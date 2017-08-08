Захарченко не исключил обострения ситуации на фронте в самое ближайшее время
Обострение ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе может начаться в ближайшее время. Об этом сегодня заявил журналистам Глава ДНР Александр Захарченко.
Отметим, что обстановка на линии разграничения в Донбассе остается крайне нестабильной. Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР выпущено 120 мин и артиллерийских снарядов
Как заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики оборудовали огневые позиции крупнокалиберной артиллерии в жилых кварталах Авдеевки.
Также Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в минувшие сутки.
Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера – на «Светлодарской дуге», противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав. Я думаю, что обострение в ближайшее время будет— сказал Глава Республики.
Отметим, что обстановка на линии разграничения в Донбассе остается крайне нестабильной. Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР выпущено 120 мин и артиллерийских снарядов
Как заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики оборудовали огневые позиции крупнокалиберной артиллерии в жилых кварталах Авдеевки.
Согласно разведданным, в жилых кварталах Авдеевки обнаружен взвод 152 мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» из состава второго гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 72 отдельной механизированной бригады– сказал он.
Также Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в минувшие сутки.
При защите Республики погиб один военнослужащий— сказал замком.
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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