Исчез криминалист, проводивший экспертизы по делу об Одесской трагедии

24 июля 2017 года я, Искрук Сергей Валентинович, делаю эту видеозапись на случай, если со мной что-то случится, и передаю её моим друзьям в Европу. В 2015 году я был задействован в проведении экспертизы по городу Одессе, по Дому профсоюзов 2 мая. В экспертизе был поставлен ряд вопросов, в том числе о причине массовой гибели людей. После этого на меня начала оказывать давление Генпрокуратура Украины. Сначала просили переписать выводы. Потом применили меры физического воздействия. В последний раз ко мне на улице подошли люди с нашивками "Правого сектора" (* запрещён в РФ) и в вежливой форме сказали, что мне привезут уже распечатанную экспертизу, соответственно с другими выводами (...) а я должен буду лишь поставить свою подпись. После этого я принял решение в целях безопасности уехать с территории Украины.

Средства массовой информации сообщили об исчезновении эксперта-криминалиста, занимавшегося расследованием дела об Одесской трагедии 2 мая 2014 года. Речь идёт о Сергее Искруке, который проводил экспертизу криминалистического характера. В отчёте эксперта говорится о том, что столь массовой гибели людей в Доме профсоюзов можно было избежать, если бы своевременно вмешались сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Искрук привёл факты фактического бездействия милиционеров в течение более полутора часов.После публикации доклада в адрес эксперта посыпались угрозы, а также начала оказывать давление Генеральная прокуратура Украины. Понимая, что его здоровье и жизнь находятся под угрозой, Искрук решил записать видеообращение. Видео представлено на YouTube-канале Ирины Вихоревой.Текст заявления Искрука:Видео:По последним данным, Искрук на связь с родными и близкими до настоящего момента на связь не выходил.