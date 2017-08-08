Донецкие хроники за неделю 29 июля - 4 августа от военкора «Маг»
На этой неделе, не смотря на аномально сильную жару, было очень много боев и обстрелов. По прежнему, от сильных обстрелов страдает Старомихайловка, Аэропорт, ЯБП. Также на этой неделе зафиксировано рекордное количество БЛА над территорией Республики, несколько были сбиты нашими ПВО.
В среду 2 августа ВСУ силами двух ДРГ до 12 человек в каждой из 59-й бригады, под прикрытием минометов, артиллерии и нескольких единиц техники пытались прорваться через линию обороны. Но из-за частых ротаций и плохо составляемых карт минных полей, забрели на свое же минное поле, подорвались и были обнаружены. Заметьте, еще в районе своих позиций, до наших они не дошли. После чего были накрыты пулеметным и минометным огнем. Потери составили трое убитыми и около семи раненными. Так как минные поля противника, то лазить ночью и считать убитых и раненых никто не стал.
Также в 21:20 был зафиксирован взрыв склада БК, взрыв был не на поверхности, а в подземном хранилище. Тем не менее, его почувствовали многие жители Республики. После чего в районе взрыва начался пожар.
29.07.17, суббота
01:00 на западных и северных окраинах Донецка, а также в районе ЯБП наши позиции под минометным обстрелом.
04:55 Первомайск (ЛНР) подвергся обстрелу мин и снарядов с позиций ВСУ в Попасной. При обстреле повреждена подстанция в Калиново, пострадавших нет. Сотрудниками Первомайского ГПСО (государственного пожарно-спасательного отряда) МЧС ЛНР зафиксировано попадание мины, предположительно калибра 120-мм, рядом с трансформаторной подстанцией, расположенной в районе дома №235 по улице Ломоносова в Калиново. В результате разрыва мины, осколками поврежден ввод в трансформаторную подстанцию, жители улицы остались без энергоснабжения.
Утром и днем было затишье.
19:50 в районе Аэропорта под звуки грома начался бой с применением к/к пулеметов и минометов.
20:50 над Калиновкой замечен БЛА ВСУ.
21:10 западные окраины Донецка подвергаются тяжелым обстрелам со стороны ВСУ, работают 120-мм минометы и 122-мм САУ.
22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои и минометные обстрелы, периодически работает артиллерия.
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями личного состава и вооружения на линии фронта. Так, в районе населенных пунктов:
- Красногоровка (3 км от линии фронта), выявлены огневые позиции трех САУ «Гвоздика» калибром 122-мм из состава 92-й омбр. Утром по центральной улице Красногоровки в направлении н.п. Марьинка проследовала танковая рота – десять танков;
- Новолуганское (3 км от линии фронта), выявлено прибытие двух механизированных взводов на шести БМП из состава террористического бандформирования «Айдар»;
- Константиновка (28 км от линии фронта) отмечено прибытие двадцати САУ «Акация» калибра 152-мм и гаубиц Д-30 калибра 122-мм;
- Дзержинск (5 км от линии фронта) зафиксировано местонахождение шести танков;
- Угледар (12 км от линии фронта) на территорию пансионата прибыло подразделение Национальной гвардии в количестве 150 боевиков, усиленное двумя танками и четырьмя БМП;
- Павлополь (4 км от линии фронта) отмечено прибытие 10 снайперов из состава иностранной частной военной компании.
Двое военнослужащих из 15-й бригады транспортной авиации (Борисполь), прикомандированные для доукомплектования одного из батальонов 28-й омбр, были отправлены в окопы на передний край в районе н.п. Гранитное. Солдаты, которые всю свою службу занимались обслуживанием и охраной самолетов, оказались в экстремальной ситуации. 24 июля один из них по фамилии Водовар, случайно произвел выстрел из подствольного гранатомета, в результате чего он и его сослуживец из той же 15 бригады транспортной авиации Бойчук получили ранения.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
На Донецком направлении противник в очередной раз активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 10 танковых снарядов, а также 60 мин калибром 82-мм и 33 мины калибром 120-мм.
