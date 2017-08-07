20:05 07 августа

"Нафтогаз" через Швейцарию покупает газ у британцев и итальянцев

Украинский портал Oilnews, отслеживающий события на рынке углеводородов, сообщает о новой энергетической «перемоге» Украины. По данным портала, компания «Нафтогаз» через «дочку» в Швейцарии Naftogaz Trading Europe S.A. подписала контракт на поставку газа с британской Shell Energy Europe Ltd. и итальянской Eni Trading & Shipping. Импорт газа, как утверждается, из Британии и Италии, уже осуществляется. На середину июля «к границам» Украины поставлено 7 млн кубометров газа по упомянутому соглашению.

"Нафтогаз" через Швейцарию покупает газ у британцев и итальянцев


Нужно напомнить, что «Нафтогаз» ранее уже приобретал газ у британской и итальянской компаний. Однако в течение нескольких месяцев контракты переподписать не удалось. Возможно, по той причине, что та же итальянская Eni не могла определиться, чей именно газ выдать для Украины за итальянский и по какой цене продать Киеву...


Общая сумма нового контракта на поставки газа «из Европы», по некоторым данным, составляет около 149 млрд грн. (5,7 млрд долларов). О цене 1 тысячи кубометров "европейского" газа официально не сообщается.

Примечательно, что «Нафтогаз» решил пойти по пути обновлённой стратегии. Компания, по заявлениям её главы Андрея Коболева, через Naftogaz Trading Europe S.A. собирается привлекать кредиты западных банков под залог газа, находящегося в ПХГ (подземное хранилище). То есть теперь евробанки будут давать Украине кредиты исключительно под натуральный залог. Этим, вероятно, и объясняется рост объёмов закачки Украиной газа в ПХГ в последнее время – чтобы было, что выставить в качестве залога.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:52
    Перемога, так перемога. Главное, что "диверсификация". Газ "правильный", гейропейский. И весь под залог кредитов.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:55
      О народе не думают ,лишь бы перед хозяином за океаном отчитаться "Как они ненавидят Россию"..Разбор полетов будет обязательно и скрывать факты мы уже не будем! Продолжайте в том же духе, это даже хорошо, многим глаза раскроет ..
      ОТДЕЛ
    2. svp67 Сегодня, 17:59
      Цитата: oleg-gr
      И весь под залог кредитов.

      Вот интересно, когда придет время платить, чем расплачиваться будут?
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 18:05
        Надо им подсказать российский газ в США возить на растаможку, а потом уж обратно wassat
        Чёрный
        1. тол100в Сегодня, 18:49
          Цитата: Чёрный
          Надо им подсказать российский газ в США возить на растаможку, а потом уж обратно

          А обратно забирать уже сжиженный , в звездно-полосатой обертке! Вот перемога будет!
          тол100в
      2. Fei_Wong Сегодня, 18:18
        Цитата: svp67
        Вот интересно, когда придет время платить, чем расплачиваться будут?

        Почками. Их у каждого цэевропейца - аж по две штуки! Ну куда им столько?
        Fei_Wong
      3. 210окв Сегодня, 19:09
        Чем?Шаровары снимут..и натурой
        Цитата: svp67
        Цитата: oleg-gr
        И весь под залог кредитов.

        Вот интересно, когда придет время платить, чем расплачиваться будут?
        210окв
    3. Венд Сегодня, 18:30
      Цитата: oleg-gr
      Перемога, так перемога. Главное, что "диверсификация". Газ "правильный", гейропейский. И весь под залог кредитов.

      Не, газ российский, наценка европейская laughing
      Венд
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:53
    "Нафтогаз" через Швейцарию покупает газ у британцев и итальянцев
    Эта их личная прерогатива.Хоть на Юпитере пусть покупают.Или кредит на покупку оформляют.
    Наблюдатель2014
    1. Серый брат Сегодня, 18:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это их личная прерогатива.

      Угу. И карман тоже личный - тупо через стороннюю организацию проводишь финансовые операции, а газ качаешь российский, а если компания швейцарская так это вообще шоколад - твоя доля идёт на твой счёт в швейцарский банк даже без твоего личного участия.
      С такими умными людьми Украи на не пропадёт)))
      Юпитер это палево - предлагаю Австралию)))
      Серый брат
    2. Partyzan Сегодня, 18:50
      Эта их личная прерогатива
      а в европе есть газовые месторождения, или это в древности великие украинцы его туда закачали? laughing
      Partyzan
  3. Black_PR Сегодня, 18:00
    Если честно, то мне фиолетово, где майданутые берут газ, лишь бы у нас не тырили. Нравится платить повышенную цену - удачи и попутного ветра в зад.
    Black_PR
    1. FIREMAN Сегодня, 19:53
      Тут даже вопрос не в этом, насколько его хватит этого итальянского, австралийского и т.д. газа?

