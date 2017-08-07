Патрушев: пока не удалось сократить нелегальную миграцию

Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения,

Не могут не волновать увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства,