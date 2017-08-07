Ми-28УБ "обкатают" в Сирии

Сегодня в вертолёте Ми-28Н есть пилот и оператор, и основная цель и задача модернизации - сделать его учебно-боевым, чтобы управление вертолётом могло осуществляться из каждой из кабин. Мы бы хотели, чтобы эти вертолёты (Ми-28УБ) прошли в Сирии своего рода тестирование.

Генеральный конструктор компании «Вертолёты России» Николай Павленко сообщает о том, что в текущем году на вооружение ВКС РФ поступят восемь вертолётов с двойным управлением. Речь идёт о винтокрылых машинах Ми-28УБ (учебно-боевая модификация вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» разработки 2010 года). Обращает на себя внимание высказывание генерального директора упомянутого холдинга Андрея Богинского. По словам Богинского, вертолёты Ми-28УБ будут отправлены для «тестирования» в Сирию.Телеканал «Звезда» приводит заявление гендиректора «Вертолётов России»:Первым формированием, которое получит новейшие Ми-28УБ, станет 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейского авиации (город Торжок). Как заявлено, само переобучение (теоретическое) для полётов на вертолётах Ми-28УБ лётный состав Торжокского центра уже прошёл. Теперь ожидается практическая отработка пилотирования новой винтокрылой машины.