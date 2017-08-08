Ситуация в Сирии
Боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии в провинции Ракка, ВКС РФ интенсифицировали удары по ИГ в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Вчера правительственные войска провели ракетные обстрелы укрепрайонов радикалов вооруженной оппозиции в районе оазиса Восточная Гута, тогда как сирийские военные самолеты наносили воздушные удары по опорным пунктам исламистов. Тем не менее отбить территории, оккупированные боевиками, не удалось.
После того, как ключевой город Ас-Сухна (провинция Хомс) перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников, проасадовские войска обратили внимание на район гор Аш-Шумария, постоянно подвергающийся нападениям со стороны ИГ. Прикрываемые с воздуха ВКС РФ ополченческие подразделения, действующие на стороне САА, заняли населенный пункт Аль-Манух. Боевики были вынуждены оставить деревню и передислоцироваться в провинцию Дейр эз-Зор.
Российская авиация провела несколько боевых вылетов и нанесла множество авиаударов по укрепленным пунктам боевиков ИГ в окрестностях города Мадан-Джадид (провинция Дейр эз-Зор). Демократические силы Сирии (SDF) намереваются начать наступление на столицу региона. По данным военного источника, Национальная Армия Освобождения вместе с ВВС западной коалиции выступит на стороне курдов. Данные территории, богатые нефтегазовыми месторождениями, представляют большой интерес для курдских подразделений и США. ВВС западной коалиции провели несколько бомбардировок в юго-восточной части Дейр эз-Зора, в результате чего был уничтожен военный лагерь ИГ, в котором на момент удара находились дети, пребывающие в заложниках у боевиков.
Сирийским демократическим силам (SDF) и Отрядам народной самообороны (YPG) удалось захватить район Хишам ибн Абдуль Малик на юге Ракки. После этого противники вели ожесточенные бои в соседних кварталах, в ходе которых погибли пять бойцов SDF. Согласно информации курдского новостного портала ARA News, состоялась встреча между представителями западной коалиции, возглавляемой США, и командованием курдских формирований. В ходе заседания союзники обсудили меры, которые следует предпринять для того, чтобы не позволить армии САР продвинуться в сторону Дейр эз-Зора.
ВВС Сирии провели несколько воздушных атак на позиции боевиков восточнее Хамы недалеко от города Саламия. Сведений об итогах боевых вылетов не поступало. К вечеру понедельника террористы ИГ атаковали укрепрайоны САА в районе деревни Джубаб-Марина юго-восточнее города Итрия. В результате нападения погибли десять военнослужащих, также исламисты захватили часть оружия САА.
Вчера правительственные войска провели ракетные обстрелы укрепрайонов радикалов вооруженной оппозиции в районе оазиса Восточная Гута, тогда как сирийские военные самолеты наносили воздушные удары по опорным пунктам исламистов. Тем не менее отбить территории, оккупированные боевиками, не удалось.
После того, как ключевой город Ас-Сухна (провинция Хомс) перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников, проасадовские войска обратили внимание на район гор Аш-Шумария, постоянно подвергающийся нападениям со стороны ИГ. Прикрываемые с воздуха ВКС РФ ополченческие подразделения, действующие на стороне САА, заняли населенный пункт Аль-Манух. Боевики были вынуждены оставить деревню и передислоцироваться в провинцию Дейр эз-Зор.
Российская авиация провела несколько боевых вылетов и нанесла множество авиаударов по укрепленным пунктам боевиков ИГ в окрестностях города Мадан-Джадид (провинция Дейр эз-Зор). Демократические силы Сирии (SDF) намереваются начать наступление на столицу региона. По данным военного источника, Национальная Армия Освобождения вместе с ВВС западной коалиции выступит на стороне курдов. Данные территории, богатые нефтегазовыми месторождениями, представляют большой интерес для курдских подразделений и США. ВВС западной коалиции провели несколько бомбардировок в юго-восточной части Дейр эз-Зора, в результате чего был уничтожен военный лагерь ИГ, в котором на момент удара находились дети, пребывающие в заложниках у боевиков.
Сирийским демократическим силам (SDF) и Отрядам народной самообороны (YPG) удалось захватить район Хишам ибн Абдуль Малик на юге Ракки. После этого противники вели ожесточенные бои в соседних кварталах, в ходе которых погибли пять бойцов SDF. Согласно информации курдского новостного портала ARA News, состоялась встреча между представителями западной коалиции, возглавляемой США, и командованием курдских формирований. В ходе заседания союзники обсудили меры, которые следует предпринять для того, чтобы не позволить армии САР продвинуться в сторону Дейр эз-Зора.
ВВС Сирии провели несколько воздушных атак на позиции боевиков восточнее Хамы недалеко от города Саламия. Сведений об итогах боевых вылетов не поступало. К вечеру понедельника террористы ИГ атаковали укрепрайоны САА в районе деревни Джубаб-Марина юго-восточнее города Итрия. В результате нападения погибли десять военнослужащих, также исламисты захватили часть оружия САА.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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