На Мариупольском направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
30.07.17, воскресенье
07:30-07:40 западные и северные окраины Донецка подверглись короткому но омщному обстрелы 82-мм и 120-мм минометов.
До вечера все затихло. Сказывается сильная жара.
18:30 севернее Горловки в районе Зайцево позиционные бои с применением к/к пулеметов и минометов.
19:20 в районе ЯБП бой с применением АГС и минометов.
20:20 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилились, применяется 120-мм минометы и 122-мм артиллерия.
21:00 севернее Горловки в районе Зайцево более часа продолжается стрелково-минометный бой. Без каких либо попыток прорыва.
21:10 в районе Калиново (ЛНР) и на трассе Бахмутка бои с применением АГС, СПГ-9 и минометов.
21:50 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые бои, работают все виды стрелкового вооружения, а также минометы, артиллерия и БМП.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП несколько часов позиционные бои, работают снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, минометы и артиллерия.
23:20 в районе Калиново (ЛНР) два с лишним часа идут бои с применением минометов. ВСУ не жалеет боеприпасов и работает, как по позициям так и по полям и посадкам.
23:30 на трассе Бахмутка (ЛНР) ближе к району Фрунзе-Кировск завязался сильный бой с применением минометов и артиллерии.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 62 раза.
На Донецком направлении противник продолжает применять танки, минометы и стрелковое оружие. По четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено семь танковых снарядов, а также 51 мина калибром 82-мм и 14 мин калибром 120-мм.
На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 48 мин калибром 82-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
31.07.17, понедельник
00:10 на западе и на севере Донецка в районах Старомихайловки, Аэропорта и ЯБП, продолжаются бои с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.
08:50 всю ночь и утром продолжаются позиционные бои и минометные и артиллерийские обстрелы западных и северных окраин Донецка. Также ночью были активны БЛА ВСУ.
Днем было затишье.
18:30 в районе ЯБП и трасса до Пантелеймоновки подвергается обстрелам с к/к пулеметов, АГС и минометов. Над ЯБП кружит БЛА ВСУ.
20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются сильные бои и обстрелы АГС и минометов. Был одиночный обстрел из артиллерии калибра 122-мм.
21:10 Петровский район Донецка бой с применением минометов.
23:30 на лини фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои без применения тяжелого вооружения.
23:30 трасса Бахмутка (ЛНР) под пулеметным и минометным обстрелом.
За сутки при защите Республики, погибли двое военнослужащих ВС ДНР.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 56 раз.
На Донецком направлении противник применял артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, а также 40 мин калибром 82-мм и 39 мин калибром 120-мм.
На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 26 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по четырем населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
01.08.17, вторник
01:45 в центре Луганска произошел мощный взрыв. По предварительным данным взрывом в центре столицы ЛНР был поврежден памятник «Защитникам Луганска». По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывная волна ощущалась даже в отдаленных районах города. На месте взрыва работают бригады аварийных служб. Луганск ул. Советская, напротив здания МГБ (ул. Советская, 79). Характер повреждения: заряд заложен под правую сторону памятнику «Ополченца», между грудной клеткой и картой ЛНР. Разрушена часть памятника «Ополченца» от паха до шеи.
Утром и до обеда было тихо.
14:10 западные окраины Докучаевска под арт обстрелом. Снаряды падаю близко от пятиэтажек.
20:10 на линии фронта Старомихайловка – Вольво Центр работают снайпера, к/к пулеметы, АГС, периодически минометы.
21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП также начались бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов калибра 82-мм и 120-мм, артиллерии и техники.
21:50 в районе Калиново (ЛНР) активизировались ВСУ, работают к/к пулеметы и минометы. ВСУ попросту жгут БК, расстреливая его по окрестным полям.
