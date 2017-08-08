Украинская оппозиция: «Стена» остановит только зайца
Как сообщает РИА Новости, сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил о том, что постройка «вала» на границе с РФ, бесполезного в современных условиях, является напрасной затеей.
Исполнение проекта «Стена» было анонсировано Киевом в 2015 году. Предполагалось, что периметр границы с РФ будет оборудован мощными оборонительными сооружениями. Впоследствии проект был назван "Европейским валом". Его реализация предполагалась в течение четырех лет. Заложенная стоимость составляла 4,1 млрд. гривен (примерно 160 млн. долл. по текущему курсу). В дальнейшем выделявшиеся средства сократились более чем вдвое, однако финансирование продолжается. Так, 7 августа Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2017 году может получить 19,5 млн. долл. на эти цели.
Как он полагает, "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца или косулю". Бойко подчеркнул, что при реализации проекта было заведено несколько уголовных дел, первое из них – уже спустя 4 месяца после начала строительства.
"Стена" в представлении "патриотов"
Исполнение проекта «Стена» было анонсировано Киевом в 2015 году. Предполагалось, что периметр границы с РФ будет оборудован мощными оборонительными сооружениями. Впоследствии проект был назван "Европейским валом". Его реализация предполагалась в течение четырех лет. Заложенная стоимость составляла 4,1 млрд. гривен (примерно 160 млн. долл. по текущему курсу). В дальнейшем выделявшиеся средства сократились более чем вдвое, однако финансирование продолжается. Так, 7 августа Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2017 году может получить 19,5 млн. долл. на эти цели.
"Стена" фактически на оптимальном участке
Мы вообще считаем, что подобные сооружения в условиях, когда существует такая современная техника, они абсолютно бесполезны. Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать с космоса, и все действия, для этого есть необходимая техника, и все, что происходит на границе, можно четко отслеживать через космические средства связи. Я говорю не о танках, а о людях, которые проходят, если они проходят.
Как он полагает, "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца или косулю". Бойко подчеркнул, что при реализации проекта было заведено несколько уголовных дел, первое из них – уже спустя 4 месяца после начала строительства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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