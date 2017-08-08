ДПЛ «Краснодар» впервые проследовала в Черное море
Согласно информации новостного портала flot.com, стамбульские споттеры зафиксировали 7 августа прохождение дизельной субмариной "Краснодар" проекта 636.3 ("Варшавянка") пролива Босфор в направлении Черного моря, передвигающейся к месту своего постоянного базирования в Новороссийске.
Подводная лодка совершает переход с Балтийского на Черное море, в ходе которого она выполняла боевые задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В числе прочего с её борта был нанесен удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков в Сирии.
ДПЛ "Краснодар" является четвертым представителем серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для нужд Черноморского флота. Подлодку официально передали ВМФ 5 ноября 2015 года. В межфлотский переход с Балтики на Черное море "Краснодар" отправился в апреле 2017 года.
Подводная лодка совершает переход с Балтийского на Черное море, в ходе которого она выполняла боевые задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В числе прочего с её борта был нанесен удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков в Сирии.
ДПЛ "Краснодар" является четвертым представителем серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для нужд Черноморского флота. Подлодку официально передали ВМФ 5 ноября 2015 года. В межфлотский переход с Балтики на Черное море "Краснодар" отправился в апреле 2017 года.
Использованы фотографии: https://topwar.ru/114616-podvodnye-lodki-proekta-636-varshavyanka-infografika.html
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