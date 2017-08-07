На КПП в провинции Деръа россияне досматривают около тысячи машин в сутки

На этом КПП находимся две недели, все нормально: обстановка нормальная, проверяем людей – сколько заходит, сколько выходит. За день – около 1,5 тысяч человек. Машины проверяем, чтобы (никто) боеприпасы или оружие не провез. Со всеми хорошо общаемся, сирийцы с нами тоже,

Я несколько раз в день езжу туда и обратно. И теперь мне не страшно. На работу, в магазин – нет проблем. Мои соседи и все мои знакомые очень рады. Уже несколько недель здесь нет боев. И постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Мы знаем, что здесь стоят русские солдаты. Это очень важно для всех. Только вы можете гарантировать, что нарушений (режима прекращения огня) не будет,