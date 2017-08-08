13:13 08 августа

Украинская оппозиция: «Стена» остановит только зайца

Как сообщает РИА Новости, сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил о том, что постройка «вала» на границе с РФ, бесполезного в современных условиях, является напрасной затеей.


"Стена" в представлении "патриотов"


Исполнение проекта «Стена» было анонсировано Киевом в 2015 году. Предполагалось, что периметр границы с РФ будет оборудован мощными оборонительными сооружениями. Впоследствии проект был назван "Европейским валом". Его реализация предполагалась в течение четырех лет. Заложенная стоимость составляла 4,1 млрд. гривен (примерно 160 млн. долл. по текущему курсу). В дальнейшем выделявшиеся средства сократились более чем вдвое, однако финансирование продолжается. Так, 7 августа Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2017 году может получить 19,5 млн. долл. на эти цели.


Украинская оппозиция: «Стена» остановит только зайца

"Стена" фактически на оптимальном участке


Мы вообще считаем, что подобные сооружения в условиях, когда существует такая современная техника, они абсолютно бесполезны. Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать с космоса, и все действия, для этого есть необходимая техника, и все, что происходит на границе, можно четко отслеживать через космические средства связи. Я говорю не о танках, а о людях, которые проходят, если они проходят.


Как он полагает, "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца или косулю". Бойко подчеркнул, что при реализации проекта было заведено несколько уголовных дел, первое из них – уже спустя 4 месяца после начала строительства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. новичок Сегодня, 11:41
    вот так видимо и становятся миллионерами хунтята.
    новичок
    1. Прогрессор Сегодня, 11:42
      Сто пудово, кто-то на Украине хорошо попилил бабосы-)
      Прогрессор
      1. cniza Сегодня, 11:44
        Больше всех там наварился Яйценюк и сейчас релаксирует по всему миру.
        cniza
        1. новичок Сегодня, 11:47
          так и есть. сдоил бюджет, улетел под пальмы. деньги понадобились, обратно к бюджету, с нацистскими плясками.
          новичок
          1. Владимир16 Сегодня, 11:54
            Украинская оппозиция:
            wassat laughing lol wassat
            Владимир16
            1. новичок Сегодня, 11:55
              что то типа.
              новичок
              1. Татьяна Сегодня, 12:46
                Украинцы, глядя на фото, задаются вопросом: "Если палки с российской стороны, то почему перекладины в сторону Украины?"
                - А чтобы последние украинцы в Россию не сбежали! laughing
                Татьяна
            2. Прогрессор Сегодня, 12:26
              Согласен кроме смеха такая оппозиция ничего не вызывает
              Прогрессор
        2. Чёрный Сегодня, 11:52
          Даёшь проект Стена-2!!!! Так победим! wassat
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 11:57
            Цитата: Чёрный
            Даёшь проект Стена-2!!!! Так победим! wassat


            Что то говорит , что будет и три и четыре , далее могут не успеть ...
            cniza
          2. DMB_95 Сегодня, 12:42
            Цитата: Чёрный
            Даёшь проект Стена-2!!!! Так победим! wassat

            И делать строго по фен-шую , иначе эффективность стены резко ухудшается . Фен-шуй доставят пароходом из ЮАР . Там дешевле . laughing
            DMB_95
        3. oleg-gr Сегодня, 11:54
          Стена не остановит ни зайца ни кролика. Особенно боевого Кроля. Он приобрел боевой опыт при отражении "агрессии Кремлевских бандформирований".
          oleg-gr
        4. Прогрессор Сегодня, 12:26
          Этот Яценюк, отработал по полной
          Прогрессор
      2. x.andvlad Сегодня, 12:07
        До самых "смышленых" стал доходить замысел Яйценюка.

