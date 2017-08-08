Донецкие хроники за неделю 29 июля - 4 августа от военкора «Маг»

Военкор Андрей Заблоцкий и военнослужащие ВС ДНР

На этой неделе, не смотря на аномально сильную жару, было очень много боев и обстрелов. По прежнему, от сильных обстрелов страдает Старомихайловка, Аэропорт, ЯБП. Также на этой неделе зафиксировано рекордное количество БЛА над территорией Республики, несколько были сбиты нашими ПВО.В среду 2 августа ВСУ силами двух ДРГ до 12 человек в каждой из 59-й бригады, под прикрытием минометов, артиллерии и нескольких единиц техники пытались прорваться через линию обороны. Но из-за частых ротаций и плохо составляемых карт минных полей, забрели на свое же минное поле, подорвались и были обнаружены. Заметьте, еще в районе своих позиций, до наших они не дошли. После чего были накрыты пулеметным и минометным огнем. Потери составили трое убитыми и около семи раненными. Так как минные поля противника, то лазить ночью и считать убитых и раненых никто не стал.Также в 21:20 был зафиксирован взрыв склада БК, взрыв был не на поверхности, а в подземном хранилище. Тем не менее, его почувствовали многие жители Республики. После чего в районе взрыва начался пожар.01:00 на западных и северных окраинах Донецка, а также в районе ЯБП наши позиции под минометным обстрелом.04:55 Первомайск (ЛНР) подвергся обстрелу мин и снарядов с позиций ВСУ в Попасной. При обстреле повреждена подстанция в Калиново, пострадавших нет. Сотрудниками Первомайского ГПСО (государственного пожарно-спасательного отряда) МЧС ЛНР зафиксировано попадание мины, предположительно калибра 120-мм, рядом с трансформаторной подстанцией, расположенной в районе дома №235 по улице Ломоносова в Калиново. В результате разрыва мины, осколками поврежден ввод в трансформаторную подстанцию, жители улицы остались без энергоснабжения.Утром и днем было затишье.19:50 в районе Аэропорта под звуки грома начался бой с применением к/к пулеметов и минометов.20:50 над Калиновкой замечен БЛА ВСУ.21:10 западные окраины Донецка подвергаются тяжелым обстрелам со стороны ВСУ, работают 120-мм минометы и 122-мм САУ.22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои и минометные обстрелы, периодически работает артиллерия.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями личного состава и вооружения на линии фронта. Так, в районе населенных пунктов:- Красногоровка (3 км от линии фронта), выявлены огневые позиции трех САУ «Гвоздика» калибром 122-мм из состава 92-й омбр. Утром по центральной улице Красногоровки в направлении н.п. Марьинка проследовала танковая рота – десять танков;- Новолуганское (3 км от линии фронта), выявлено прибытие двух механизированных взводов на шести БМП из состава террористического бандформирования «Айдар»;- Константиновка (28 км от линии фронта) отмечено прибытие двадцати САУ «Акация» калибра 152-мм и гаубиц Д-30 калибра 122-мм;- Дзержинск (5 км от линии фронта) зафиксировано местонахождение шести танков;- Угледар (12 км от линии фронта) на территорию пансионата прибыло подразделение Национальной гвардии в количестве 150 боевиков, усиленное двумя танками и четырьмя БМП;- Павлополь (4 км от линии фронта) отмечено прибытие 10 снайперов из состава иностранной частной военной компании.Двое военнослужащих из 15-й бригады транспортной авиации (Борисполь), прикомандированные для доукомплектования одного из батальонов 28-й омбр, были отправлены в окопы на передний край в районе н.п. Гранитное. Солдаты, которые всю свою службу занимались обслуживанием и охраной самолетов, оказались в экстремальной ситуации. 24 июля один из них по фамилии Водовар, случайно произвел выстрел из подствольного гранатомета, в результате чего он и его сослуживец из той же 15 бригады транспортной авиации Бойчук получили ранения.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.На Донецком направлении противник в очередной раз активно применял танки, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 10 танковых снарядов, а также 60 мин калибром 82-мм и 33 мины калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.07:30-07:40 западные и северные окраины Донецка подверглись короткому но омщному обстрелы 82-мм и 120-мм минометов.До вечера все затихло. Сказывается сильная жара.18:30 севернее Горловки в районе Зайцево позиционные бои с применением к/к пулеметов и минометов.19:20 в районе ЯБП бой с применением АГС и минометов.20:20 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилились, применяется 120-мм минометы и 122-мм артиллерия.21:00 севернее Горловки в районе Зайцево более часа продолжается стрелково-минометный бой. Без каких либо попыток прорыва.21:10 в районе Калиново (ЛНР) и на трассе Бахмутка бои с применением АГС, СПГ-9 и минометов.21:50 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые бои, работают все виды стрелкового вооружения, а также минометы, артиллерия и БМП.23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП несколько часов позиционные бои, работают снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, минометы и артиллерия.23:20 в районе Калиново (ЛНР) два с лишним часа идут бои с применением минометов. ВСУ не жалеет боеприпасов и работает, как по позициям так и по полям и посадкам.23:30 на трассе Бахмутка (ЛНР) ближе к району Фрунзе-Кировск завязался сильный бой с применением минометов и артиллерии.