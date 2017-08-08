СМИ: По факту массовой драки в УЦ Елани возбуждены уголовные дела по 2-м статьям УК РФ
СМИ продолжают публиковать сообщения о последствиях массовой драки в учебном центре города Елань (Свердловская область). Напомним, что несколько дней назад портал Ura.ru опубликовал материалы (включая фото) о массовой драке между контрактниками, прибывшими в Елань из Тувы, и военнослужащими Еланского гарнизона. Портал сообщил, что в ходе драки 1 августа применялись ножи и заточки, что привело к ранениям военнослужащих. Пресс-служба Минобороны опровергла информацию о поножовщине, заявив, что имела место «небольшая стычка».
Упомянутый портал Ura.ru публикует информацию о развитии событий. По информации портала, следственная группа в Еланском гарнизоне пытается найти источник утечки сведений о массовой драке в средства массовой информации. В частности, были проверены мобильные телефоны, включая и телефоны солдат службы по призыву. Телефоны «срочников» были проверены на наличие фото последствий массовой драки, несмотря на то, что они (телефоны) в течение недели хранятся под замком – военнослужащие-призывники могут воспользоваться средствами связи по выходным.
Информации о том, что в мобильном телефоне какого-либо военнослужащего 473-го УЦ обнаружены те самые фото, которые опубликовал портал Ura.ru, на данный момент нет.
Между тем, в учебном центре продолжает работать спецкомиссия штаба военного округа. Возглавляет её замкомандующего ЦВО генерал-лейтенант Хасан Калоев. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости» и «Насильственные действия в отношении начальника». По одной только статье 334 «Насильственные действия в отношении начальника» виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.
Упомянутый портал Ura.ru публикует информацию о развитии событий. По информации портала, следственная группа в Еланском гарнизоне пытается найти источник утечки сведений о массовой драке в средства массовой информации. В частности, были проверены мобильные телефоны, включая и телефоны солдат службы по призыву. Телефоны «срочников» были проверены на наличие фото последствий массовой драки, несмотря на то, что они (телефоны) в течение недели хранятся под замком – военнослужащие-призывники могут воспользоваться средствами связи по выходным.
Информации о том, что в мобильном телефоне какого-либо военнослужащего 473-го УЦ обнаружены те самые фото, которые опубликовал портал Ura.ru, на данный момент нет.
Между тем, в учебном центре продолжает работать спецкомиссия штаба военного округа. Возглавляет её замкомандующего ЦВО генерал-лейтенант Хасан Калоев. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости» и «Насильственные действия в отношении начальника». По одной только статье 334 «Насильственные действия в отношении начальника» виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.
Использованы фотографии: ВК/Сергей Хрущев
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