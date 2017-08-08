06:18 08 августа

В Индии за три года разбилось 37 самолетов и вертолетов

Согласно информации новостного портала Economic Times, в период с мая 2014 года по настоящее время 37 вертолетов (12 единиц) и самолетов (25 машин) потерпели крушение в вооруженных силах Индии, при этом погибло 55 человек. Утеряно из них 24 самолета и 5 вертолетов. Главными причинами происшествий являются человеческий фактор и технические неисправности.

В Индии за три года разбилось 37 самолетов и вертолетов


Данные цифры были озвучены министром обороны Subhash Bhamre в верхней палате парламента страны. Кроме того, он сообщил о прошедшей модернизации истребителей МиГ-21 и истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 ВВС Индии в рамках программы борьбы с их устареванием, позволившей повысить боевой потенциал и оперативные возможности авиапарка. Модернизация истребителей МиГ-29, преследующая те же цели, проходит поэтапно.




Также министр заявил о неготовности США передать технологии и производство истребителя F-16 в рамках программы «Make in India».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. faiver Сегодня, 05:01
    ну у индийцев с технической культурой всегда были проблемы, проще говоря руки из пятой точки растут...
    они даже в доке умудрились фрегат перевернуть laughing
    faiver
    1. 210окв Сегодня, 06:02
      Раздолбаи они конечно эксклюзивные.А как у нас по этой части?
      Цитата: faiver
      ну у индийцев с технической культурой всегда были проблемы, проще говоря руки из пятой точки растут...
      они даже в доке умудрились фрегат перевернуть laughing
      210окв
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