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 62 раза.На Донецком направлении противник продолжает применять танки, минометы и стрелковое оружие. По четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено семь танковых снарядов, а также 51 мина калибром 82-мм и 14 мин калибром 120-мм.На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 48 мин калибром 82-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.00:10 на западе и на севере Донецка в районах Старомихайловки, Аэропорта и ЯБП, продолжаются бои с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.08:50 всю ночь и утром продолжаются позиционные бои и минометные и артиллерийские обстрелы западных и северных окраин Донецка. Также ночью были активны БЛА ВСУ.Днем было затишье.18:30 в районе ЯБП и трасса до Пантелеймоновки подвергается обстрелам с к/к пулеметов, АГС и минометов. Над ЯБП кружит БЛА ВСУ.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются сильные бои и обстрелы АГС и минометов. Был одиночный обстрел из артиллерии калибра 122-мм.21:10 Петровский район Донецка бой с применением минометов.23:30 на лини фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои без применения тяжелого вооружения.23:30 трасса Бахмутка (ЛНР) под пулеметным и минометным обстрелом.За сутки при защите Республики, погибли двое военнослужащих ВС ДНР.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 56 раз.На Донецком направлении противник применял артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, а также 40 мин калибром 82-мм и 39 мин калибром 120-мм.На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 26 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по четырем населенным пунктам и прилегающим к ним районам.01:45 в центре Луганска произошел мощный взрыв. По предварительным данным взрывом в центре столицы ЛНР был поврежден памятник «Защитникам Луганска». По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывная волна ощущалась даже в отдаленных районах города. На месте взрыва работают бригады аварийных служб. Луганск ул. Советская, напротив здания МГБ (ул. Советская, 79). Характер повреждения: заряд заложен под правую сторону памятнику «Ополченца», между грудной клеткой и картой ЛНР. Разрушена часть памятника «Ополченца» от паха до шеи.Утром и до обеда было тихо.14:10 западные окраины Докучаевска под арт обстрелом. Снаряды падаю близко от пятиэтажек.20:10 на линии фронта Старомихайловка – Вольво Центр работают снайпера, к/к пулеметы, АГС, периодически минометы.21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП также начались бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов калибра 82-мм и 120-мм, артиллерии и техники.21:50 в районе Калиново (ЛНР) активизировались ВСУ, работают к/к пулеметы и минометы. ВСУ попросту жгут БК, расстреливая его по окрестным полям.22:40 Стаханов (ЛНР) в воздухе взрыв, отработало ПВО ЛНР.22:50 Донецк (ЛНР) в воздухе взрыв, отработало ПВО ДНР.За сутки при защите Республики, ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.На Донецком направлении противник применял танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 5 танковых снарядов, а также 39 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.В результате обстрелов из БМП и минометов по приказу командира 92-й омбр Кокорева по жилым кварталам города Докучаевск повреждения получили два дома по ул. Ленина д. 75 и 96.На Горловском и Мариупольском направлениях противник выпустил 25 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.Утром и до обеда было тихо.10:00 на окраине Червонопартизанска на перекрестке у бывшей котельной прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника ополченцам, открытие которого должно было состояться завтра, 3 августа, в день третьей годовщины освобождения Свердловского района от вооруженных сил Украины. В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Свердловскую ЦГБ (центральную городскую больницу) № 1. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, Народной милиции и других служб и ведомств.13:00 Старомихайловка под обстрелом минометов и БМП с позиций ВСУ в Красногоровке.21:00 Старомихайловка под обстрелом минометов.20:00 северные окраины Ясиноватой под сильным обстрелом минометов и САУ.21:00 в районе Водяное две диверсионно-разведывательных группы противника, по 10-15 человек каждая, общей численностью 26 человек. Предприняли попытку, проникнуть за линию фронта, но зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы. Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59-й омпбр открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР. Потери противника составили: трое погибших и семь ранено.21:10 западная и северная окраина Донецка, конкретно районы Старомихайловки, Аэропорт, Спартак и ЯБП под сильным обстрелом минометов.21:20 в районе Авдеевки на украинских позициях взрыв БК. Взрывную волну почувствовали во всем Донецке и соседних городах.22:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои продолжаются с применением минометов.За сутки при защите Республики, тяжелые ранения получили двое военнослужащих ВС ДНР.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 77 раз.На Донецком направлении противник применял танки, минометы и стрелковое оружие. По пятнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 танковых снарядов, а также 220 мины калибром 82-мм и 96 мин калибром 120-мм.Также, в результате обстрела с позиций ВСУ города Докучаевск по приказу военного преступника Кокорева, повреждения получили два жилых дома по ул. Ленина и Независимости.На Мариупольском направлении противник выпустил 46 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по пяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.На Горловском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия и АГС.06:20 Старомихайловка продолжает страдать от минометных обстрелов, как и в предыдущие недели. Лишь короткие перерывы во время дневной жары, дают местным жителям отдых и возможность заняться своими делами.Утром и днем было тихо. Возможно из-за продолжающейся жары +36 в тени.18:45 в районе Молодежное – Первомайск (ЛНР) уже несколько часов слышно стрелковое, РПГ и минометы.19:00 по территории Донецкой фильтровальной станции подразделения ВСУ выпустили одну мину калибром 82-мм, в результате чего в одном из зданий выбиты стекла.21:20 над Стахановым (ЛНР) летает два БЛА ВСУ.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 50 раз.По территории Республики противник выпустил 12 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 92 мины калибром 82-мм и 120-мм.Ночь прошла тихо. Все-таки никакие приказы с Киева, не могут повлиять на военных, изнывающих от жары.Утром также было затишье.11:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак работают снайпера, к/к пулеметы и периодически минометы.17:50 Петровский район Донецка начался бой с применением 82-мм минометов.18:45 Петровский район Донецка бой продолжает усиливаться, подключились АГС и СПГ-9.19:30 Старомихайловка подвергается очередному минометному обстрелу.20:20 в районе ЯБП начались бои с применением к/к пулеметов, крупнокалиберных снайперских винтовок, 120-мм минометов и 122-мм артиллерии.21:40 юго-западнее Донецка в районе Александровки и окрестностей бой с применением 82-мм минометов, а также БМП.22:00 севернее Горловки в районе Зайцево зашумели ВСУ, работают минометы, артиллерия и танк.23:20 в районе Калиново (ЛНР) также не спокойно. Бой с применением минометов.В результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка ранение получил Тимченко Сергей Алексеевич 1959 г. р.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 45 раз.На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм, а также 49 мин калибра 82-мм и 56 мин калибра 120-мм. Наиболее интенсивно обстрелам со стороны ВСУ подверглись Петровский и Ясиноватский районы Донецка.На Мариупольском направлении противник выпустил 13 мин калибра 82 и 120-мм, а также активно применял гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.На Горловском направлении противник осуществлял обстрелы из БМП и стрелкового оружия.в рамках своего гастрольного тура, приуроченного к своему юбилею, дал пару концертов в Донбассе. Сначала известный российский артист выступил в Донецке, а затем в Луганске.Свои выступления в ДНР и ЛНР музыкант посвятил Дню железнодорожника. Послушать пение Газманова собрались тысячи жителей Донбасса.Своим донецким и луганским поклонникам исполнитель пожелал мира."Я писал, пишу и буду писать для людей. Настоящих людей, которые сегодня на этой площади!", - так обратился к жителям Донецка Олег Газманов."Мы нужны друг другу, и границы, проведенные между нами, – искусственные, как раз именно политические. Мой настрой – поддержать людей, тем более, что мои песни очень многие знают и любят. Иначе я сюда бы не приехал. Посыл такой: мы – вместе, и никакой политики в этом, собственно, и нет. Самое главное – то, что музыка громче пушек… Я знаю, что мои песни на Украине запрещают петь – но их все равно поют. И я стараюсь так писать, чтобы их пели…"в результате обстрелов со стороны ВСУ три мирных жителя получили ранения. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: двое погибших, четверо ранено.ВСУ обстреляли нас 407 раз, и применили по территории Республики 744 мин, артиллерийских и танковых снарядов.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населённых пунктов Республики, в четырех из них повреждено и разрушено шест домостроений.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Кировский районы Донецка, а также город Докучаевск.Всем терпения и здоровья!