Пистолеты Маузер ВТП1 и Маузер ВТП2 калибра 6,35 мм и их основные различия (Mauser WTP I — Mauser WTP II)

После окончания Первой Мировой войны компания Waffenfabrik Mauser AG решила начать изготавливать компактные пистолеты маленького калибра. Во первых согласно Версальского договора Германии было запрещено изготавливать пистолеты военных калибров. Во вторых растущий рынок оружия самообороны в Европе и США сулил существенную прибыль.Уже в 1918 году пистолет под названием Mauser WTP (Mauser Westen Taschen Pistole) был запатентован и 1921 году представлен для продажи. Немецкое название пистолета Mauser Westen Taschen Pistole (жилетный или карманный пистолет) в англоязычных странах иногда заменяется на Mauser Vest Pocket Pistol. Оружие было изготовлено калибром 6,35 мм. Существует две модели пистолетов Mauser WTP: Mauser WTP I и Mauser WTP II. Они отличаются друг от друга не только размерами, но и имеют некоторые существенные конструктивные различия. Постараемся разобраться в этих различиях и проиллюстрировать их фотографиями.Пистолет Mauser WTP1 в два раза меньше, чем обычный армейский пистолет. Если сравнить его с пистолетом Luger P08 «Parabellum» то видно, что разница в размерах еще больше.Изначально пистолет имел название Mauser WTP (Mauser Westen Taschen Pistole). На инструкции к пистолету указано название и калибр «W.T.P.6.35». Лишь после выпуска второй, уменьшенной модели пистолета начали называть ранние модели - Mauser WTP I, а более поздние - Mauser WTP II.Пистолет Маузер ВТП1 (Mauser WTP I) в качестве боеприпасов использует патроны калибра 6,35 мм (.25 ACP). Съемный магазин оружия предназначен для размещения 6 патронов.На левой стороне магазина сделаны два отверстия, чтобы удобнее было контролировать количество патронов.Пистолет Маузер WTP1 имеет оригинальную конструкцию и существенно отличается по устройству от многочисленных копий пистолета Browning 1906, которые выпускались различными изготовителями и наводнили рынок в начале 20 века.Изготовленные из твердой резины, щечки рукоятки Маузер WTP1 выполнены, как единая деталь. Резиновая рукоятка у ранних пистолетов Маузер ВТП1 крепится одним винтом к задней части рамки (как в пистолете Макарова). У пистолетов более позднего выпуска рукоятка крепится двумя винтами к боковым поверхностям рамки. Боковую поверхность щечек покрывает мелкая насечка. В верхней части щечек рукоятки размещено клеймо фирмы Mauser. Ствол пистолета снизу имеет цилиндрический прилив, который устанавливается в рамку и фиксируется снизу стержнем. Фиксирующий стержень устанавливается в рамку в нижней задней части спусковой скобы. На тыльной стороне рукоятки установлена плоская двуперая пружина. Нижняя часть этой пружины изогнута и выполняет роль фиксатора магазина.Автоматика пистолета работает за счет отдачи свободного затвора. Запирание ствола происходит массой затвора и усилием возвратной пружины. Возвратная пружина размещена под стволом. Ударно-спусковой механизм одинарного действия ударникового типа. Затвор полностью охватывает ствол оружия. На задней части затвора с каждой стороны сделано по 8 вертикальных широких пазов-насечек, предназначенных для удобства удержания затвора при заряжании оружия. Пазы-насечки располагаются перпендикулярно оси канала ствола.Пистолет Mauser WTP I имеет общую длину 115 мм, высоту 79,5 мм, ширину 20,6 мм. Ствол длиной 60,7 мм имеет 6 правонаклонных нарезов. Масса оружия без патронов 340 грамм. Окно для извлечения стрелянных гильз размещено на правой стороне затвора. Выбрасыватель длинный, выполнен в виде подпружиненного коромысла.Ручной предохранитель флажкового типа расположен на левой стороне рамки пистолета над щечкой рукоятки. Предохранитель при включении блокирует ударник. Положение флажка предохранителя отмечено буквами «F» (Feuer — огонь) и «S» (Sicherung — предохранитель).