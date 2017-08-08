Применение УР-77 под Дамаском против боевиков
Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», в ходе очередного применения в Сирии установки разминирования УР-77 "Метеорит" в ударных целях, запечатленного на одной из видеозаписей, в зоне действия выпущенного им заряда массой в несколько сотен килограммов оказались несколько десятков метров захваченной боевиками территории в зоне бывших жилых застроек.
Как указывается, впервые УР-77 были использованы для уничтожения живой силы неприятеля, скрывающейся в укрытиях, в Чечне и Дагестане.
Вес УР-77 составляет 15,3 т. Мощность двигателя – 300 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч по суше и до 6 км/ч на плаву. Машина способна проделывать проходы в минных полях шириной до 6 м и длиной до 90 м. Время проделывания прохода 3-5 мин. Мощные ракетные двигатели способны забрасывать до 700 кг взрывчатки на дистанцию в 500 м. Бронирование - противопульное. "Метеорит" принят на вооружение в 1977 году. Как полагают военные эксперты, УР-77 "Метеорит" были поставлены в Сирию во второй половине 2014 года.
Как указывается, впервые УР-77 были использованы для уничтожения живой силы неприятеля, скрывающейся в укрытиях, в Чечне и Дагестане.
Вес УР-77 составляет 15,3 т. Мощность двигателя – 300 л.с. Максимальная скорость - 65 км/ч по суше и до 6 км/ч на плаву. Машина способна проделывать проходы в минных полях шириной до 6 м и длиной до 90 м. Время проделывания прохода 3-5 мин. Мощные ракетные двигатели способны забрасывать до 700 кг взрывчатки на дистанцию в 500 м. Бронирование - противопульное. "Метеорит" принят на вооружение в 1977 году. Как полагают военные эксперты, УР-77 "Метеорит" были поставлены в Сирию во второй половине 2014 года.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20892.htm
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