16:06 08 августа

Минобороны РФ получило партию новых машин разминирования БМР-3МА и танков Т-72-Б3

Уралвагонзавод (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках исполнения Государственного оборонного заказа 2017 поставил в Министерство обороны РФ партию бронированных машин разминирования БМР-3МА и партию танков Т-72-Б3 с дополнительной защитой, передает портал arms-expo.ru

Новая машина разминирования является усовершенствованной версией БРМ-3М «Вепрь» и отличается от нее новым минным тралом. «Вепрь» оснащался тралом колейного типа и при работе охватывал только участки, необходимые для прохода гусениц. У БМР-3МА трал сплошной, который расчищает все пространство перед машиной.
БМР-3МА разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники. Они оснащены новым сплошным минным танковым тралом, новой климатической установкой, современными цифровыми средствами связи. Для защиты экипажа используются современные композитные материалы. БМР-3МА впервые изготовлены для МО РФ в рамках ГОЗа. Кроме того, на базе БМР-3МА разрабатывается управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».

Минобороны РФ получило партию новых машин разминирования БМР-3МА и танков Т-72-Б3



По заявлению разработчика, БМР-3МА может эффективно очищать дороги от мин контактного действия, ее резаки рубят провода дистанционно управляемых фугасов, а система создания радиоэлектронных помех блокирует срабатывание радиоуправляемых взрывных устройств. БМР-3МА делает проходы шириной до 4,5 м и предназначена для обезвреживания мин и фугасов, установленных в снегу или грунте. Штатное вооружение машины включает в себя 12,7-мм пулемет и восемь гранатометов для постановки дымовых завес.

Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. Модернизация коснулась целого ряда систем машины, в том числе системы управления огнем. Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введён контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.



Работа над модернизацией техники в корпорации УВЗ продолжается. Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты «Арена-Э», позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие, либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом.

Использованы фотографии: Фото: uralvagonzavod.ru
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Комментарии 16

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  1. Zibelew Сегодня, 14:46
    Партия танков видимо 20 единиц. Т-90 сейчас для армии не производят. Имеющийся парк различных модификаций Т-72 модернизируют до уровня Т-72Б3. И ждут Армату, да.
    Zibelew
    1. Алексей7777777 Сегодня, 15:09
      Все ждут... hi

      Ты не поверишь,даже я жду... feel
      Алексей7777777
    2. Govorun Сегодня, 15:12
      А чем вам не нравится 72? Как практика показывает,очень даже пригодный танк с минимальными вложениями....Если кто на Россию и соберется напасть,то явно не танковыми дивизиями,а с ядерными,высокоточными ракетами...поэтому и приоритет сейчас в оборонке России-высокоточное оружие,способное преодолевать средства нападения и защиты.
      Govorun
    3. Фракийский воин Сегодня, 15:14
      Т-72Б3 неуже ли новьi, а из него дьiма как из "Кузя"? smile
      Фракийский воин
    4. Владыка Ситх Сегодня, 15:29
      УВЗ поставляет в войска по двадцать единиц Т-72Б3 (мод. 2016) в месяц.

      Модернизация 2016 года.
      По данным заказа № 31603190542 Уралвагонзавода в реестре закупок, Омсктрансмаш должен выполнить модернизацию Т-72Б до уровня Т-72Б3. По условиям соглашения, завершение модернизации запланировано до конца 2016 года. Цена ремонта — ₽2 525 984 345,88 (78,9 млн за танк). Модернизация танка включает установку:

      прицелов «Сосна-У» и 1А40-4;
      автомата сопровождения целей;
      радиостанции Р-168-25У-2 и комплекса программно-аппаратного АВСКУ;
      пушки типа 2А46М-5-01;
      зенитного пулемета 6П50 «Корд»
      двигателя В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу;
      дисплейного комплекса механика-водителя и телевизионной камеры заднего обзора;
      гусеничных лент с косыми грунтозацепами и ведущих колес с улучшенной очищаемостью;
      бортовых экранов корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса;
      Комплектование одиночного ЗИП танка комплекта:

      дополнительных модулей динамической защиты в «мягком» корпусе, повышающих стойкость бортовой проекции корпуса к противотанковым кумулятивным средствам, с возможностью их снаряжения и навески в условиях эксплуатации;
      модулей динамической защиты и решетчатых экранов башни, повышающих её стойкость к противотанковым кумулятивным средствам и устанавливаемых вместо ящиков ЗИП башни в зависимости от характера поставленной задачи;
      Владыка Ситх
      1. Zibelew Сегодня, 15:48
        Сергей hi Скоро по контракту 2016 года 150 машин модернизируют. А новый контракт в текущем году на модернизацию следующей партии Т-72Б до уровня Т-72Б3 вроде еще не размещали.
        Zibelew
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:52
          Приветствую hi Все верно!
          Владыка Ситх
  2. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 15:12
    Пахет в воздухе войной..... Окружают нас браты.... Но мы не дремлем. Танки тысячами клепаем, машины, пулеметы, скоро 6 авияносцев будут.... Россию так просто не возьмешь. Зубастые мы, но добрые hi
    40 лет с варикоцеле
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:39
      Войной пахнет с 2011 года и каждый год все ближе и ближе. Но я никогда не думал, что артиллерия будет обстреливать наш город Донецк. Ну а в остальном про тысячи танков, это ваш троллинг.
      Владыка Ситх
      1. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 16:05
        Думешь здесь одни бездельники сидят?!!!! Выкуся накуся!!!! Россия не та что в 90, встали с колен.... Хочется видеть нас слабыми..... Не дождетесь!!! Приказ придет, зачистим всех супостатов за неделю soldier
        40 лет с варикоцеле
  3. Mavrikiy Сегодня, 15:15
    "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны".
    Ну ууу.... Армата то да. Но можно взять с хранения одну единицу, навесить..... и отправить (да-да отправить) пяток Абрамсов в утиль.
    Смысл. Армата - наши возможности. А в реалии: "победи-ка сначало моего младшего брата".
    Mavrikiy
  4. новичок Сегодня, 15:34
    арена роде была в “опале“, так сказать у мо. теперь собираются ставить на 72ку. я один об этом подумал, что мы реально готовимся к худшему?
    новичок
    1. Govorun Сегодня, 15:51
      Si vis pacem, para bellum.....Ничего нового. Древняя фраза,которая всегда была и будет актуальной...А уж в России эта фраза должна сидеть в нас всегда.
      Govorun
    2. parkello Сегодня, 16:01
      нет,не один . но лучше быть готовым к худшему,чем не готовым даже к не очень дурному .израильтяне тоже ставят трофи ...и многие в Европе уже кинулись искать что поставить. так что пусть ставят ,причем на все .
      parkello
  5. Лопатов Сегодня, 15:35
    По заявлению разработчика, БМР-3МА может эффективно очищать дороги от мин контактного действия,

    Неконтактные тоже. На фотографии явно видно наличие электромагнитного трала и устройства для траления противобортовых мин УТПБМ
    http://forum.topwar.ru/topic/8938-минные-тралы-тм
    т-к-и-тмт-с-вдогонку-новости/
    Лопатов
  6. Александр War Сегодня, 15:46
    «Военная приемка. Авиация в Сирии. Вертолеты». Часть шестая
    Александр War
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