Десантники Псковского соединения приступили к показному учению

Учение будет проходить в три этапа. Отработка учебных вопросов включает весь спектр задач, возложенных на Воздушно-десантные войска как в мирное, так и в военное время,

На территории Северо-Западного Федерального округа началось показное тактическое учение с одним из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.«В течении пяти дней десантники отработают ряд учебно-боевых задач, основными среди них являются такие, как десантирование и ведение боевых действий полком в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации на Западном направлении в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований», – говорится в релизе.Мероприятие продлится до 22 августа в соответствии с планом подготовки войск на текущий год под общим руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.цитирует Сердюкова пресс-служба военного ведомства.Сообщается, что «все этапы учения предусматривают действия в операции группировки войск на определенном направлении в соответствии с утвержденной МО РФ концепцией строительства и развития ВДВ в качестве основы войск быстрого реагирования».