Прицельные приспособления у Маузер ВТП 1 как и у большинства карманных пистолетов простейшего типа. Они представляют собой неподвижные мушку и целик, которые размещены в углублении верхней части затвора.Качество изготовления пистолетов Маузер ВТП1 было очень высокое. Исследователи указывают, что согласно каталогов стоимость этого оружия в 1926 году составляла 36 рейхсмарок.Маркировка на левой стороне затвора пистолетов раннего выпуска представляет собой текст в две строки: «WAFFENFABRIK MAUSER A. -G.OBERNDORF A.N. / W.T.P. — 6,35 — D.R.P.U.A.P.».В 1922 году фирма Маузер сменила свое имя с Waffenfabrik Mauser AG на Mauserwerke AG, в связи с чем изменилась и маркировка. На левой стороне затвора пистолетов Mauser WTP I, изготовленных после 1922 года маркировка выглядит как: "MAUSER-WERKE A.G.OBERNDORF A.N. / W.T.P. — 6,35 — D.R.P.U.A.P.". Текст маркировки помимо производителя указывает на место изготовления оружия — Оберндорф-ам-Неккар (нем. Oberndorf am Neckar), название оружия WTP и его калибра 6,35 мм.Серийный номер пистолета обычно наносили с левой стороны в верхней части затвора у мушки. Серийный номер пистолета, показанного на фото №44755.Приемные клейма в виде буквы «U» под коронами нанесены на правой поверхности затвора пистолета у дульного среза и с правой стороны патронника ствола. На рамке слева под щечкой рукоятки нанесены цифры серийного номера. На нижней пластине магазина изображено заводское клеймо фирмы Маузер в виде «бочки».Вероятно затворы пистолетов не всегда воронили в один цвет с рамкой. Возможно для красоты воронение делали разного цвета, возможно на вороненную рамку устанавливали хромированный или никелированный затвор.Пистолет Mauser WTP комплектовался с завода стандартной картонной коробкой. Наличие такой коробки (Mauser WTP Factory box) или оригинальной инструкции к пистолету может существенно увеличить антикварную стоимость оружия.Для ношения Mauser Vest Pocket Pistol WTP I предлагалась кожаная кобура с клапаном и отсеком для запасного магазина. Производители аксессуаров к оружию, изготавливали так же кобуры иного дизайна, которые подходили для ношения компактных пистолетов различных производителей.После удачной модернизации пистолета Маузер 1910 в 1934 году, компания Маузер решила провести так же модернизацию пистолета Mauser WTP. В 1938 году в продажу поступил обновленный пистолет, который получил название Mauser WTP II. Новый пистолет стал более компактнее и легче своего предшественника. Внешне Mauser WTP II легко отличить от Mauser WTP I по щечкам рукоятки и рычагу предохранителя. У Mauser WTP I верхний край щечек значительно ниже затвора, а над левой щечкой размещен массивный флажковый предохранитель.У Mauser WTP II верхний край щечек почти касается затвора, а флажок ручного предохранителя установлен между левой щечкой рукоятки и спусковой скобой.Окно для извлечения гильз в затворе немного сместилось вверх, а выбрасыватель стал значительно короче. Насечка на боковой поверхности затвора у пистолета Маузер ВТП2 треугольной формы и она наклонена под небольшим углом к оси канала ствола. Задняя часть спусковой скобы немного изогнута вверх, что обеспечивает более удобный хват рукоятки кистью руки.Пистолет Маузер ВТП2 (Mauser WTP II) предназначен для стрельбы патронами калибра 6,35 мм (.25 ACP). Емкость магазина 6 патронов. Принципиальная схема оружия не изменилась. Автоматика по прежнему работает за счет отдачи свободного затвора, а ударно-спусковой механизм ударниковый, одинарного действия. Однако конструктивно пистолет все же изменился. У Mauser WTP II щечки рукоятки изготовлены не единой деталью, как у первой модели WTP, а двумя боковыми накладками. Щечки крепятся винтами к рамке.