ВВС Бразилии передан первый поисково-спасательный самолет SC-105 / C-295
Как сообщает ЦАМТО, 3 августа в Бразилию прибыл первый заказанный для нужд ВВС страны самолет SC-105 «Амазонас» (SC-105 – бразильское обозначение CASA C-295) в модификации для проведения поисково-спасательных операций.
Контракт стоимостью 191,2 млн. евро, заключенный с Airbus Defence and Space в апреле 2014 года, предусматривает поставку трех машин в данном исполнении (возможно, что он будет сокращен до двух единиц). Соглашение подразумевает 5-летнее материально-техническое обеспечение самолетов. Их производство осуществляется в Севилье.
Техника дополнит парк из 12 ед. C-295, заказанных в 2005 году и поставленных в 2006 – 2009 годах. Они входят в состав эскадрильи «Арара» (1/9-я авиационная группа), базирующейся в штате Манаус, и эскадрилий «Онса» и «Пеликан» (2/10-я авиационная группа), размещенных в Кампо-Гранде в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Новые машины предназначены для эскадрильи «Пеликан».
Оборудование самолетов будет включать электронно-оптическую систему для поиска в видимом и инфракрасном диапазоне волн, РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, систему спутниковой связи, систему управления FITS. Экипаж каждого SC-105 будет представлен по меньшей мере 8 чел.: два пилота, механик, два оператора системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и четыре наблюдателя.
РЛС обеспечит возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Кроме того, она позволяет получить изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.
Внешне новый самолет отличается от ранее поставленных C-295 окраской законцовок крыла и стабилизатора, оранжевыми полосами с надписью SAR на фюзеляже, четырьмя каплевидными иллюминаторами (по два с каждой стороны фюзеляжа).
Контракт стоимостью 191,2 млн. евро, заключенный с Airbus Defence and Space в апреле 2014 года, предусматривает поставку трех машин в данном исполнении (возможно, что он будет сокращен до двух единиц). Соглашение подразумевает 5-летнее материально-техническое обеспечение самолетов. Их производство осуществляется в Севилье.
Техника дополнит парк из 12 ед. C-295, заказанных в 2005 году и поставленных в 2006 – 2009 годах. Они входят в состав эскадрильи «Арара» (1/9-я авиационная группа), базирующейся в штате Манаус, и эскадрилий «Онса» и «Пеликан» (2/10-я авиационная группа), размещенных в Кампо-Гранде в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Новые машины предназначены для эскадрильи «Пеликан».
Оборудование самолетов будет включать электронно-оптическую систему для поиска в видимом и инфракрасном диапазоне волн, РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, систему спутниковой связи, систему управления FITS. Экипаж каждого SC-105 будет представлен по меньшей мере 8 чел.: два пилота, механик, два оператора системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и четыре наблюдателя.
РЛС обеспечит возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Кроме того, она позволяет получить изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.
Внешне новый самолет отличается от ранее поставленных C-295 окраской законцовок крыла и стабилизатора, оранжевыми полосами с надписью SAR на фюзеляже, четырьмя каплевидными иллюминаторами (по два с каждой стороны фюзеляжа).
Использованы фотографии: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2017/0807/091542461/detail.shtml
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