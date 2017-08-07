"Нафтогаз" через Швейцарию покупает газ у британцев и итальянцев
Украинский портал Oilnews, отслеживающий события на рынке углеводородов, сообщает о новой энергетической «перемоге» Украины. По данным портала, компания «Нафтогаз» через «дочку» в Швейцарии Naftogaz Trading Europe S.A. подписала контракт на поставку газа с британской Shell Energy Europe Ltd. и итальянской Eni Trading & Shipping. Импорт газа, как утверждается, из Британии и Италии, уже осуществляется. На середину июля «к границам» Украины поставлено 7 млн кубометров газа по упомянутому соглашению.
Нужно напомнить, что «Нафтогаз» ранее уже приобретал газ у британской и итальянской компаний. Однако в течение нескольких месяцев контракты переподписать не удалось. Возможно, по той причине, что та же итальянская Eni не могла определиться, чей именно газ выдать для Украины за итальянский и по какой цене продать Киеву...
Общая сумма нового контракта на поставки газа «из Европы», по некоторым данным, составляет около 149 млрд грн. (5,7 млрд долларов). О цене 1 тысячи кубометров "европейского" газа официально не сообщается.
Примечательно, что «Нафтогаз» решил пойти по пути обновлённой стратегии. Компания, по заявлениям её главы Андрея Коболева, через Naftogaz Trading Europe S.A. собирается привлекать кредиты западных банков под залог газа, находящегося в ПХГ (подземное хранилище). То есть теперь евробанки будут давать Украине кредиты исключительно под натуральный залог. Этим, вероятно, и объясняется рост объёмов закачки Украиной газа в ПХГ в последнее время – чтобы было, что выставить в качестве залога.
Нужно напомнить, что «Нафтогаз» ранее уже приобретал газ у британской и итальянской компаний. Однако в течение нескольких месяцев контракты переподписать не удалось. Возможно, по той причине, что та же итальянская Eni не могла определиться, чей именно газ выдать для Украины за итальянский и по какой цене продать Киеву...
Общая сумма нового контракта на поставки газа «из Европы», по некоторым данным, составляет около 149 млрд грн. (5,7 млрд долларов). О цене 1 тысячи кубометров "европейского" газа официально не сообщается.
Примечательно, что «Нафтогаз» решил пойти по пути обновлённой стратегии. Компания, по заявлениям её главы Андрея Коболева, через Naftogaz Trading Europe S.A. собирается привлекать кредиты западных банков под залог газа, находящегося в ПХГ (подземное хранилище). То есть теперь евробанки будут давать Украине кредиты исключительно под натуральный залог. Этим, вероятно, и объясняется рост объёмов закачки Украиной газа в ПХГ в последнее время – чтобы было, что выставить в качестве залога.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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