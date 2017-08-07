16:31 07 августа

Корабль ВМС Австралии обнаружил обломки американского конвертоплана MV-22 Osprey

Сообщается, что завершена поисково-спасательная операция в районе крушения американского конвертоплана MV-22 Osprey. Напомним, что конвертоплан ВМС США перестал выходить на связь через несколько минут после начала полёта в минувшую субботу. Конвертоплан был задействован в совместных американо-австралийских военных учениях. На его борту находились 26 человек. По информации западных СМИ, все они являются военнослужащими США. 23 были спасены, о судьбе ещё троих данных не поступало.

Сегодня стало известно, что австралийский военный корабль обнаружил обломки американского конвертоплана.




Австралийское телевидение сообщает, что обломки обнаружены экипажем корабля HMAS Melville – в заливе Шоалуотер, в нескольких сотнях морских миль от Брисбена.

На месте обнаружения обломков в течение нескольких часов работали водолазы, которые вели поиски пропавших с борта конвертоплана троих морских пехотинцев ВМС США. Поиски успехом не увенчались.

Обнаружение обломков летательного аппарата подтверждают в главном оборонном ведомстве Австралии.

До сих пор военное командование США не публикует точных официальных данных о причинах крушения конвертоплана «Оспри». По неофициальным сведениям, рассматриваются две версии случившегося: неисправность оборудования и ошибка экипажа.


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:56
    на лом сдадут - опохмелятся
    Толстоевский
    1. irazum Сегодня, 15:36
      У них есть на "опохмелку"...
      irazum
  2. Злой 55 Сегодня, 15:04
    Хорошая машина, если бы 80% времени не простаивала в ремонте..
    Злой 55
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:04
    это которого Оспрея,который недавно юбилейный выпустили?)))
    Ратник с пулеметом
  4. san4es Сегодня, 15:27
    Крушение американского конвертоплана MV-22 Osprey

    ...а может быть и так:
    san4es
  5. Андрюс Сегодня, 16:09
    капризная игрушка MV-22 Osprey
    Андрюс
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