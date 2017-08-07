16:31 07 августа

Ми-28УБ "обкатают" в Сирии

Генеральный конструктор компании «Вертолёты России» Николай Павленко сообщает о том, что в текущем году на вооружение ВКС РФ поступят восемь вертолётов с двойным управлением. Речь идёт о винтокрылых машинах Ми-28УБ (учебно-боевая модификация вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» разработки 2010 года). Обращает на себя внимание высказывание генерального директора упомянутого холдинга Андрея Богинского. По словам Богинского, вертолёты Ми-28УБ будут отправлены для «тестирования» в Сирию.

Ми-28УБ "обкатают" в Сирии


Телеканал «Звезда» приводит заявление гендиректора «Вертолётов России»:
Сегодня в вертолёте Ми-28Н есть пилот и оператор, и основная цель и задача модернизации - сделать его учебно-боевым, чтобы управление вертолётом могло осуществляться из каждой из кабин. Мы бы хотели, чтобы эти вертолёты (Ми-28УБ) прошли в Сирии своего рода тестирование.



Первым формированием, которое получит новейшие Ми-28УБ, станет 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейского авиации (город Торжок). Как заявлено, само переобучение (теоретическое) для полётов на вертолётах Ми-28УБ лётный состав Торжокского центра уже прошёл. Теперь ожидается практическая отработка пилотирования новой винтокрылой машины.



Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 3

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  1. pvv113 Сегодня, 16:22
    вертолёты Ми-28УБ будут отправлены для «тестирования» в Сирию

    Обкатка в реальных боевых условиях - оптимальный вариант
    pvv113
  2. 3officer Сегодня, 16:22
    В далекой Сирии бармалеи с опаской рассматривают новинки ВПК на страницах "Вестника Мордовии", ведь как правило видят их раньше завсегдатаев оружейных выставок и салонов crying
    3officer
  3. Комментарий был удален.
  4. Alexey-74 Сегодня, 16:29
    Дело верное. Есть такая возможность обкатать на Сирийском "полигоне". Удачи!!!
    Alexey-74
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