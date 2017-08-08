С сирийских Т-72 снимают зенитные установки
Как поясняет «Вестник Мордовии», Т-90 и Т-90А, обладая мощным вооружением, надежной броней и высокой маневренностью, имеют также значительное преимущество в пулеметном вооружении в сравнении даже с Т-72Б3 образца 2016 года.
На Т-90 зенитная пулеметная установка имеют закрытую конфигурацию. Танкист располагается внутри неё и благодаря имеющемуся прицелу, способен поражать наземные цели из пулемета "Корд" 9П49 калибра 12,7 мм на дистанции в 2 км, будучи защищенным от пуль снайперов и осколков.
При этом у всех российских модификаций Т-72 пулеметная установка – открытая. Только в так называемом "городском варианте" (Объект 184-3) командир защищен специальной легкобронированной кабиной. В Сирии данный вариант замечен не был. С остальных сирийских Т-72 в большинстве случаев пулеметы сняты, так как их использование рискованно для жизни.
Проходящий в настоящее время танковый биатлон показывает недостатки такой компоновки. Если индийцы на Т-90 без затруднений и большого расхода боеприпасов поражают условные вертолеты, то Т-72Б3 не может похвастаться результатом такого рода.
При модернизации алжирских Т-72М1 ставка была сделана именно на закрытую пулеметную установку, хотя и пришлось сэкономить на динамической защите и новом двигателе. Аналогичным образом поступили в Никарагуа при выборе компоновки закупаемых в РФ Т-72Б.
На Т-90 зенитная пулеметная установка имеют закрытую конфигурацию. Танкист располагается внутри неё и благодаря имеющемуся прицелу, способен поражать наземные цели из пулемета "Корд" 9П49 калибра 12,7 мм на дистанции в 2 км, будучи защищенным от пуль снайперов и осколков.
При этом у всех российских модификаций Т-72 пулеметная установка – открытая. Только в так называемом "городском варианте" (Объект 184-3) командир защищен специальной легкобронированной кабиной. В Сирии данный вариант замечен не был. С остальных сирийских Т-72 в большинстве случаев пулеметы сняты, так как их использование рискованно для жизни.
Проходящий в настоящее время танковый биатлон показывает недостатки такой компоновки. Если индийцы на Т-90 без затруднений и большого расхода боеприпасов поражают условные вертолеты, то Т-72Б3 не может похвастаться результатом такого рода.
При модернизации алжирских Т-72М1 ставка была сделана именно на закрытую пулеметную установку, хотя и пришлось сэкономить на динамической защите и новом двигателе. Аналогичным образом поступили в Никарагуа при выборе компоновки закупаемых в РФ Т-72Б.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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