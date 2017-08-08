Япония: Будем вести наблюдение за российскими военными на Дальнем Востоке

Так называемая «Белая книга», ежегодно публикуемая министерством обороны Японии, содержит информацию о намерениях главного военного ведомства страны на ближайшее время. В частности, в «Белой книге» говорится о том, что Япония собирается «наблюдать за действиями российских военных на Северных территориях». Напомним, что «северными территориями» в Токио продолжают именовать российские Курилы.Мало того, наблюдение за российскими военнослужащими Япония собирается вести по всему Дальнему Востоку.Ранее я Японии высказали «озабоченности» по поводу того, что на Южных Курилах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». В частности, «Бастионы» поставлены на Итуруп. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна «должным образом на это отреагирует». Интересно, а когда же Япония отреагирует на американскую военную составляющую непосредственно на японской территории – в провинции Окинава, находящейся под откровенной военной оккупацией США?Можно себе представить, что было бы, если бы Россия открыто заявила, что собирается вести наблюдение, например, за американскими военнослужащими на Аляске и «должным образом реагировать» на американские действия на этой территории...