09:59 08 августа

СМИ: По факту массовой драки в УЦ Елани возбуждены уголовные дела по 2-м статьям УК РФ

СМИ продолжают публиковать сообщения о последствиях массовой драки в учебном центре города Елань (Свердловская область). Напомним, что несколько дней назад портал Ura.ru опубликовал материалы (включая фото) о массовой драке между контрактниками, прибывшими в Елань из Тувы, и военнослужащими Еланского гарнизона. Портал сообщил, что в ходе драки 1 августа применялись ножи и заточки, что привело к ранениям военнослужащих. Пресс-служба Минобороны опровергла информацию о поножовщине, заявив, что имела место «небольшая стычка».

СМИ: По факту массовой драки в УЦ Елани возбуждены уголовные дела по 2-м статьям УК РФ


Упомянутый портал Ura.ru публикует информацию о развитии событий. По информации портала, следственная группа в Еланском гарнизоне пытается найти источник утечки сведений о массовой драке в средства массовой информации. В частности, были проверены мобильные телефоны, включая и телефоны солдат службы по призыву. Телефоны «срочников» были проверены на наличие фото последствий массовой драки, несмотря на то, что они (телефоны) в течение недели хранятся под замком – военнослужащие-призывники могут воспользоваться средствами связи по выходным.


Информации о том, что в мобильном телефоне какого-либо военнослужащего 473-го УЦ обнаружены те самые фото, которые опубликовал портал Ura.ru, на данный момент нет.

Между тем, в учебном центре продолжает работать спецкомиссия штаба военного округа. Возглавляет её замкомандующего ЦВО генерал-лейтенант Хасан Калоев. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости» и «Насильственные действия в отношении начальника». По одной только статье 334 «Насильственные действия в отношении начальника» виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

Использованы фотографии: ВК/Сергей Хрущев
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Комментарии 17

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 07:16
    Три месяца назад из города Кызыл в Туве прислали порядка 60 контрактников из 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО. По одной из версий, в последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму. Во время массовой драки в казарме выбили стекла, поломали мебель и сантехнику. Как сообщает источник, колото-резаные раны получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер. Два человека по-прежнему находятся в госпитале: контрактник, получивший ранение заточкой, и капитан, которому разбили голову раковиной. У остальных еланских бойцов ранения неопасные для жизни. Пресс-служба министерства обороны подтвердила факт массовой драки, но назвала его незначительным бытовым конфликтом.
    Небольшая стычка,говорите...?
    Алексей7777777
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:25
      Наговариваете Вы уважаемый (?) на нашу Легендарную и непобедимую, доказательств выше описываемого нэт, значит вы врете, в угоду ампириалистам...
      DOCTOR ZLO
    2. Зяблицев Сегодня, 07:28
      К сожалению, хочу отметить, что качество контингента контрактников оставляет желать лучшего...У нас еще по-прежнему сильны традиции требования плана любыми способами - на военкомов давят, на командиров давят..."Давай!Комплектуй!" Отбор есть, но он все еще формальный! Плюс, по сокращали офицерский корпус, с глупой надеждой, что придет сержант, как в Голливудских фильмах, и наведет железной рукой дисциплину! За что не люблю реформаторов, то что они заглядывают в рот американцам, вместо того, что бы изучить русские традиции Армии и Флота!
      Зяблицев
      1. Му Дозвон Сегодня, 07:38
        Дык,насколько я смутно понимаю,в российской армии до 1917 года сержанты как раз и "рулили" во многом.
        Му Дозвон
        1. Зяблицев Сегодня, 07:39
          Унтер-офицеры!Уважаемый! А это немного другое! hi
          Зяблицев
      2. лысова Сегодня, 07:51
        На ошибки прошлого, не хрена не смотрят, а подобное не редкость.
        лысова
  2. к174ун7 Сегодня, 07:54
    Внешний вид большинства нынешних контрактников, не говоря уже о срочниках вызывает недоумение. Ходят по городу в полевой мятой форме, нечищеной обуви со стоптанными каблуками.Сильно похоже на "партизан" призванных на сборы.Похоже и дисциплина у них соответствующая.Патрулей днем с огнем не сыскать. Вроде бы есть какая-то военная полиция. Чем она занимается неизвестно. Иногда мелькают по одному ребята в красных беретах с нарукавными повязками в званиях рядовых или сержантов.
    к174ун7
    1. Му Дозвон Сегодня, 08:00
      Ну не знаю,я наоборот видел военных нормально выглядевших,и не раз.
      Му Дозвон
    2. Велобосс Сегодня, 09:49
      Скажу Вам, может это конечно мое личное мнение, но побывал в некоторых в/ч минобороны и сравнил с подразделениями ВВ (ныне Росгвардии), большое различие. На территории в/ч Росгвардии порядка побольше, да из-за внешний вид постоянно дрюкают особенно дежурные смены.
      Велобосс
  3. Monster_Fat Сегодня, 08:18
    "Всё хорошо, прекрасная маркиза,
    Дела идут и жизнь легка.
    Ни одного, печального сюрприза,
    За исключеньем пустяка....." wink
    Monster_Fat
    1. Вадим237 Сегодня, 08:28
      Пускай ребята дерутся всегда.
      Вадим237
      1. Му Дозвон Сегодня, 08:52
        Всё к месту должно быть,хотят драться - пусть идут на ринг.
        Образно выражаясь,если ты,допустим,хороший стрелок то стреляй в тире,а не по фонарям на улице - всё к месту должно быть.
        А иначе УК вступает в силу.
        Му Дозвон
  4. Million Сегодня, 08:36
    Народу надо показывать парады,а что происходит в армии-знать не дОлжно
    Million
  5. pvv113 Сегодня, 08:42
    Портал сообщил, что в ходе драки 1 августа применялись ножи и заточки

    Что там на этом портале - крыша что-ли съехала? Откуда у военных заточки? К какой-то зоне приравняли
    pvv113
  6. vladimirvn Сегодня, 08:48
    Все силы брошены не на предупреждение и предотвращение, а на то что бы найти утечку. Кто слил?
    vladimirvn
  7. нивасандер Сегодня, 09:18
    в 1991 году моя инженерная рота(азербайджанцы \узбеки\украинцы) люто враждовала с ротой подвоза (даги\даргинцы\черкесы).Приходилось ночевать в казарме и устраивать совместные (с командиром автороты капитаном Витей Шелудченко) рейды по тумбочкам (бритвочки заточки кастеты)--так и не помирили , хотя и утихомирили.И вообще , в начале 90-х в Артемовском гарнизоне был всплеск неуставных взаимоотношений и дедовщины.Продавщицы в чепке постоянно жаловались на драки в очередях и повальное воровство
    нивасандер
    1. Му Дозвон Сегодня, 09:21
      И не только там,почти всюду,наверное,было так,увы.
      Му Дозвон
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