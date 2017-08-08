13:12 08 августа

Польша разработала замену американскому гранатомёту Mk.19

Как сообщает портал defence-blog.com, варшавский Институт прецизионной механики совместно с компанией Jakusz разработали замену американскому гранатомёту Mk.19 и польская армия вскоре может вооружиться автоматическими гранатомётами отечественной разработки.

На данный момент на вооружении польской армии стоит одна модель автоматического гранатомёта калибра 40 мм — американский Mk.19. Закупка Mk.19 третьего поколения (Mod 3) в количестве 200 штук была осуществлена в 2007 году для вооружения польских подразделений, участвовавших в военных операциях в Ираке и Афганистане, передает "Warspot".

Польша разработала замену американскому гранатомёту Mk.19

Гранатомёт LGA-40 на дистанционно управляемой платформе.


Новая польская разработка получила название LGA-40. Её создатели указывают, что гранатомёт имеет два существенных отличия от американского Mk.19, что делает его более конкурентоспособным: вес LGA-40 составляет 21 кг против 35 кг у Mk.19 Mod 3, а благодаря новой конструкции польский гранатомёт имеет улучшенную скорострельность.

Польская армия уже провела серию испытаний нового гранатомёта и подтвердила заявленные характеристики: дальность стрельбы составляет 2200 м, скорострельность достигает 450 выстрелов в минуту. На данный момент решается вопрос о закупке этого оружия для армейских частей, при этом разработчики также предлагают LGA-40 в комплектации с дистанционно управляемой платформой.

Использованы фотографии: Фото polska-zbrojna.pl
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Комментарии 5

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
    ... поляки стали сУперничать с мерикатосами?... laughing
    a.s.zzz888
    1. Partyzan Сегодня, 12:59
      полосатые много денюх хотят, а у пана атамана нема request
      Partyzan
  2. Серый брат Сегодня, 13:02
    Кто прислонил колёса к гробу и зачем?
    Серый брат
  3. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 13:11
    Пшекомет. Армату не возьмет. Как били их со времен Сусанина, так и будем бить soldier Но не сейчас... Сперва америкосам вломим, нарываються стали, страх потеряли.... Живите пока, пшеки bully
    40 лет с варикоцеле
  4. ИмПерц Сегодня, 13:12
    Цитата: Серый брат
    Кто прислонил колёса к гробу и зачем?

    Кто, кто...
    Поляки.
    Всё о Polska od morza do morza мечтают bully
    ИмПерц
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