12:27 07 августа

Пхеньян не станет обсуждать ядерную программу, пока сохраняется угроза со стороны США

Власти КНДР не станут обсуждать денуклеаризацию на Корейском полуострове до тех пор, пока сохраняется ядерная угроза и враждебность со стороны Соединенных Штатов, передает РИА Новости официальное заявление Пхеньяна.



До тех пор, пока сохраняются ядерная угроза и происки против республики, кто бы что ни говорил, мы не будем обсуждать оборонительные силы ядерного сдерживания и не свернем с уже выбранного пути укрепления ядерной мощи государства,
подчеркивается в заявлении правительства.


Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо призвал все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность и приступить к поиску дипломатического решения проблем.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове в контексте обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове и безотлагательно приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем полуострова, включая его денуклеаризацию,
добавили в МИД России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:27
    а сколько у Пхеньяна зарядов один или два? а запихнуть они его куда нибудь смогут? или их атомные бомбы размером с комнату?
    ВАЗ2106
    1. Dmitriy69 Сегодня, 10:39
      Угроза со стороны сша может исчезнуть только вместе с самими сша
      Dmitriy69
    2. Евдоким Сегодня, 10:45
      Цитата: ВАЗ2106
      а сколько у Пхеньяна зарядов один или два?

      Какая разница, они сголоду пухли, но всеми правдами и неправдами вывернувшись наизнанку сделали ее, а теперь хрен они отдадут ее кому-нибудь. hi
      Евдоким
    3. Partyzan Сегодня, 11:17
      а сколько у Пхеньяна зарядов один или два?
      а какая разница - японии 2 хватило feel
      Partyzan
      1. yuriy55 Сегодня, 11:37
        Пока у Пхеньяна перед глазами примеры Хуссейна и Каддафи говорить о проблемах, которые приносят миру разработки ЯО учёными КНДР, крайне чревато и бессмысленно...
        yuriy55
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:33
    а сколько у Пхеньяна зарядов один или два?


    Неважно...
    важно что ШТАТЫ угрожают применить ядерное оружие против КНДР...
    именно США являются угрозой миру в этом регионе а не КНДР и очень жаль что наш МИД идет на поводу у США в этом вопросе.
    Тот же ЛЕХА
    1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:45
      в МИДе не глупые люди работают! США обладает Я.О. уже 70 с лишним лет и применяла его лишь дважды! на заре создания этого оружия, когда плохо понимали последствия его применения, а КНДР не внушает доверие, тоталитарная страна, с неизвестными целями
      ВАЗ2106
      1. irazum Сегодня, 10:55
        Правильно!
        irazum
      2. лысова Сегодня, 11:11
        А разве мы не такими же были, семьдесят с небольшим. Один в один (так - небольшие различия).
        лысова
      3. Кент0001 Сегодня, 11:12
        А США вам как раз доверие и внушает?
        Кент0001
      4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:16
        США обладает Я.О. уже 70 с лишним лет и применяла его лишь дважды!
        Ага ... Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

        Снова пытаемся оправдать действия США.

        Я не сомневаюсь что США снова применят Я.О.против непокорных если ей не будет угрожать ответка.
        Очень хорошо что Я.О. есть у нас и не может быть и речи о каком либо разоружении при такой агрессивности США.
        Тот же ЛЕХА
    2. Dashout Сегодня, 11:05
      Тот же ЛЕХА
      Полностью согласен! Можно усилить Вашу фразу "наш МИД идет на поводу у США в этом вопросе." словом ПОЗОРНО!
      наш МИД позорно идет на поводу у США в этом вопросе!
      Dashout
      1. yuriy55 Сегодня, 11:39
        Цитата: Dashout
        Тот же ЛЕХА
        Полностью согласен! Можно усилить Вашу фразу "наш МИД идет на поводу у США в этом вопросе." словом ПОЗОРНО!
        наш МИД позорно идет на поводу у США в этом вопросе!

        А дети глав МИД позорно живут в США... lol
        yuriy55
    3. Кент0001 Сегодня, 11:11
      Наш МИД в последнее время только на этом поводу и идёт. Против уже давно ничего не говорили.
      Кент0001
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:29
        Я смотрю, у нас в стране все знают, как играть в футбол, как руководить МИДом и что отвечать США. Ну если такие разговоры ведутся бабушками на скамейках у подъездов, то еще понятно. Но на ВО, на мой взгляд, присутствуют люди более здравомыслящие. Так что давайте оставим руководство МИДом Лаврову.
        Офицер запаса
        1. yuriy55 Сегодня, 11:49
          Цитата: Офицер запаса
          Но на ВО, на мой взгляд, присутствуют люди более здравомыслящие.

