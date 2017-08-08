09:58 08 августа

В Сирии подбит Т-62М

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», средний танк Т-62М сирийской армии был подбит в районе города Аль-Сухна провинции Хомс противотанковой управляемой ракетой боевиков.

В Сирии подбит Т-62М


Данная модель обладает усиленным бронированием лобовой части корпуса и башни. В данном случае бронемашина была атакована сбоку. По всей видимости, было повреждено моторно-трансмиссионное отделение. Возможно, что последовавшее после удара ПТУР возгорание произошло из-за неисправности противопожарного оборудования.


Советские танки предназначались для массированных прорывов в ходе встречных боев с бронетехникой неприятеля. В этой связи, вплоть до позднего периода, бортовой защите отводилась второстепенная роль. Описанный случай в очередной раз демонстрирует необходимость дополнительного бронирования бортов и кормы в условиях современного боя с характерными для него (по крайней мере, применительно к сирийской армии) обходами с флангов и тылов.



От классических Т-62, состоявших на вооружении правительственных войск, Т-62М отличаются усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем. Точность их стрельбы сравнима с характеристиками танков Т-72Б.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20879.htm
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Комментарии 7

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  1. Ванёк Сегодня, 07:58
    В Сирии подбит Т-62М

    Война...
    Ванёк
  2. поневолебрат Сегодня, 08:17
    Подбит - не уничтожен. Восстановят. Неплохая живучесть для довольно старого танка.
    поневолебрат
  3. Horst78 Сегодня, 08:41
    По моему этой новости недели 3-4
    Horst78
  4. Govorun Сегодня, 08:53
    В Сирии подбит Т-62М
    ВО сейчас будет публиковать новости о каждом подбитом танке ,еще 60-70х годов,или они должны жить вечно???
    Govorun
  5. нивасандер Сегодня, 09:05
    на войне как на войне
    нивасандер
  6. профессор Сегодня, 09:06
    Уже третья статья с Вестника Мордовии сегодня, а время то еще утреннее. Страшно подумать сколько еще статей с Вестника Мордовии сегодня будет на ВО. sad
    профессор
  7. Fei_Wong Сегодня, 09:43
    В дальнейшем жду от "Вестника Мордовии" подробнейшего анализа на тему, "почему древние советские танки не умеют отбивать бортами современные ПТУРы и почему так важно об этом сказать". А то низачот.
    Fei_Wong
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