Минобороны РФ получило партию новых машин разминирования БМР-3МА и танков Т-72-Б3
Уралвагонзавод (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках исполнения Государственного оборонного заказа 2017 поставил в Министерство обороны РФ партию бронированных машин разминирования БМР-3МА и партию танков Т-72-Б3 с дополнительной защитой, передает портал arms-expo.ru
Новая машина разминирования является усовершенствованной версией БРМ-3М «Вепрь» и отличается от нее новым минным тралом. «Вепрь» оснащался тралом колейного типа и при работе охватывал только участки, необходимые для прохода гусениц. У БМР-3МА трал сплошной, который расчищает все пространство перед машиной.
БМР-3МА разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники. Они оснащены новым сплошным минным танковым тралом, новой климатической установкой, современными цифровыми средствами связи. Для защиты экипажа используются современные композитные материалы. БМР-3МА впервые изготовлены для МО РФ в рамках ГОЗа. Кроме того, на базе БМР-3МА разрабатывается управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».
По заявлению разработчика, БМР-3МА может эффективно очищать дороги от мин контактного действия, ее резаки рубят провода дистанционно управляемых фугасов, а система создания радиоэлектронных помех блокирует срабатывание радиоуправляемых взрывных устройств. БМР-3МА делает проходы шириной до 4,5 м и предназначена для обезвреживания мин и фугасов, установленных в снегу или грунте. Штатное вооружение машины включает в себя 12,7-мм пулемет и восемь гранатометов для постановки дымовых завес.
Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. Модернизация коснулась целого ряда систем машины, в том числе системы управления огнем. Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введён контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.
Работа над модернизацией техники в корпорации УВЗ продолжается. Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты «Арена-Э», позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие, либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом.
Новая машина разминирования является усовершенствованной версией БРМ-3М «Вепрь» и отличается от нее новым минным тралом. «Вепрь» оснащался тралом колейного типа и при работе охватывал только участки, необходимые для прохода гусениц. У БМР-3МА трал сплошной, который расчищает все пространство перед машиной.
БМР-3МА разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники. Они оснащены новым сплошным минным танковым тралом, новой климатической установкой, современными цифровыми средствами связи. Для защиты экипажа используются современные композитные материалы. БМР-3МА впервые изготовлены для МО РФ в рамках ГОЗа. Кроме того, на базе БМР-3МА разрабатывается управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».
По заявлению разработчика, БМР-3МА может эффективно очищать дороги от мин контактного действия, ее резаки рубят провода дистанционно управляемых фугасов, а система создания радиоэлектронных помех блокирует срабатывание радиоуправляемых взрывных устройств. БМР-3МА делает проходы шириной до 4,5 м и предназначена для обезвреживания мин и фугасов, установленных в снегу или грунте. Штатное вооружение машины включает в себя 12,7-мм пулемет и восемь гранатометов для постановки дымовых завес.
Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. Модернизация коснулась целого ряда систем машины, в том числе системы управления огнем. Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введён контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.
Работа над модернизацией техники в корпорации УВЗ продолжается. Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты «Арена-Э», позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие, либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом.
Использованы фотографии: Фото: uralvagonzavod.ru
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