09:59 08 августа

С сирийских Т-72 снимают зенитные установки

Как поясняет «Вестник Мордовии», Т-90 и Т-90А, обладая мощным вооружением, надежной броней и высокой маневренностью, имеют также значительное преимущество в пулеметном вооружении в сравнении даже с Т-72Б3 образца 2016 года.



На Т-90 зенитная пулеметная установка имеют закрытую конфигурацию. Танкист располагается внутри неё и благодаря имеющемуся прицелу, способен поражать наземные цели из пулемета "Корд" 9П49 калибра 12,7 мм на дистанции в 2 км, будучи защищенным от пуль снайперов и осколков.


При этом у всех российских модификаций Т-72 пулеметная установка – открытая. Только в так называемом "городском варианте" (Объект 184-3) командир защищен специальной легкобронированной кабиной. В Сирии данный вариант замечен не был. С остальных сирийских Т-72 в большинстве случаев пулеметы сняты, так как их использование рискованно для жизни.



Проходящий в настоящее время танковый биатлон показывает недостатки такой компоновки. Если индийцы на Т-90 без затруднений и большого расхода боеприпасов поражают условные вертолеты, то Т-72Б3 не может похвастаться результатом такого рода.

При модернизации алжирских Т-72М1 ставка была сделана именно на закрытую пулеметную установку, хотя и пришлось сэкономить на динамической защите и новом двигателе. Аналогичным образом поступили в Никарагуа при выборе компоновки закупаемых в РФ Т-72Б.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 09:01
    Реальное применение техники вносит свои коррективы в её конструкцию.
    Чёрный Полковник
    1. сибиралт Сегодня, 09:22
      Зачем таскать на себе то, в чем нет необходимости, равно как и в этой статье? winked
      сибиралт
  2. ShKAS_mashingun Сегодня, 09:01
    О чём статья? О том, что дистанционно управляемая ЗПУ лучше открытой?
    ShKAS_mashingun
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 09:04
      О том, что открытая ЗПУ не хуже, а вообще не нужна
      Юджин-Евгений
  3. inkass_98 Сегодня, 09:12
    В качестве зенитного этот пулемет там вообще не нужен, так как бороться не с чем. Сфера его применения в городских боях да и на открытой местности лежит в области подавления огневых точек бармалеев за укрытиям и на большой дальности, а не с вертолетами противника. Да и вообще открытая установка любого пулемета на танке в современных условиях нонсенс.
    inkass_98
    1. УАЗ 452 Сегодня, 09:43
      Тем более, что сделать её дистанционно управляемой возможно даже с применением технологий не сегодняшнего, а вчерашнего дня, включая программы модернизации старой техники. То, что это до сих пор не сделано нашим ОПК (кроме образцов для показа первым лицам) - показатель его косности и нацеленности не на реальный результат, в виде повышения мощи наших ВС, сохранении жизни военнослужащих, а исключительно на получение прибыли с минимизацией своих трудозатрат. Впрочем, эта проблема актуальна была даже во времена СССР.
      УАЗ 452
  4. Николай Петров Сегодня, 09:14
    Есть у кого информация о БМПТ в Сирии? Доставить доставили, а о применении пока тишина.
    Николай Петров
    1. Владыка Ситх Сегодня, 09:32
      Две единицы тестируются в провинции Хомс, восточнее Хомса.
      Владыка Ситх
  5. ЦУС-ВВС Сегодня, 09:31
    давно надо включать мозги и ЗПУ делать закрытой!
    ЦУС-ВВС
  6. УАЗ 452 Сегодня, 09:37
    Если индийцы на Т-90 без затруднений и большого расхода боеприпасов поражают условные вертолеты

    Современный вертолёт сбивают из танкового пулемёта? Ну разве что условный вертолёт, какие только на показушных учениях встречаются.
    Такое впечатление, что дистанции эффективного поражения ПТУРом с вертолёта и "Кордом" - информация с грифом "сов. секретно".
    Другое дело, что крупнокалиберный пулемёт можно использовать много для чего другого, кроме гипотетической борьбы с вертолётами.
    УАЗ 452
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