22:40 Стаханов (ЛНР) в воздухе взрыв, отработало ПВО ЛНР.
22:50 Донецк (ЛНР) в воздухе взрыв, отработало ПВО ДНР.
За сутки при защите Республики, ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
На Донецком направлении противник применял танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 5 танковых снарядов, а также 39 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.
В результате обстрелов из БМП и минометов по приказу командира 92-й омбр Кокорева по жилым кварталам города Докучаевск повреждения получили два дома по ул. Ленина д. 75 и 96.
На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 25 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
02.08.17, среда
Утром и до обеда было тихо.
10:00 на окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа, в день третьей годовщины освобождения Свердловского района от вооруженных сил Украины. В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Свердловскую ЦГБ (центральную городскую больницу) № 1. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, Народной милиции и других служб и ведомств.
13:00 Старомихайловка под обстрелом минометов и БМП с позиций ВСУ в Красногоровке.
21:00 Старомихайловка под обстрелом минометов.
20:00 северные окраины Ясиноватой под сильным обстрелом минометов и САУ.
21:00 в районе Водяное две диверсионно-разведывательных группы противника, по 10-15 человек каждая, общей численностью 26 человек. Предприняли попытку, проникнуть за линию фронта, но зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы. Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59-й омпбр открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР. Потери противника составили: трое погибших и семь ранено.
21:10 западная и северная окраина Донецка, конкретно районы Старомихайловки, Аэропорт, Спартак и ЯБП под сильным обстрелом минометов.
21:20 в районе Авдеевки на украинских позициях взрыв БК. Взрывную волну почувствовали во всем Донецке и соседних городах.
22:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои продолжаются с применением минометов.
За сутки при защите Республики, тяжелые ранения получили двое военнослужащих ВС ДНР.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 77 раз.
На Донецком направлении противник применял танки, минометы и стрелковое оружие. По пятнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 танковых снарядов, а также 220 мины калибром 82-мм и 96 мин калибром 120-мм.
Также, в результате обстрела с позиций ВСУ города Докучаевск по приказу военного преступника Кокорева, повреждения получили два жилых дома по ул. Ленина и Независимости.
На Мариупольском направлении противник выпустил 46 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
На Горловском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия и АГС.
03.08.17, четверг
06:20 Старомихайловка продолжает страдать от минометных обстрелов, как и в предыдущие недели. Лишь короткие перерывы во время дневной жары, дают местным жителям отдых и возможность заняться своими делами.
Утром и днем было тихо. Возможно из-за продолжающейся жары +36 в тени.
18:45 в районе Молодежное – Первомайск (ЛНР) уже несколько часов слышно стрелковое, РПГ и минометы.
19:00 по территории Донецкой фильтровальной станции подразделения ВСУ выпустили одну мину калибром 82-мм, в результате чего в одном из зданий выбиты стекла.
21:20 над Стахановым (ЛНР) летает два БЛА ВСУ.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 50 раз.
По территории Республики противник выпустил 12 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 92 мины калибром 82-мм и 120-мм.
04.08.17, пятница
Ночь прошла тихо. Все-таки никакие приказы с Киева, не могут повлиять на военных, изнывающих от жары.
Утром также было затишье.
11:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак работают снайпера, к/к пулеметы и периодически минометы.
17:50 Петровский район Донецка начался бой с применением 82-мм минометов.
18:45 Петровский район Донецка бой продолжает усиливаться, подключились АГС и СПГ-9.
19:30 Старомихайловка подвергается очередному минометному обстрелу.
20:20 в районе ЯБП начались бои с применением к/к пулеметов, крупнокалиберных снайперских винтовок, 120-мм минометов и 122-мм артиллерии.
21:40 юго-западнее Донецка в районе Александровки и окрестностей бой с применением 82-мм минометов, а также БМП.
