Украинская оппозиция: «Стена» остановит только зайца

"Стена" в представлении "патриотов"

"Стена" фактически на оптимальном участке

Мы вообще считаем, что подобные сооружения в условиях, когда существует такая современная техника, они абсолютно бесполезны. Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать с космоса, и все действия, для этого есть необходимая техника, и все, что происходит на границе, можно четко отслеживать через космические средства связи. Я говорю не о танках, а о людях, которые проходят, если они проходят.