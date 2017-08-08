09:59 08 августа

Исчез криминалист, проводивший экспертизы по делу об Одесской трагедии

Средства массовой информации сообщили об исчезновении эксперта-криминалиста, занимавшегося расследованием дела об Одесской трагедии 2 мая 2014 года. Речь идёт о Сергее Искруке, который проводил экспертизу криминалистического характера. В отчёте эксперта говорится о том, что столь массовой гибели людей в Доме профсоюзов можно было избежать, если бы своевременно вмешались сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Искрук привёл факты фактического бездействия милиционеров в течение более полутора часов.

После публикации доклада в адрес эксперта посыпались угрозы, а также начала оказывать давление Генеральная прокуратура Украины. Понимая, что его здоровье и жизнь находятся под угрозой, Искрук решил записать видеообращение. Видео представлено на YouTube-канале Ирины Вихоревой.

Текст заявления Искрука:
24 июля 2017 года я, Искрук Сергей Валентинович, делаю эту видеозапись на случай, если со мной что-то случится, и передаю её моим друзьям в Европу. В 2015 году я был задействован в проведении экспертизы по городу Одессе, по Дому профсоюзов 2 мая. В экспертизе был поставлен ряд вопросов, в том числе о причине массовой гибели людей. После этого на меня начала оказывать давление Генпрокуратура Украины. Сначала просили переписать выводы. Потом применили меры физического воздействия. В последний раз ко мне на улице подошли люди с нашивками "Правого сектора" (* запрещён в РФ) и в вежливой форме сказали, что мне привезут уже распечатанную экспертизу, соответственно с другими выводами (...) а я должен буду лишь поставить свою подпись. После этого я принял решение в целях безопасности уехать с территории Украины.



Видео:


По последним данным, Искрук на связь с родными и близкими до настоящего момента на связь не выходил.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 19

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  1. Зяблицев Сегодня, 07:32
    Рука Кремля? Не...? laughing Где то под Ростовом...
    Зяблицев
    1. злой партизан Сегодня, 08:51
      Цитата: Зяблицев
      Где то под Ростовом.

      Да лишь бы не под землёй. С этих упырей станется...
      злой партизан
  2. Olegater Сегодня, 07:33
    Жаль что с ним может что то случиться так как из него получиться отличный свидетель обвинения в преступлении ... подстилок
    Olegater
    1. Anarchist Сегодня, 07:39
      Цитата: Olegater
      Жаль что с ним может что то случиться так как из него получиться отличный свидетель обвинения в преступлении ... подстилок

      Европа протирает глаза, и к тому времени, когда начнутся вопросы, неудобных свидетелей быть не должно!
      Ещё не один пропадёт...
      Anarchist
  3. Ванёк Сегодня, 07:37
    А может его тоже... Ну это... Сожгли короче.

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
  4. Опасный Сегодня, 07:38
    Показывают свою сущность украинцы... Неужели после смены режима пороша у нас с ними опять будет мир-дружба-жвачка и их опять нашим братским народом объявят?? Аж противно от такого
    Опасный
  5. К0щей Сегодня, 07:40
    будем надеяться, что мужик успел свалить, а не прикопан где-то.
    К0щей
  6. Moskovit Сегодня, 07:42
    Да говорят вроде успешно выехал за пределы самой демократической страны Европы.
    Moskovit
    1. Петр1 Сегодня, 07:53
      Неужели в самом деле?А где тогда настоящий доклад эксперта криминалиста о трагедии?Запись сделал,значит должен быть и доклад.
      Петр1
      1. Moskovit Сегодня, 08:46
        Вроде бы он вывез оригиналы документов. Надеюсь сейчас все это обрабатывается, переводится, чтобы партнеры на западе узнали, что они и так хорошо знают. Может быть как то это всколыхнет общественность..
        Moskovit
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
    Хорошо если жив, а то ведь "беспека" могла и "сработать" эксперта..
    a.s.zzz888
  8. Masya Masya Сегодня, 07:57
    если со мной что-то случится, и передаю её моим друзьям в Европу.

    Может и сам уже у друзей в европе, с другой стороны, почему на связь не выходит... не успел?
    Masya Masya
    1. askort154 Сегодня, 08:09
      Masya Masya........Может и сам уже у друзей в европе, с другой стороны, почему на связь не выходит... не успел?

      Вряд ли. Он прекрасно понимает, что в Европе его быстро найдут. Скорее, в компании со Сноуденом.
      askort154
  9. VadimSt Сегодня, 08:00
    Он уже давно в ЕвроПопе! Сам ведь сказал, а виде обращение направлено на предотвращение травли и акций против родственников.
    VadimSt
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 08:10
    А тут мутное дело. В смысле данного заявления. Я сразу загуглил кто такой Искрук Сергей Валентинович. Так почти всегда выкидывается эта новость, причем с таким ощущением, что ее специально "пропихивают" вверх. Лишь на одесском сайте пытаются понять, что такое произошло, но разводят руками - человек с такой фамилией служил во взрывотехниках, но участвовал ли он в экспертизе, не известно. И если его настойчиво требовали изменить показания, то с каких на какие? Почему он это не назвал?
    Вождь краснокожих
  11. Horst78 Сегодня, 08:35
    Надеюсь спрятался. А с родными не выходит на связь по причине безопасности. Как своей, так и родных.
    Horst78
  12. Толстоевский Сегодня, 08:45
    ай, яй, яй, какая неожиданность, кто бы мог подумать
    Толстоевский
  13. anjey Сегодня, 08:54
    честным людям с такой "нацисткобандмтской" системой украины не по пути...
    anjey
  14. rotmistr60 Сегодня, 09:42
    Прошло более двух лет после Одесской трагедии. "Человеколюбивая", "толерантная" и " "демократическая" Европа как воды в рот набрала (про Сша даже не заикаюсь). Выходит, что для построения якобы "демократического" общества под фашистской символикой и факельными шествиями можно заживо сжигать людей, начинать гражданскую войну и гадить, гадить всем кто против этого? Не удивительно, что Европа родила и поставила на ноги Гитлера. Вот теперь и думаешь, а стоило выводить наши войска? Горбачев такую подлость преподнес нормальному миру и такую халяву очумелой Европе.
    rotmistr60
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