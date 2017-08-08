13:13 08 августа

Пентагон объявил тендер на закупку винтовок калибра 7,62×51 мм

Американская армия ищет замену винтовкам M4. Как сообщает портал military.com, Минобороны США объявило тендер на закупку промежуточной боевой винтовки (Interim Combat Service Rifle, ICSR) калибра 7,62×51 мм.

Сегодня основное стрелковое оружие американской армии — винтовка М4 калибра 5,56×45 мм. Но, после того как генерал Марк Милли, выступая в Сенате, сообщил о том, что 5,56-мм патроны M855A1 неспособны пробить новейшие бронежилеты, парламентарии одобрили программу перевооружения армии стрелковым оружием большего калибра.

Пентагон объявил тендер на закупку винтовок калибра 7,62×51 мм

Американский солдат с винтовкой SCAR-H.


Тендер будет проходить в два этапа. В рамках первого военные закупят семь различных моделей винтовок из числа доступных на рынке и протестируют их. В частности, будет испытана способность солдата в штатной экипировке переносить 210 патронов в 20- или 30-зарядных магазинах, и проведутся стрельбы на дистанциях 300 и 600 м. Кроме того, у всех винтовок сделают замеры громкости выстрела, после чего будет определена возможность её снижения. Будет иметь значение и наличие креплений для установки дополнительных аксессуаров. Помимо стрелковых качеств важными для новых винтовок будут низкий вес и базовый комплект дополнительных аксессуаров (прицелов, пламегасителей, фонарей и т. д.). В рамках второго этапа Минобороны США выберет победителя и осуществит закупку до 50 000 винтовок в калибре 7,62×51 мм.

Впервые о недостаточных возможностях патронов калибра 5,56 мм заявил Корпус морской пехоты, оценивая действия солдат в Афганистане в 2004 году. Морпехи жаловались на малую дальность полёта пули, из-за чего противник, использовавший оружие калибра 7,62 мм, имел огневое преимущество. В 2009 году американская армия приняла на вооружение Enhanced Battle Rifle (EBR) — модернизированную версию винтовки M14 в калибре 7,62×51 мм.

Использованы фотографии: http://www.military.com/
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Комментарии 10

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    ... да, 7,62*51 это уже реально убойный калибр...
    a.s.zzz888
    1. просто экспл Сегодня, 12:42
      вот и хреново что они хотят на него менять 5.56.
      как по мне так лучше бы они на нем и оставались , а еще лучше что бы у них победили те кто считает что чем меньше калибр тем больше патронов может по весу взять солдат и калибр еще уменьшился .
      просто экспл
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
        росто экспл Сегодня, 12:42 ↑ Новый
        вот и хреново что они хотят на него менять 5.56.
        как по мне так лучше бы они на нем и оставались , а еще лучше что бы у них победили те кто считает что чем меньше калибр тем больше патронов может по весу взять солдат и калибр еще уменьшился .

        ... я Вас понимаю, надеюсь и другие наши форумчане...
        a.s.zzz888
  2. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 12:38
    Додумались наконец увеличить калибр. Правильно Задорнов про них говорил! wassat Хотят нас догнать, но не выйдет! Русские оружейники уже приготовили янкесам сюрпризов на 100 лет вперед. Работаем помаленьку, поднимаем страну, внуков воспитываем soldier
    40 лет с варикоцеле
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
      внуков воспитываем soldier

      ... внуки - это хорошо, внуки - это радость...
      a.s.zzz888
    2. Incvizitor Сегодня, 12:45
      Лет через 10 может до 9х39 допрут.
      Incvizitor
  3. новичок Сегодня, 12:38
    да ё моё, берите наш АК 7.62*39. убойная штука. ну а если серъёзно, то наши до сих пор пляшут около 5.45. хотя ходили слухи, о желании вернуться к 7.62, но что то тишина.
    новичок
  4. Вечно так Сегодня, 12:52
    О как, неужели американцы решили ВОЕВАТЬ?? Их сегодняшнее оружие, строго соответствует доктрине Полицейская Зачистка. А 7.62, это уже поле боя. А я то удивляюсь, почему со складов Моб Резерва миллионными партиями пошли 7.62*39 в америю. Под крики правительства об освобождении складов от УСТАРЕВШИХ боеприпасов. да молодец Димон. ТРГУЮТ ВСЕМ!!
    Вечно так
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:13
      Могли сроки хранения истечь. Вот и двинули желающим приобрести. Только эти 7,62х39 могут и в Сирии аукнуться.
      Чёрный Полковник
  5. hohkn Сегодня, 12:55
    В частности, будет испытана способность солдата в штатной экипировке переносить 210 патронов в 20- или 30-зарядных магазинах, и проведутся стрельбы на дистанциях 300 и 600 м.

    Слабаки. В России БК на "Печенег" 600 патронов. На автомат - 300.
    hohkn
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