22:00 севернее Горловки в районе Зайцево зашумели ВСУ, работают минометы, артиллерия и танк.
23:20 в районе Калиново (ЛНР) также не спокойно. Бой с применением минометов.
В результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка ранение получил Тимченко Сергей Алексеевич 1959 г. р.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.
На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм, а также 49 мин калибра 82-мм и 56 мин калибра 120-мм. Наиболее интенсивно обстрелам со стороны ВСУ подверглись Петровский и Ясиноватский районы Донецка.
На Мариупольском направлении противник выпустил 13 мин калибра 82 и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
На Горловском направлении противник осуществлял обстрелы из БМП и стрелкового оружия.
Олег Газманов, в рамках своего гастрольного тура, приуроченного к своему юбилею, дал пару концертов в Донбассе. Сначала известный российский артист выступил в Донецке, а затем в Луганске.
Свои выступления в ДНР и ЛНР музыкант посвятил Дню железнодорожника. Послушать пение Газманова собрались тысячи жителей Донбасса.
Своим донецким и луганским поклонникам исполнитель пожелал мира.
"Я писал, пишу и буду писать для людей. Настоящих людей, которые сегодня на этой площади!", - так обратился к жителям Донецка Олег Газманов.
"Мы нужны друг другу, и границы, проведенные между нами, – искусственные, как раз именно политические. Мой настрой – поддержать людей, тем более, что мои песни очень многие знают и любят. Иначе я сюда бы не приехал. Посыл такой: мы – вместе, и никакой политики в этом, собственно, и нет. Самое главное – то, что музыка громче пушек… Я знаю, что мои песни на Украине запрещают петь – но их все равно поют. И я стараюсь так писать, чтобы их пели…"
Всего за неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ три мирных жителя получили ранения. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: двое погибших, четверо ранено.
ВСУ обстреляли нас 407 раз, и применили по территории Республики 744 мин, артиллерийских и танковых снарядов.
Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населённых пунктов Республики, в четырех из них повреждено и разрушено шест домостроений.
Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Кировский районы Донецка, а также город Докучаевск.
Анализ нарушений режима прекращения огня
Всем терпения и здоровья!
Военкор Андрей Заблоцкий и военнослужащие ВС ДНР
В среду 2 августа ВСУ силами двух ДРГ до 12 человек в каждой из 59-й бригады, под прикрытием минометов, артиллерии и нескольких единиц техники пытались прорваться через линию обороны. Но из-за частых ротаций и плохо составляемых карт минных полей, забрели на свое же минное поле, подорвались и были обнаружены. Заметьте, еще в районе своих позиций, до наших они не дошли. После чего были накрыты пулеметным и минометным огнем. Потери составили трое убитыми и около семи раненными. Так как минные поля противника, то лазить ночью и считать убитых и раненых никто не стал.
Также в 21:20 был зафиксирован взрыв склада БК, взрыв был не на поверхности, а в подземном хранилище. Тем не менее, его почувствовали многие жители Республики. После чего в районе взрыва начался пожар.
29.07.17, суббота
01:00 на западных и северных окраинах Донецка, а также в районе ЯБП наши позиции под минометным обстрелом.
04:55 Первомайск (ЛНР) подвергся обстрелу мин и снарядов с позиций ВСУ в Попасной. При обстреле повреждена подстанция в Калиново, пострадавших нет. Сотрудниками Первомайского ГПСО (государственного пожарно-спасательного отряда) МЧС ЛНР зафиксировано попадание мины, предположительно калибра 120-мм, рядом с трансформаторной подстанцией, расположенной в районе дома №235 по улице Ломоносова в Калиново. В результате разрыва мины, осколками поврежден ввод в трансформаторную подстанцию, жители улицы остались без энергоснабжения.
Утром и днем было затишье.
19:50 в районе Аэропорта под звуки грома начался бой с применением к/к пулеметов и минометов.
20:50 над Калиновкой замечен БЛА ВСУ.
