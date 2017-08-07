Корабль ВМС Австралии обнаружил обломки американского конвертоплана MV-22 Osprey

Сообщается, что завершена поисково-спасательная операция в районе крушения американского конвертоплана MV-22 Osprey. Напомним, что конвертоплан ВМС США перестал выходить на связь через несколько минут после начала полёта в минувшую субботу. Конвертоплан был задействован в совместных американо-австралийских военных учениях. На его борту находились 26 человек. По информации западных СМИ, все они являются военнослужащими США. 23 были спасены, о судьбе ещё троих данных не поступало.Сегодня стало известно, что австралийский военный корабль обнаружил обломки американского конвертоплана.Австралийское телевидение сообщает, что обломки обнаружены экипажем корабля HMAS Melville – в заливе Шоалуотер, в нескольких сотнях морских миль от Брисбена.На месте обнаружения обломков в течение нескольких часов работали водолазы, которые вели поиски пропавших с борта конвертоплана троих морских пехотинцев ВМС США. Поиски успехом не увенчались.Обнаружение обломков летательного аппарата подтверждают в главном оборонном ведомстве Австралии.До сих пор военное командование США не публикует точных официальных данных о причинах крушения конвертоплана «Оспри». По неофициальным сведениям, рассматриваются две версии случившегося: неисправность оборудования и ошибка экипажа.