      Как говорится: "Когда уходят герои на арену выходят клоуны!
      FIREMAN
  4. PValery53 Сегодня, 18:02
    Когда "рыльце в пушку"("обкакались" перед Россией), тогда пусть покупают газ хоть на Альфа-Центавра. - В следующей жизни будут прилежней.
    PValery53
    1. Ugolek Сегодня, 18:18
      надвигался страшный, непонятный 2019 год...это чем-то напоминало Петру расплату за содеянные злодеяния, он нервно передёрнулся вскочил в холодном поту с кровати и подбежав к тумбочке ловко схватил за горлышко бутылку горилки и резко сделал несколько глотков. Пётр схватил трубку и начал набирать знакомый Вашингтонский номер, но на длительные гудки никто не отвечал. У Петра навернулись слёзы, он медленно скатился по стенке и застонал, выхода никакого не было...
      Как-то так видится)))))))))
      Ugolek
  5. МВГ Сегодня, 18:04
    А сало теперь там покупают в Котманду через Никарагуа )))
    МВГ
    1. Серый брат Сегодня, 18:10
      Цитата: МВГ
      А сало теперь там покупают в Котманду через Никарагуа )))

      wassat
      Экспорт сала из Украины в 2016 году был в семь раз ниже, чем экспорт улиток.
      Как сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на данные «Государственной» фискальной службы (ГФС) еврейско-бандеровского подвида мутировавшей еврейско-марксистской комиссарии, «Экспорт свиного сала в 2016 году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года».
      Издание отмечает, что в 2016 году «страна» отправила на экспорт 347 тонн улиток и всего 51 тонну свиного сала.
      «Если в позапрошлом году было экспортировано сала на сумму $7,74 млн, то в прошлом – всего на $0,088 млн», – говорится в материалах издания.
      «Вести» отмечают, что главная причина падения экспорта – «отказ России закупать украинское сало». Кроме того, от импорта украинского сала отказалась и Молдавия, хотя она и покупала незначительные объемы.
      В настоящее время украинские производители работают над поиском новых рынков сбыта: Азербайджан, Армения, Казахстан.
      По данным ГФС, эти страны в 2016 году совокупно купили сала на $53,8 тыс.
      Украинский «национальный» продукт покупают также в Эстонии, Германии, Камбодже, Сингапуре, Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии. Все эти страны закупили 7,5 тонн сала на общую сумму $27,8 тыс.
      © 2017, Zarusskiy.Org
      Серый брат
      1. Anglorussian Сегодня, 18:25
        В Азербайджане сало хорошо пойдет laughing
        Anglorussian
        1. МВГ Сегодня, 19:28
          Да и в Казахстане "на ура" продажи будут )))
          МВГ
  6. Egorovich Сегодня, 18:39
    Радуюсь "перемоге" Окраины.Только вот от такой "перемоги" население лучше жить не будет и у бандеровской хунты мозгов не прибавится.Правда карманы свои набьют.Страна недоумков!?
    Egorovich
  7. Игорь Николаевич Сегодня, 18:42
    Господи! Таких земля ещё носит?
    Игорь Николаевич
  8. Кац Сегодня, 18:47
    Пускай покупают у кого хотят, кому какое дело.

    Вон Путин тоже не любит отечественное.
    Кац
    1. Толстоевский Сегодня, 19:03
      какая разница, раз третье иго кончается
      Толстоевский
    2. идунавы Сегодня, 19:09
      Не такие. Зачем наговаривать.
      идунавы
    3. yuriy55 Сегодня, 19:32
      Цитата: Кац
      Вон Путин тоже не любит отечественное.

      Чего вы до обуви докопались? Сами, небось, тоже не в лаптях ходите. Для Путина и для вас понятие Отечества очень разные. И разница между ними, как между арбузом и свиным хрящиком. Для вас - место проживания, для него - средство выживания...
      yuriy55
    4. Anglorussian Сегодня, 20:01
      У меня тоже Corcoran good .Они очень хороши.
      Anglorussian
      1. Кац Сегодня, 20:04
        а я себе зимой купил ботинки Caterpillar. честно говоря не очень.
        Я до сих пор не научился их шнуровать - там что-то много шнурков. на каждом ботинке по 2 шнурка и 4 конца торчат. Думаю лишние просто обрезать.
        Кац
  9. Толстоевский Сегодня, 19:02
    свидомию спасёт только кизяк
    Толстоевский
    1. yuriy55 Сегодня, 19:28
      Цитата: Толстоевский
      свидомию спасёт только кизяк

      ...или висяк на фонарном столбе...
      yuriy55
  10. Керенский Сегодня, 19:23
    Западные банки дурные, чи шо?! Давать деньги под залог дорогого газа сгинувшего в ПГХ Украины? Что-то не так. Банки торгуют деньгами, это всем понятно. Торговля деньгами должна приносить прибыль. Тут в наваре бульон из-под яиц и сами при деле.Ситуация с "долгом Януковича" какова? А что можно закрыть в лавке от долга Порошенко?! Ведь следующее правительство так и скажет: "это не мы у вас брали!"
    Керенский
  11. К-50 Сегодня, 19:25
    компания «Нафтогаз» через «дочку» в Швейцарии Naftogaz Trading Europe S.A. подписала контракт на поставку газа с британской Shell Energy Europe Ltd. и итальянской Eni Trading & Shipping.

    Так в стране 404 денег куры не клюют, вот они и помогают денюжкой все сирым и убогим. winked
    Русофобия ещё не до такого доведёт, вот только расплачиваться как, чем? Чернозём уже вывозят, лес спиливают и тоже вывозят. Даже девок и тех продали за границу, отсюда развитие заднеприводных. осталось только ГТС на металлолом распилить и продать, остальных жителей в рабство янкенсам, а территорию им же под военные базы. negative
    К-50
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 19:26
    Офигеть Окраина добилась феноменальных результатов в экономике - газ из Британии, уголек их Америки и т.д. Вот красиво живут, могут себе позволить! ;-)
    Ретвизан 8
  13. yuriy55 Сегодня, 19:27
    Вам оно главное? По мне пусть хоть из заднего прохода прямо в трубу закачивают. Страна ограниченных правами людей, вороватых руководителей и просто тупых...
    yuriy55
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