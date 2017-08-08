16:06 08 августа

Захарченко не исключил обострения ситуации на фронте в самое ближайшее время

Обострение ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе может начаться в ближайшее время. Об этом сегодня заявил журналистам Глава ДНР Александр Захарченко.

Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера – на «Светлодарской дуге», противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав. Я думаю, что обострение в ближайшее время будет
— сказал Глава Республики.

Захарченко не исключил обострения ситуации на фронте в самое ближайшее время



Отметим, что обстановка на линии разграничения в Донбассе остается крайне нестабильной. Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР выпущено 120 мин и артиллерийских снарядов

Как заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики оборудовали огневые позиции крупнокалиберной артиллерии в жилых кварталах Авдеевки.

Согласно разведданным, в жилых кварталах Авдеевки обнаружен взвод 152 мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» из состава второго гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 72 отдельной механизированной бригады
– сказал он.

Также Басурин заявил, что один военнослужащий ДНР погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в минувшие сутки.

При защите Республики погиб один военнослужащий
— сказал замком.

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 15:58
    Понимаю, что вряд ли это случится,но честно сказать, очень хотелось, что бы Россия разочек (больше и не надо) прошлась по окопам ВСУ сирийским вариантом. Вот бы все картину наблюдали...как самая сильная армия европы драпает в суматохе, роняя содержимое кишечника.
    Чёрный
    1. Mystery12345 Сегодня, 16:05
      Захарченко не исключил обострения ситуации на фронте в самое ближайшее время
      пару лет такие заявления...болото...
      Mystery12345
  2. salat Сегодня, 16:00
    взвод 152 мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» подскажите кто знает, это сколько в ЛС и собственно пулялок?
    Не хочу гуглить хотелось бы услышать бывалых)
    salat
  3. kepmor Сегодня, 16:00
    ну так август месяц на дворе...отпуска...расслабуха...на это и расчёт...
    правда, мишико тоже августе 2008 галстук жевал...
    kepmor
  4. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 16:01
    Только суньтесь укропы!!! Вас уже ждут..... дивизии на границе..... танки Ка-52 Ночной охотник Искандер...... Пожалеете am
    40 лет с варикоцеле
    1. НасРать Сегодня, 16:04
      примите валерьяны!
      НасРать
  5. Mystery12345 Сегодня, 16:06
    Цитата: 40 лет с варикоцеле
    танки Ка-52 Ночной охотник Искандер

    забавное название танков....
    Mystery12345
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