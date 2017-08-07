12:27 07 августа

Десантники Псковского соединения приступили к показному учению

На территории Северо-Западного Федерального округа началось показное тактическое учение с одним из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десантники Псковского соединения приступили к показному учению


«В течении пяти дней десантники отработают ряд учебно-боевых задач, основными среди них являются такие, как десантирование и ведение боевых действий полком в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации на Западном направлении в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований», – говорится в релизе.


Мероприятие продлится до 22 августа в соответствии с планом подготовки войск на текущий год под общим руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.



Учение будет проходить в три этапа. Отработка учебных вопросов включает весь спектр задач, возложенных на Воздушно-десантные войска как в мирное, так и в военное время,
цитирует Сердюкова пресс-служба военного ведомства.

Сообщается, что «все этапы учения предусматривают действия в операции группировки войск на определенном направлении в соответствии с утвержденной МО РФ концепцией строительства и развития ВДВ в качестве основы войск быстрого реагирования».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. soroKING Сегодня, 09:45
    "показное учение"
    это в виде среднего пальца в сторону запада?
    soroKING
    1. svp67 Сегодня, 09:49
      Цитата: soroKING
      это в виде среднего пальца в сторону запада?

      И не только...в стране "404" то же уже сильно вздрогнули...
      Одно это:
      десантирование и ведение боевых действий полком в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации на Западном направлении в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований

      Многих там до истерики доведет
      svp67
      1. jjj Сегодня, 10:07
        Очки только сильно блестят - демаскируют
        jjj
      2. DMB_95 Сегодня, 11:48
        Цитата: svp67
        Цитата: soroKING
        это в виде среднего пальца в сторону запада?

        И не только...в стране "404" то же уже сильно вздрогнули...

        А как "обрадовались" в Прибалтике ! От Пскова до них меньше сотни километров .
        DMB_95
  2. Соломон Кейн Сегодня, 09:47
    На территории Северо-Западного Федерального округа началось показное тактическое учение с одним из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    Скорее всего показательное ТУ - ну не любят Российские десантники показухи......
    Соломон Кейн
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 09:49
    какая роль ВДВ России сейчас? где они наиболее эффективны?
    ВАЗ2106
    1. soroKING Сегодня, 09:52
      ещё один тролль завёлся... брысь отсель! am
      soroKING
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:00
        обычно в троллинге обвиняют людей сами тролли, знаем!
        ВАЗ2106
    2. NKT Сегодня, 10:03
      Для истребления фашистских режимов в Европе
      NKT
    3. игорка357 Сегодня, 12:06
      Ну почему же,ведь всем известно что ваши коментарии это ковно набрасываемое на вентилятор,и уводящее от сути статьи,и не только этой...всех статей где вы отметились!!!
      игорка357
  4. heruv1me Сегодня, 10:01
    Морды нагуталинили, а очки чехлами не закрыли, точно показуха.
    heruv1me
  5. ВАЗ2106 Сегодня, 10:05
    такое ощущение что мне дети отвечают (взломали отцовский аккаунт)
    вот если случится война, где применение ВДВ предполагается?
    ВАЗ2106
    1. soroKING Сегодня, 10:12
      смойся заднеприводной
      soroKING
    2. Корд127 Сегодня, 10:37
      По идее тактические и оперативно - тактические операции. Вопрос в другом как "космонавты" сумеют прикрыть перелеты крупных групп вта?
      Корд127
      1. Мур Сегодня, 11:57
        "Крупные перелёты" возможны с одного ТВД на другой по территории своей страны, ибо ВДВ - элитная лёгкая пехота с минимальным сроком доставки в нужное место.
        При неподавленном ПВО противника массовые вылеты ИЛ-76 в тыл к супостату не предусмотрены, ибо в ВДВ не идиёты в штабах. Собственно, и десантирование парашютным способом - не самый характерный вид действий.
        Собственно, в ролике выше эта тема уже раскрыта
        Мур
    3. игорка357 Сегодня, 12:09
      На наиболее сложных участках фронта,десантирование в тыл к противнику,штурм особо сложных укреп районов,выполнение специальных задач,непосильных обычным мотострелкам,вам еще написать где...?Не надо щас начинать писать за высокотехнологичную америю,будет с ними замес,будем по другому разговаривать,а в локальных войнах наша десантура нагнет всех!!!
      игорка357
    4. Подрезчик Сегодня, 12:14
      Цитата: ВАЗ2106
      такое ощущение что мне дети отвечают (взломали отцовский аккаунт)
      вот если случится война, где применение ВДВ предполагается?

      Вы ВНИМАТЕЛЬНО статью прочитайте, особенно то, что написано в релизе! Если там ничего нового для себя не найдете, то Вам на другой сайт, скорее всего либеральный! hi
      Подрезчик
  6. Корд127 Сегодня, 10:26
    Хотя бы лица правильно замаскировались , а то карикатура получилась.
    Корд127
    1. zivXP Сегодня, 10:30
      Это имитация врага
      zivXP
  7. Großer Feldherr Сегодня, 10:32
    Бедолаги, опять на ромном месте налипли)))
    Großer Feldherr
  8. Прогрессор Сегодня, 11:14
    Десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ !
    Все неприятели помнят, что они творили с чеченскими наемниками -)

    Надо почаще их упоминать в прессе, чтобы помнили.
    Прогрессор
  9. yuriy55 Сегодня, 11:33
    Десантники Псковского соединения приступили к показному учению

    В каком смысле "показному"?
    1. лучший, показываемый как образец; предназначенный для показывания. 2. проводимый, делаемый с целью показа, обучения. 3. рассчитанный на внешний эффект, выставляемый напоказ.
    А вообще-то эти показы - да... wassat Жаль, их никто не смотрит...
    yuriy55
  10. игорка357 Сегодня, 12:04
    Парни,ваши черные лица,в первую очередь вас демаскируют...ну что за раскраска фейса а...?
    игорка357
  11. Ураган70 Сегодня, 12:10
    Цитата: ВАЗ2106
    такое ощущение что мне дети отвечают (взломали отцовский аккаунт)
    вот если случится война, где применение ВДВ предполагается?

    У тебя самого то почему одни вопросы? Ты не комментируешь, а постоянно спрашиваешь... Поэтому тебя за тролля и принимают! Что и не мудрено, так как судя по вопросам, тебе в педовикию! Здесь обсуждают, а не разъясняют...
    Ураган70
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