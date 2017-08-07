12:26 07 августа

На КПП в провинции Деръа россияне досматривают около тысячи машин в сутки

Военнослужащие российской военной полиции на КПП в сирийской провинции Деръа, где создана зона деэскалации, за сутки досматривают около тысячи автомобилей и порядка 1,5 тыс. человек, передает РИА Новости .



На этом КПП находимся две недели, все нормально: обстановка нормальная, проверяем людей – сколько заходит, сколько выходит. За день – около 1,5 тысяч человек. Машины проверяем, чтобы (никто) боеприпасы или оружие не провез. Со всеми хорошо общаемся, сирийцы с нами тоже,
рассказал журналистам военнослужащий Артур Картоев.


По его словам, поток машин через их контрольно-пропускной пункт с каждым днем растет – «за день несения службы сейчас проезжает около 1 тысячи машин, хотя раньше многие боялись тут проезжать из-за возможных обстрелов со стороны боевиков».

Местные жители с пониманием относятся к требованиям безопасности и досмотрам по пути на работу или, например, в магазин.

Я несколько раз в день езжу туда и обратно. И теперь мне не страшно. На работу, в магазин – нет проблем. Мои соседи и все мои знакомые очень рады. Уже несколько недель здесь нет боев. И постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Мы знаем, что здесь стоят русские солдаты. Это очень важно для всех. Только вы можете гарантировать, что нарушений (режима прекращения огня) не будет,
сказал местный житель Халид Арифай.

Напомним, провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Российская военная полиция развернула там новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:59
    все больше наших солдат отправляется в Сирию, аналогию с 1979-м не видите?
    ВАЗ2106
    1. oleg-gr Сегодня, 11:07
      Обстановка нормализуется. Бойцы военной полиции направлены для поддержания мира, а не ведения боевых действий. Всякие инциденты и провокации, конечно, возможны.
      oleg-gr
      1. Ren Сегодня, 11:15
        Цитата: oleg-gr
        Всякие инциденты и провокации, конечно, возможны.

        Провокации возможны и в отношении голубых касок (миротворцы ООН), если б они там были. Обстановка действительно, на первый взгляд, нормализуется.
        Аналогии с 1979-м я, например, не вижу.
        Ren
        1. Чёрный Сегодня, 11:32
          Качественно досмотреть 1000 машин в сутки , к сожалению, невозможно.
          Чёрный
          1. Ren Сегодня, 12:05
            Цитата: Чёрный
            Качественно досмотреть 1000 машин в сутки , к сожалению, невозможно.

            Со средним темпом 1 минута 26,4 секунды/1 машина возможно. wassat
            Ren
            1. Partyzan Сегодня, 12:12
              Со средним темпом 1 минута 26,4 секунды/1 машина возможно.
              неужели там только один человек ведет досмотр? recourse
              Partyzan
              1. Ren Сегодня, 12:17
                Цитата: Partyzan
                неужели там только один человек ведет досмотр?

                Спросите у Каца, он ведёт наблюдение за КПП. lol
                Ren
    2. игорка357 Сегодня, 12:03
      Нет,а вы разве видите?Хотя всем известны ваши коменты к статьям..))
      игорка357
    3. сибиралт Сегодня, 12:11
      Если бы мы договорились с японцами - они нам технологии по бытовой аудиовидео технике, а мы бы уничтожали по тысяче джихад мобилей "Тойота" в Сирии хотя бы за месяц, то консенсунс в бизнесе очевиден. lol
      сибиралт
    4. сибиралт Сегодня, 12:18
      Нормально досмотреть машину в среднем уходит треть часа. Теперь умножьте это хотя бы на тысячу и разделите на количество участников осмотра, и мы узнаем сколько россиян стоят на отдельно взятом посту в Сирии. Ужас!!! belay
      сибиралт
  2. ghby Сегодня, 11:08
    Цитата: ВАЗ2106
    все больше наших солдат отправляется в Сирию, аналогию с 1979-м не видите?

    Нет, а вы?
    ghby
  3. Кац Сегодня, 11:35
    Проверить столько машин невозможно. Просто открывают выборочно багажник скорее всего.
    Сирийцы даже этого не хотят делать...
    Кац
    1. Чёрный Сегодня, 11:49
      Цитата: Кац
      Сирийцы даже этого не хотят делать...

      Откуда ты знаешь? Ведёшь скрытое наблюдение за КПП? smile
      Чёрный
      1. vik669 Сегодня, 12:00
        Так с высоты дивана все видно!
        vik669
  4. Клон Сегодня, 12:04
    Цитата: ВАЗ2106
    аналогию с 1979-м не видите?

    Подобное может заявить субъект, "знающий" о вводе "ограниченного контингента советских войск" в ДРА исключительно из литературных опусов на страницах либеральных СМИ.
    Клон
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