У пистолета Маузер WTP II появился индикатор взведенного ударника. В задней части ударника сделан стержень, который является направляющим для боевой пружины. Когда ударник стоит на боевом взводе задняя часть этого стержня выступает из рамки пистолета. Фиксатор магазина выполнен в виде отдельной детали, изменилась форма пружины, размещенной в тыльной части рукоятки. С левой стороны магазина пистолета Mauser WTP II сделаны пять круглых отверстий для контроля количества патронов.Рычаг ручного предохранителя проходит под левой щечкой рукоятки. На конце рычага сделана кнопка с насечкой, удобная для перемещения большим пальцем. Верхнее положение рычага обозначено буквой «F» (Feuer), нижнее «S» (Sicherung). Пистолет так же дополнительно оборудован магазинным предохранителем.Westen Taschen Pistole 1938 (WTP II) имеет общую длину 102,4 мм, высоту 71 мм, толщину 21 мм. Длина ствола пистолета Mauser Vest Pocket Pistol WTP II — 51,5 мм. Канал ствола имеет шесть правонаклонных нарезов. Вес оружия 285 грамм.Пистолет Mauser WTP2 по сравнению с первой моделью более удобен и легок при разборке. Его прицельные приспособления представляют собой неподвижные мушку и целик, размещенные в продольном пазу верхней части затвора.Пистолеты раннего периода выпуска имеют щечки рукоятки, изготовленные из черной твердой резины.Позже они были заменены на пластиковые щечки коричневого цвета. Поверхность щечек покрывает мелкая ромбовидная насечка. В верхней части щечек рукоятки размещено клеймо компании Маузер в виде «бочки».Маркировка на левой стороне затвора пистолетов Mauser WTP II представляет собой текст в одну строку: «Mauser-Werke A.G.Obendorf a.N.», после которого нанесено фирменное клеймо Mauser в виде «бочки».Маркировка на правой стороне затвора так же нанесена в одну строку: «W.T.P. — 6,35 — D.R.P.». Обычно левее этого текста над правой щечкой рукоятки наносили серийный номер оружия.Рамки и затворы пистолетов Mauser WTP II обычно покрывали воронением, но покупателям были доступны пистолеты и с хромированными металлическими деталями.Пистолеты Mauser Vest Pocket Pistol WTP II снабжались различными кобурами. Обычная кобура из коричневой кожи имела клапан и карман для запасного магазина. Однако порой даже кожаные кобуры для большей компактности делали без кармана под дополнительный магазин.Сайт HistoryPistols.ru уже рассказывал про редкое оружие фирмы Маузер в статьях Однозарядный пистолет Маузер К-77, Револьвер Маузер образца 1878 года Зиг-Заг с шарнирной или размыкающейся рамкой. Пистолеты Mauser WTP конечно не так знамениты как легендарный Пистолет Маузер К-96, но интерес к ним коллекционеров не менее высок. На мой взгляд пистолет Маузер WTPII довольно хорошо продуманное и качественное оружие самообороны. Он мог бы стать хитом продаж в середине 20 века, однако выпуск пистолетов Mauser WTPII был прекращен в 1940-м году в связи с началом Второй Мировой войны и перепрофилированием производства на выпуск армейского оружия. Всего с 1921 по 1940 годы было изготовлено порядка 50000 штук пистолетов WTP I и WTP II. Ряд исследователей указывают, что некоторое количество оставшихся деталей пистолетов Mauser WTP позволило французам после окончания Второй Мировой войны собрать еще несколько тысяч пистолетов.Стоимость пистолетов Mauser WTP на оружейных аукционах как правило не очень высокая. Пистолет Mauser WTP I можно приобрести за 500 долларов, Mauser WTP II более редкие и обычно стоят дороже, но его цена обычно не превышает 1000 долларов. Комплектация оружия заводской коробкой или оригинальной кобурой может увеличить стоимость до 2000 — 3000 долларов.