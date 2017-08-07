Пхеньян не станет обсуждать ядерную программу, пока сохраняется угроза со стороны США
Власти КНДР не станут обсуждать денуклеаризацию на Корейском полуострове до тех пор, пока сохраняется ядерная угроза и враждебность со стороны Соединенных Штатов, передает РИА Новости официальное заявление Пхеньяна.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо призвал все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность и приступить к поиску дипломатического решения проблем.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове в контексте обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
До тех пор, пока сохраняются ядерная угроза и происки против республики, кто бы что ни говорил, мы не будем обсуждать оборонительные силы ядерного сдерживания и не свернем с уже выбранного пути укрепления ядерной мощи государства,подчеркивается в заявлении правительства.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо призвал все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность и приступить к поиску дипломатического решения проблем.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове в контексте обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове и безотлагательно приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем полуострова, включая его денуклеаризацию,добавили в МИД России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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