        Осталось дождаться, когда эти "деятели" продадут остатки страны, а на вырученное воздвигнут то, что они себе представляют во снах.
        x.andvlad
    2. Алексей7777777 Сегодня, 11:43
      good Это один из многих... laughing laughing laughing
      Алексей7777777
    3. maxim947 Сегодня, 11:43
      им необходимо еще уточнить в какую сторону бежит заяц его национальность и политическое кредо
      maxim947
      1. Anarchist Сегодня, 11:52
        Цитата: maxim947
        им необходимо еще уточнить в какую сторону бежит заяц его национальность и политическое кредо

        Тут как раз всё ясно! Если в нашем направлении то красно ухий, если наоборот то звезданутый...
        Anarchist
        1. Владимир16 Сегодня, 11:57
          Цитата: maxim947
          необходимо еще уточнить ....политическое кредо

          -- Ваше политическое кредо?
          -- Всегда! -- восторженно ответил Полесов.
          .......
          -- Россия вас не забудет! -- рявкнул Остап."
          Владимир16
    4. сибиралт Сегодня, 12:03
      Стена не остановить барана, если на ней нарисовать ворота. lol
      сибиралт
    5. spech Сегодня, 12:19
      Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать с космоса, и все действия, для этого есть необходимая техника, и все, что происходит на границе, можно четко отслеживать через космические средства связи. Я говорю не о танках, а о людях, которые проходят, если они проходят.

      Пидалик что-ли наговорил ?
      ПС ни корнеплода не понял recourse
      spech
    6. Alexey RA Сегодня, 12:37
      Всё начиналось с "рва Таруты".
      По всем документам были проведены, оплачены и закрыты работы по обустройству сооружения типа: "ров шириной 4 метра и глубиной 2,5 метра и 2-метровый земляной вал".
      По факту была найдена траншея в один ковш, вырытая фирмой брата Таруты.
      Alexey RA
  2. Прогрессор Сегодня, 11:42
    И они правы-)
    Прогрессор
  3. Altona Сегодня, 11:42
    На мачте Чебурашка. Снова зрада какая то. laughing
    Altona
  4. cniza Сегодня, 11:42
    Все строят сиены , а скакуны что хуже ? lol
    cniza
    1. Подрезчик Сегодня, 12:01
      Виктор hi , укрополитики чуток ошиблись! Надо было крепости строить, и денег больше (есть что пилить!), и проворовавшихся чиновников есть куда посадить! laughing
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 12:05
        Не подсказывайте , они пока строят эшелонированную оборону , крепости по углам... laughing
        cniza
  5. Евдоким Сегодня, 11:46
    Эта стена чтоб налогоплательщики не разбегались как зайцы или косули, а то не кого доить будет. hi
    Евдоким
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 11:52
    "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца
    ..
    Ну вот у меня сомнения и на этот счет: Кролика стена не остановила! laughing Убежал таки.. Правда в другую сторону...
    КОТ БАЮН
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:58
    Юрий Бойко заявил о том, что постройка «вала» на границе с РФ, бесполезного в современных условиях, является напрасной затеей.

    ... как это "напрасно"?, а бабки пилить ?.... laughing
    a.s.zzz888
  8. ded100 Сегодня, 11:59
    А если бабла опозиции со стены перепадет то наверно и танки сразу задерживать начнет!! wassat
    ded100
  9. Смог Сегодня, 12:00
    А купол над окраиной слабо соорудить? Если купол из сетки рабицы сляпают, то их вообще ни чем не возьмешь. Если только дустом.
    Смог
    1. cniza Сегодня, 12:07
      Цитата: Смог
      Если только дустом.


      А он запрещён , так что неуязвимые... lol
      cniza
  10. Alex_59 Сегодня, 12:00
    Обе стороны украинской власти клинически больны. Спутники не в состоянии просматривать многокилометровую границу в on-line режиме да еще и с качеством достаточным для отслеживания отдельного человека. Стена не в состоянии остановить никакую армию, так как средства полного сноса подобных стен изобретены еще несколько веков назад.
    Alex_59
  11. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:04
    Дрожите бандеровцы!!! Мы все помним..... Если жахнем, бежать придется до Ла-Манши am
    40 лет с варикоцеле
  12. Tusv Сегодня, 12:16
    "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца или косулю

    Во во. Столько стратегичесткого мяса и шкур не достанется агрессору. Масштабно мыслят
    Tusv
  13. svp67 Сегодня, 12:48
    Украинская оппозиция: «Стена» остановит только зайца
    Сомневаюсь я, там где поработал "кролик" любой зверь пройти сможет....
    "Стена" фактически на оптимальном участке

    А это я так понимаю "неоптимальный"...
    svp67
  14. Incvizitor Сегодня, 12:53
    Раньше хо.хлы кроликов разводили, теперь "кролики" хо.хлов.
    Incvizitor
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