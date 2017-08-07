На КПП в провинции Деръа россияне досматривают около тысячи машин в сутки
Военнослужащие российской военной полиции на КПП в сирийской провинции Деръа, где создана зона деэскалации, за сутки досматривают около тысячи автомобилей и порядка 1,5 тыс. человек, передает РИА Новости .
По его словам, поток машин через их контрольно-пропускной пункт с каждым днем растет – «за день несения службы сейчас проезжает около 1 тысячи машин, хотя раньше многие боялись тут проезжать из-за возможных обстрелов со стороны боевиков».
Местные жители с пониманием относятся к требованиям безопасности и досмотрам по пути на работу или, например, в магазин.
Напомним, провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Российская военная полиция развернула там новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.
На этом КПП находимся две недели, все нормально: обстановка нормальная, проверяем людей – сколько заходит, сколько выходит. За день – около 1,5 тысяч человек. Машины проверяем, чтобы (никто) боеприпасы или оружие не провез. Со всеми хорошо общаемся, сирийцы с нами тоже,рассказал журналистам военнослужащий Артур Картоев.
По его словам, поток машин через их контрольно-пропускной пункт с каждым днем растет – «за день несения службы сейчас проезжает около 1 тысячи машин, хотя раньше многие боялись тут проезжать из-за возможных обстрелов со стороны боевиков».
Местные жители с пониманием относятся к требованиям безопасности и досмотрам по пути на работу или, например, в магазин.
Я несколько раз в день езжу туда и обратно. И теперь мне не страшно. На работу, в магазин – нет проблем. Мои соседи и все мои знакомые очень рады. Уже несколько недель здесь нет боев. И постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Мы знаем, что здесь стоят русские солдаты. Это очень важно для всех. Только вы можете гарантировать, что нарушений (режима прекращения огня) не будет,сказал местный житель Халид Арифай.
Напомним, провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Российская военная полиция развернула там новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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