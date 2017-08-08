13:13 08 августа

ДПЛ «Краснодар» впервые проследовала в Черное море

Согласно информации новостного портала flot.com, стамбульские споттеры зафиксировали 7 августа прохождение дизельной субмариной "Краснодар" проекта 636.3 ("Варшавянка") пролива Босфор в направлении Черного моря, передвигающейся к месту своего постоянного базирования в Новороссийске.



Подводная лодка совершает переход с Балтийского на Черное море, в ходе которого она выполняла боевые задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В числе прочего с её борта был нанесен удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков в Сирии.


ДПЛ "Краснодар" является четвертым представителем серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для нужд Черноморского флота. Подлодку официально передали ВМФ 5 ноября 2015 года. В межфлотский переход с Балтики на Черное море "Краснодар" отправился в апреле 2017 года.

Использованы фотографии: https://topwar.ru/114616-podvodnye-lodki-proekta-636-varshavyanka-infografika.html
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Комментарии 16

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  1. Muvka Сегодня, 10:39
    Кто знает, почему так долго не шла на ЧФ?
    Muvka
    1. senima56 Сегодня, 10:45
      Разве не понятно? "Обкатывали" в Сирии. Также как и "Адмирал Эссен". И правильно делали. Никакие учения не сравнятся с реальной боевой "работой"!
      senima56
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:07
        На ком обкатывать? На голодранцах на джипах?
        DIVAN SOLDIER
        1. zivXP Сегодня, 11:28
          А вы на ком предлагаете? На американских базах?
          zivXP
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:35
            Ну хотя бы на Эрдогане...
            DIVAN SOLDIER
            1. Serg65 Сегодня, 11:46
              Цитата: DIVAN SOLDIER
              Ну хотя бы на Эрдогане...

              А чё сразу не на Трампе?
              Serg65
              1. samoletil18 Сегодня, 11:52
                Мне БОрис Донсон не нравится. Можно по нему?
                samoletil18
        2. x.andvlad Сегодня, 11:55
          Эти "голодранцы" не все таковые. А руководят ими на местах вполне себе реальные "кровопивцы" из НАТО и не только. И какая то часть из них, будем надеяться, все же "попали под раздачу" "Калибрами". Так что смысл в этой обкатке есть.
          x.andvlad
        3. alexmach Сегодня, 12:01
          Ну вообще-то прикрывала группировку кораблей в средиземном море.
          alexmach
    2. Paranoid50 Сегодня, 12:01
      Цитата: Muvka
      Кто знает, почему так долго не шла на ЧФ?

      Цитата: senima56
      "Обкатывали" в Сирии. Также как и "Адмирал Эссен".

      Дык, и так же ,как "Эссен", слегка ремонтировались, после столкновения с поляками("Ожел") на Балтике.
      Paranoid50
  2. pensioneree Сегодня, 10:48
    Как-то понимая вместе с"БАЛ" ,КАЛИБРАМИ" и т.д. Как сказал князь Потёмкин:-Матушка я подорил тебе не Крым, а МОРЕ love
    pensioneree
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 11:04
    хороший опыт перехода,плюс тренировка в боевых условиях-молодцы подводники!
    Хаджи Мурат
  4. Анатольевич Сегодня, 11:04
    Ураааааа!!! drinks drinks drinks drinks drinks drinks
    Анатольевич
  5. Ksi-14 Сегодня, 11:31
    7 футов под килем и попутного ветра fellow fellow fellow
    Ksi-14
  6. Zibelew Сегодня, 11:42
    Теперь в Севастополе и Новороссийске будет по 2 новых подлодки.
    Zibelew
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:56
    ... идёт себе и идёт домой лодка, и никто вой и скулёж не поднимает об агрессии России... прибойки бы зашлись в соплях... laughing
    a.s.zzz888
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