21:10 западные окраины Донецка подвергаются тяжелым обстрелам со стороны ВСУ, работают 120-мм минометы и 122-мм САУ.
22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои и минометные обстрелы, периодически работает артиллерия.
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями личного состава и вооружения на линии фронта. Так, в районе населенных пунктов:
- Красногоровка (3 км от линии фронта), выявлены огневые позиции трех САУ «Гвоздика» калибром 122-мм из состава 92-й омбр. Утром по центральной улице Красногоровки в направлении н.п. Марьинка проследовала танковая рота – десять танков;
- Новолуганское (3 км от линии фронта), выявлено прибытие двух механизированных взводов на шести БМП из состава террористического бандформирования «Айдар»;
- Константиновка (28 км от линии фронта) отмечено прибытие двадцати САУ «Акация» калибра 152-мм и гаубиц Д-30 калибра 122-мм;
- Дзержинск (5 км от линии фронта) зафиксировано местонахождение шести танков;
- Угледар (12 км от линии фронта) на территорию пансионата прибыло подразделение Национальной гвардии в количестве 150 боевиков, усиленное двумя танками и четырьмя БМП;
- Павлополь (4 км от линии фронта) отмечено прибытие 10 снайперов из состава иностранной частной военной компании.
Двое военнослужащих из 15-й бригады транспортной авиации (Борисполь), прикомандированные для доукомплектования одного из батальонов 28-й омбр, были отправлены в окопы на передний край в районе н.п. Гранитное. Солдаты, которые всю свою службу занимались обслуживанием и охраной самолетов, оказались в экстремальной ситуации. 24 июля один из них по фамилии Водовар, случайно произвел выстрел из подствольного гранатомета, в результате чего он и его сослуживец из той же 15 бригады транспортной авиации Бойчук получили ранения.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
На Донецком направлении противник в очередной раз активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 10 танковых снарядов, а также 60 мин калибром 82-мм и 33 мины калибром 120-мм.
На Мариупольском направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
30.07.17, воскресенье
07:30-07:40 западные и северные окраины Донецка подверглись короткому но омщному обстрелы 82-мм и 120-мм минометов.
До вечера все затихло. Сказывается сильная жара.
18:30 севернее Горловки в районе Зайцево позиционные бои с применением к/к пулеметов и минометов.
19:20 в районе ЯБП бой с применением АГС и минометов.
20:20 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилились, применяется 120-мм минометы и 122-мм артиллерия.
21:00 севернее Горловки в районе Зайцево более часа продолжается стрелково-минометный бой. Без каких либо попыток прорыва.
21:10 в районе Калиново (ЛНР) и на трассе Бахмутка бои с применением АГС, СПГ-9 и минометов.
21:50 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые бои, работают все виды стрелкового вооружения, а также минометы, артиллерия и БМП.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП несколько часов позиционные бои, работают снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, минометы и артиллерия.
23:20 в районе Калиново (ЛНР) два с лишним часа идут бои с применением минометов. ВСУ не жалеет боеприпасов и работает, как по позициям так и по полям и посадкам.
23:30 на трассе Бахмутка (ЛНР) ближе к району Фрунзе-Кировск завязался сильный бой с применением минометов и артиллерии.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 62 раза.
На Донецком направлении противник продолжает применять танки, минометы и стрелковое оружие. По четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено семь танковых снарядов, а также 51 мина калибром 82-мм и 14 мин калибром 120-мм.
На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 48 мин калибром 82-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
31.07.17, понедельник
00:10 на западе и на севере Донецка в районах Старомихайловки, Аэропорта и ЯБП, продолжаются бои с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.
08:50 всю ночь и утром продолжаются позиционные бои и минометные и артиллерийские обстрелы западных и северных окраин Донецка. Также ночью были активны БЛА ВСУ.
Днем было затишье.
