Пхеньян не станет обсуждать ядерную программу, пока сохраняется угроза со стороны США

До тех пор, пока сохраняются ядерная угроза и происки против республики, кто бы что ни говорил, мы не будем обсуждать оборонительные силы ядерного сдерживания и не свернем с уже выбранного пути укрепления ядерной мощи государства,

Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове и безотлагательно приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем полуострова, включая его денуклеаризацию,