сотни тысяч гастарбайтеров годами въезжавших в нашу страну...причем это была государственная политика КРЕМЛЯ пытавшегося компенсировать нехватку народонаселения и рабочих рук...не подумали что у этой проблемы есть и оборотная сторона медали как и в ГЕРМАНИИ столкнувшейся точно с такими же проблемами.
    Тот же ЛЕХА
    1. ranger Сегодня, 09:50
      Патрушев отметил, что в России упрощены условия для работы иностранных граждан - и озаботился ростом террористической угрозы в стране!? Похоже по его мнению здесь почему то не просматривается никакой взаимосвязи...А если больше упростить эти условия - тогда глядишь к нам скоро переедет половина Средней Азии - сегодня и так уже едут целыми кишлаками....Уже организуются специальные родильные поездки для тех кто хочет бесплатно рожать в России.... В некоторых школах в Московском регионе, а не в Дальневосточном федеральном округе, дети мигрантов уже составляют чуть ли не половину учеников....Верной дорогой идете товарищи руководители, продолжайте в том же духе - [b]одной рукой упрощайте условия трудоустройства мигрантов, другой боритесь с террористами и наркотрафиком и продолжайте рассказывать нам про миграционный кризис в Западной Европе...
      ranger
  6. win9090 Сегодня, 09:24
    Интересно почему?
    У нас ведь в стране показатель силовиков на душу населения по миру чуть ли не самый большой.
    win9090
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
    Не могут не волновать увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства,
    добавил секретарь Совета безопасности РФ.

    ... надо полагать будут предприняты меры...
    a.s.zzz888
  8. kvs207 Сегодня, 09:30
    Не настолько это неразрешимая задача. Есть у меня некоторые идеи, но кто их услышит?
    kvs207
    1. Вадим237 Сегодня, 09:36
      Николаю Патрушеву свои изыскания по этой проблеме черкните - может прочтёт.
      Вадим237
  9. Million Сегодня, 09:42
    «в России упрощены условия для работы иностранных граждан, создаются условия для социальной и культурной адаптации мигрантов»
    Своих безработных полно.Зачем нам мигранты,да еще с адаптацией???
    Million
    1. -Странник- Сегодня, 10:10
      Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции

      Просто нет желания - вопрос решается при желании в достаточно короткие сроки, для этого на мой взгляд все необходимое есть. Как и своего народа, только своим платить надо вовремя и больше, чем "гостям". У нас в городе найти работу - практически невозможно, сокращения, закрытие производств, за-то гастеры уже скупили в округе все дачные участки и живут нац. анклавами. Куда не придешь устраиваться в мелкие и средние цеха и производства - работают только они (хозяева тоже они) - "бледнолицых" вообще нет!
      -Странник-
      1. Million Сегодня, 10:38
        в последнее время гастеры денег просят тоже немало.Зажрались,сволочи
        Million
  10. Керенский Сегодня, 10:30
    Цитата: Million
    Своих безработных полно.Зачем нам мигранты,да еще с адаптацией???

    А потому своих и полно, что разобщённость имеется. Мигранты вынуждены кучковаться вокруг "бабая", который, управляя процессами, хоть и берёт денег "за суету", но может (в какой-то степени) гарантировать оплату труда. Вынуждены выставлять посты, предупреждающие о рейдах. Вынуждены жить на предприятиях и стройках. Но это окупается! Сейчас выгодней кидать "своих" и кидают! И можно сколько угодно подавать на Васю Пупкина в суд, - наш суд на другой планете.
    Керенский
  11. Шурале Сегодня, 10:42
    В Японии есть закон, на работу можно принять гостарбайтера, но на зарплату выше чем местного. В этом случае на обычные профессии берут местных, так как гастера невыгодно, а ценные специалисты из-за границы спокойно устраиваются. Что мешает нашим принять такой закон?
    Шурале
  12. manne mann Сегодня, 10:59
    Докатились, не в состоянии залотать дырявую границу ! А именно от ,,братских" азиатских стран прет к нам терроризм! Хватит вести либеральную политику, надо ужесточать как законы, так и выполнение их!
    manne mann
  13. Холуай Сегодня, 11:35
    Что мешает закрыть границы и ввести визы? Дураки? Жулики?
    Холуай
  14. капрал Сегодня, 11:38
    Да это уже лет 20 как происходит. Неужели очухались?
    капрал
  15. Deadушка Сегодня, 12:10
    Цитата: Зяблицев
    У нас в Питере одних нерабов, причем с Западной Украины

    Всяких хватает(со всех частей окраины) и что самое интересное много гордых и свободолюбивых жителей ДНР и ЛНР.
    Наверное так проще бороться за родину и восстанавливать. request
    Deadушка
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