18:30 в районе ЯБП и трасса до Пантелеймоновки подвергается обстрелам с к/к пулеметов, АГС и минометов. Над ЯБП кружит БЛА ВСУ.
20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются сильные бои и обстрелы АГС и минометов. Был одиночный обстрел из артиллерии калибра 122-мм.
21:10 Петровский район Донецка бой с применением минометов.
23:30 на лини фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои без применения тяжелого вооружения.
23:30 трасса Бахмутка (ЛНР) под пулеметным и минометным обстрелом.
За сутки при защите Республики, погибли двое военнослужащих ВС ДНР.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 56 раз.
На Донецком направлении противник применял артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, а также 40 мин калибром 82-мм и 39 мин калибром 120-мм.
На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 26 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по четырем населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
01.08.17, вторник
01:45 в центре Луганска произошел мощный взрыв. По предварительным данным взрывом в центре столицы ЛНР был поврежден памятник «Защитникам Луганска». По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывная волна ощущалась даже в отдаленных районах города. На месте взрыва работают бригады аварийных служб. Луганск ул. Советская, напротив здания МГБ (ул. Советская, 79). Характер повреждения: заряд заложен под правую сторону памятнику «Ополченца», между грудной клеткой и картой ЛНР. Разрушена часть памятника «Ополченца» от паха до шеи.
Утром и до обеда было тихо.
14:10 западные окраины Докучаевска под арт обстрелом. Снаряды падаю близко от пятиэтажек.
20:10 на линии фронта Старомихайловка – Вольво Центр работают снайпера, к/к пулеметы, АГС, периодически минометы.
21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП также начались бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов калибра 82-мм и 120-мм, артиллерии и техники.
21:50 в районе Калиново (ЛНР) активизировались ВСУ, работают к/к пулеметы и минометы. ВСУ попросту жгут БК, расстреливая его по окрестным полям.
22:40 Стаханов (ЛНР) в воздухе взрыв, отработало ПВО ЛНР.
22:50 Донецк (ЛНР) в воздухе взрыв, отработало ПВО ДНР.
За сутки при защите Республики, ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
На Донецком направлении противник применял танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 5 танковых снарядов, а также 39 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.
В результате обстрелов из БМП и минометов по приказу командира 92-й омбр Кокорева по жилым кварталам города Докучаевск повреждения получили два дома по ул. Ленина д. 75 и 96.
На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 25 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
02.08.17, среда
Утром и до обеда было тихо.
10:00 на окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа, в день третьей годовщины освобождения Свердловского района от вооруженных сил Украины. В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Свердловскую ЦГБ (центральную городскую больницу) № 1. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, Народной милиции и других служб и ведомств.
13:00 Старомихайловка под обстрелом минометов и БМП с позиций ВСУ в Красногоровке.
21:00 Старомихайловка под обстрелом минометов.
20:00 северные окраины Ясиноватой под сильным обстрелом минометов и САУ.
21:00 в районе Водяное две диверсионно-разведывательных группы противника, по 10-15 человек каждая, общей численностью 26 человек. Предприняли попытку, проникнуть за линию фронта, но зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы. Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59-й омпбр открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР. Потери противника составили: трое погибших и семь ранено.
21:10 западная и северная окраина Донецка, конкретно районы Старомихайловки, Аэропорт, Спартак и ЯБП под сильным обстрелом минометов.
21:20 в районе Авдеевки на украинских позициях взрыв БК. Взрывную волну почувствовали во всем Донецке и соседних городах.
22:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои продолжаются с применением минометов.
За сутки при защите Республики, тяжелые ранения получили двое военнослужащих ВС ДНР.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 77 раз.
На Донецком направлении противник применял танки, минометы и стрелковое оружие. По пятнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 танковых снарядов, а также 220 мины калибром 82-мм и 96 мин калибром 120-мм.
Также, в результате обстрела с позиций ВСУ города Докучаевск по приказу военного преступника Кокорева, повреждения получили два жилых дома по ул. Ленина и Независимости.