          Скажите нам "глупым и не просвещённым", какими уговорами можно остановить бешеную собаку? Что вы выдаёте нам "беззубость" нашего МИДа за его гениальность и многоходовость? По-вашему успехи МИД заключаются в том, что у РФ не осталось ни одной возможности достойно ответить нападкам таких стран, как Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония? Или вы полагаете, что аресты граждан РФ в любом уголке земного шара и есть успехи дипломатии? Может быть кого-то уже освободили?
          Я уже говорил, что МИД надо разогнать и отдать это ведомство "ворам". Они найдут рычаги и способы воздействия на дипломатический раздражённый русофобский корпус...Не мытьём, так катаньем, не словами, так с помощью утюга и паяльника. Пример - быстро приватизированное советское имущество... bully
          yuriy55
    4. savage1976 Сегодня, 11:30
      Назовите хоть одну страну на которую напала Северная Корея? Ни одной. Сша на сотни стран нападали и на десятки с момента обретения яо. К КНДР у меня доверия больше, чем к тем кто слово не держит, врет на каждом шагу и дерь.мо..кратию ракетами несет.
      savage1976
    5. Jovanni Сегодня, 12:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      именно США являются угрозой миру в этом регионе а не КНДР и очень жаль что наш МИД идет на поводу у США в этом вопросе.

      Да они, сэшэашники, угроза не только в этом регионе, а вообще в мире. А корейцы в отличии от нас в 90-е, на фантики от конфеток не ведутся...
      Jovanni
  3. лысова Сегодня, 11:07
    --- " Власти КНДР не станут обсуждать денуклеаризацию на Корейском полуострове " --- А кто бы сомневался ( с "трезвым" умом ), даже если заокеанцы уплывут laughing , за океан. Взять и свернуть все наработки - смешно.
    лысова
  4. Atlant-1164 Сегодня, 11:20
    «Поддержав в Совбезе ООН предложенную США резолюцию, расширяющую санкции против КНДР, Россия в очередной раз доказала, что является ответственной страной», – сказал Клинцеви


    страна, которая сама под санкциями США.. поддержала санкции, и против другой страны. хотя могла просто воздержаться.даже заслужили похвалу от Дональда.

    Трамп выразил РФ и Китаю благодарность за голосование против КНДР.
    благодарность хозяина что-ли?.

    а Лавров обьяснял Тиллерсону..
    - "Его интересовали прежде всего — с этого он начал — подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации", — сказал Лавров журналистам.

    а тов Ын,невоспитанный северокореец..просто послал и Дональда, и Рекса.
    Atlant-1164
  5. savage1976 Сегодня, 11:26
    Молодцы северокорейцы. Знают что без сильной армии их ждет судьба Сирии и Ливии.
    savage1976
  6. osoboye_mneniye Сегодня, 11:28
    мудрый ответ. Звучит как "никогда".
    А что им делать остаётся? Пока что это единственное государство, которое не приняло современные правила внешней политики. А поздний СССР и Россия приняли. Теперь Россия за это расплачивается. Любую безумную ситуацию, искусственно спровоцированную нашими заклятыми партнёрами, Россия принимает как предмет для торга. Причём, этот предмет - фиктивный. Но Россия платит за него реальную цену.
    Северная Корея не хочет вестись на обман. Видит, что для торга ей подсовывают фальшивку. Потому и шлют всех лесом. Когда вокруг бряцают оружием, а твоя страна поделена на части и находится в изоляции, торговаться глупо.
    Очень жаль, что Россия вписалась против Северной Кореи.
    osoboye_mneniye
  7. anjey Сегодня, 11:29
    Цитата: Partyzan
    а сколько у Пхеньяна зарядов один или два?
    а какая разница - японии 2 хватило feel

    да кстати 72 годовщина Хиросимы и Нагасаки,помянем павших от американской бесчеловечной бомбардировки устрашения...
    anjey
    1. Partyzan Сегодня, 12:04
      помянем павших от американской бесчеловечной бомбардировки устрашения...
      но по японской версии - это СССР сбросили бомбы hi
      Partyzan
  8. anjey Сегодня, 11:39
    Цитата: ВАЗ2106
    в МИДе не глупые люди работают! США обладает Я.О. уже 70 с лишним лет и применяла его лишь дважды! на заре создания этого оружия, когда плохо понимали последствия его применения, а КНДР не внушает доверие, тоталитарная страна, с неизвестными целями

    Рабинович если вам уже за 70,то вы тоже не очень внушаете доверие,особенно у психиатров...
    anjey
  9. Костадинов Сегодня, 12:04
    Цитата: ВАЗ2106
    а сколько у Пхеньяна зарядов один или два? а запихнуть они его куда нибудь смогут? или их атомные бомбы размером с комнату?

    Ето можно установит очень легко. Если США нападут на КНДР ядерним оружием то они очень точно смогут посчитат сколько зарядов у Пхеняна - два или двухсот и где они смогут их запихнут.
    Костадинов
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