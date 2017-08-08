В Сирии подбит Т-62М
Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», средний танк Т-62М сирийской армии был подбит в районе города Аль-Сухна провинции Хомс противотанковой управляемой ракетой боевиков.
Данная модель обладает усиленным бронированием лобовой части корпуса и башни. В данном случае бронемашина была атакована сбоку. По всей видимости, было повреждено моторно-трансмиссионное отделение. Возможно, что последовавшее после удара ПТУР возгорание произошло из-за неисправности противопожарного оборудования.
Советские танки предназначались для массированных прорывов в ходе встречных боев с бронетехникой неприятеля. В этой связи, вплоть до позднего периода, бортовой защите отводилась второстепенная роль. Описанный случай в очередной раз демонстрирует необходимость дополнительного бронирования бортов и кормы в условиях современного боя с характерными для него (по крайней мере, применительно к сирийской армии) обходами с флангов и тылов.
От классических Т-62, состоявших на вооружении правительственных войск, Т-62М отличаются усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем. Точность их стрельбы сравнима с характеристиками танков Т-72Б.
Данная модель обладает усиленным бронированием лобовой части корпуса и башни. В данном случае бронемашина была атакована сбоку. По всей видимости, было повреждено моторно-трансмиссионное отделение. Возможно, что последовавшее после удара ПТУР возгорание произошло из-за неисправности противопожарного оборудования.
Советские танки предназначались для массированных прорывов в ходе встречных боев с бронетехникой неприятеля. В этой связи, вплоть до позднего периода, бортовой защите отводилась второстепенная роль. Описанный случай в очередной раз демонстрирует необходимость дополнительного бронирования бортов и кормы в условиях современного боя с характерными для него (по крайней мере, применительно к сирийской армии) обходами с флангов и тылов.
От классических Т-62, состоявших на вооружении правительственных войск, Т-62М отличаются усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем. Точность их стрельбы сравнима с характеристиками танков Т-72Б.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20879.htm
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