06:18 08 августа

Индонезии переданы отремонтированные в Белоруссии Су-27СК

Как сообщает блог bmpd со ссылкой интернет-портал fajaronline.com, 3 августа на индонезийскую военно-воздушную базу Sultan Hasanuddin (Макассар, Сулавеси) на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124-100М-150 украинской авиакомпании "Антонов" прибыли два истребителя Су-27СК местных ВВС, прошедшие ремонт в Белоруссии на ОАО "559 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи).

Индонезии переданы отремонтированные в Белоруссии Су-27СК


Они были выпущены КнААЗ и в 2003 году переданы Индонезии. Использовались самолеты в ограниченном объеме, налетав всего 693 ч и 348 ч соответственно. До передачи на ремонт 9 декабря 2015 года машины находились в отстое.


На текущий момент на ОАО "559 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах ремонт проходят два истребителя Су-30МК ВВС Индонезии. Они не использовались с 2015 года и были доставлены в Белоруссию 15 марта 2017 года.

Использованы фотографии: http://fajaronline.com/2017/08/07/usai-diservis-di-rusia-pesawat-antonov-tiba-kembali-di-lanud-sultan-hasanuddin
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Комментарии 1

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Хохлы приперли отремонтированный и не "декоммунизированный " СУ..Деньги не пахнут wassat Да и кушать хочется всегда..
    210окв
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