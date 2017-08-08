09:59 08 августа

Применение УР-77 под Дамаском против боевиков

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», в ходе очередного применения в Сирии установки разминирования УР-77 "Метеорит" в ударных целях, запечатленного на одной из видеозаписей, в зоне действия выпущенного им заряда массой в несколько сотен килограммов оказались несколько десятков метров захваченной боевиками территории в зоне бывших жилых застроек.

Применение УР-77 под Дамаском против боевиков







Как указывается, впервые УР-77 были использованы для уничтожения живой силы неприятеля, скрывающейся в укрытиях, в Чечне и Дагестане.

Вес УР-77 составляет 15,3 т. Мощность двигателя – 300 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч по суше и до 6 км/ч на плаву. Машина способна проделывать проходы в минных полях шириной до 6 м и длиной до 90 м. Время проделывания прохода 3-5 мин. Мощные ракетные двигатели способны забрасывать до 700 кг взрывчатки на дистанцию в 500 м. Бронирование - противопульное. "Метеорит" принят на вооружение в 1977 году. Как полагают военные эксперты, УР-77 "Метеорит" были поставлены в Сирию во второй половине 2014 года.


Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20892.htm
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:16
    ... кроме прямого воздействия "горыныча" на бармалеев - есть и психологическое... потому и подрывают эти "верёвки" сирийцы...
    a.s.zzz888
    1. seregatara1969 Сегодня, 08:47
      а если вытяжной трос обрезать - здания с бармалеями как не бывало
      seregatara1969
  2. сибиралт Сегодня, 08:17
    "Змеем горынычем" по живой силе? belay Оригинально, однако!
    сибиралт
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:25
      сибиралт
      "Змеем горынычем" по живой силе? belay Оригинально, однако!
      Ничего оригинального.Наши так давно горыныча применяют.Скажите что видео не снимали особо тогда из-за доступности камер.
      Наблюдатель2014
      1. Horst78 Сегодня, 08:51
        Красиво бабахнули. Да и грибы красава. Ток их собирать чёт неахота smile Спасибо за видео.
        Horst78
      2. сибиралт Сегодня, 08:54
        Спасибо за классный ролик! Ничего оригинального и в том, как на двух раздолбанных "жигах" в чистом поле на Донбассе загнали в плен танк ВСУ, или давили пехоту и артиллерию обычным бульдозером. laughing Плюсую, однозначно! good
        сибиралт
      3. Ныробский Сегодня, 09:22
        Цитата: Наблюдатель2014
        Ничего оригинального.Наши так давно горыныча применяют.

        Знатно бабахает! У бородатых, оказавшихся в секторе прокладки прохода, практически нет шансов...
        Ныробский
    2. Fei_Wong Сегодня, 09:53
      Новость - старьё.
      Больше недели назад ещё о таком же сообщали.
      В "Вестнике Мордовии" тормоза сидят.
      Fei_Wong
  3. Blue Fox Сегодня, 08:46
    Нужно иметь стальные фаберже, чтобы выкатываться на такой установке для залпа, она ведь, если бить по застройке, должна быть где-то 300-350 метров от цели, в отличие от 500 в чистом поле,да и установка для залпа стоит беззащитная 2-3 минуты при поднятом бронекоробе и "колбасы" заряда разминирования остаются неприкрыты.
    Blue Fox
    1. Horst78 Сегодня, 08:52
      Так она из укрытия навесиком бьёт.
      Horst78
    2. zivXP Сегодня, 08:53
      Для этого используют укрытия, как на видео
      zivXP
  4. pvv113 Сегодня, 08:57
    в ходе очередного применения в Сирии установки разминирования УР-77 "Метеорит" в ударных целях

    Против нелюдей все средства хороши
    pvv113
  5. Blue Fox Сегодня, 09:06
    Цитата: Horst78
    Так она из укрытия навесиком бьёт.

    Так-то оно так, но при этом находится на дальности огня даже подствольного гранатомёта, не говоря уже о хотя бы 60-мм миномёте, так что риски велики. Подствольников, допустим, у боевиков немного, а вот мастеров миномётного огня хватает, это косвенно подтверждают потери наших ребят.
    Blue Fox
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