На Мариупольском направлении противник выпустил 46 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
На Горловском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия и АГС.
03.08.17, четверг
06:20 Старомихайловка продолжает страдать от минометных обстрелов, как и в предыдущие недели. Лишь короткие перерывы во время дневной жары, дают местным жителям отдых и возможность заняться своими делами.
Утром и днем было тихо. Возможно из-за продолжающейся жары +36 в тени.
18:45 в районе Молодежное – Первомайск (ЛНР) уже несколько часов слышно стрелковое, РПГ и минометы.
19:00 по территории Донецкой фильтровальной станции подразделения ВСУ выпустили одну мину калибром 82-мм, в результате чего в одном из зданий выбиты стекла.
21:20 над Стахановым (ЛНР) летает два БЛА ВСУ.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 50 раз.
По территории Республики противник выпустил 12 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 92 мины калибром 82-мм и 120-мм.
04.08.17, пятница
Ночь прошла тихо. Все-таки никакие приказы с Киева, не могут повлиять на военных, изнывающих от жары.
Утром также было затишье.
11:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак работают снайпера, к/к пулеметы и периодически минометы.
17:50 Петровский район Донецка начался бой с применением 82-мм минометов.
18:45 Петровский район Донецка бой продолжает усиливаться, подключились АГС и СПГ-9.
19:30 Старомихайловка подвергается очередному минометному обстрелу.
20:20 в районе ЯБП начались бои с применением к/к пулеметов, крупнокалиберных снайперских винтовок, 120-мм минометов и 122-мм артиллерии.
21:40 юго-западнее Донецка в районе Александровки и окрестностей бой с применением 82-мм минометов, а также БМП.
22:00 севернее Горловки в районе Зайцево зашумели ВСУ, работают минометы, артиллерия и танк.
23:20 в районе Калиново (ЛНР) также не спокойно. Бой с применением минометов.
В результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка ранение получил Тимченко Сергей Алексеевич 1959 г. р.
Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.
На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм, а также 49 мин калибра 82-мм и 56 мин калибра 120-мм. Наиболее интенсивно обстрелам со стороны ВСУ подверглись Петровский и Ясиноватский районы Донецка.
На Мариупольском направлении противник выпустил 13 мин калибра 82 и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.
На Горловском направлении противник осуществлял обстрелы из БМП и стрелкового оружия.
Олег Газманов, в рамках своего гастрольного тура, приуроченного к своему юбилею, дал пару концертов в Донбассе. Сначала известный российский артист выступил в Донецке, а затем в Луганске.
Свои выступления в ДНР и ЛНР музыкант посвятил Дню железнодорожника. Послушать пение Газманова собрались тысячи жителей Донбасса.
Своим донецким и луганским поклонникам исполнитель пожелал мира.
"Я писал, пишу и буду писать для людей. Настоящих людей, которые сегодня на этой площади!", - так обратился к жителям Донецка Олег Газманов.
"Мы нужны друг другу, и границы, проведенные между нами, – искусственные, как раз именно политические. Мой настрой – поддержать людей, тем более, что мои песни очень многие знают и любят. Иначе я сюда бы не приехал. Посыл такой: мы – вместе, и никакой политики в этом, собственно, и нет. Самое главное – то, что музыка громче пушек… Я знаю, что мои песни на Украине запрещают петь – но их все равно поют. И я стараюсь так писать, чтобы их пели…"
Всего за неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ три мирных жителя получили ранения. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: двое погибших, четверо ранено.
ВСУ обстреляли нас 407 раз, и применили по территории Республики 744 мин, артиллерийских и танковых снарядов.
Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населённых пунктов Республики, в четырех из них повреждено и разрушено шест домостроений.
Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Кировский районы Донецка, а также город Докучаевск.
Анализ нарушений режима прекращения огня
Всем терпения и здоровья!
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