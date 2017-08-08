Владимир Путин прибыл с визитом в Абхазию
Президент России сегодня прибыл с визитом в Республику Абхазия, где встретился с президентом РА Раулем Хаджимбой. По словам Владимира Путина, у России и Абхазии сложились давние тесные отношения, и Россия готова гарантировать независимость республики и её безопасность.
РИА Новости приводит заявление российского лидера:
Владимир Путин отметил, что необходимы продуктивные контакты в самых разных областях. По словам российского президента, крайне важно найти оптимальное решение экономической проблемы республики, решать задачи по развитию экономики.
Затронул Путин и вопрос, связанный с безопасностью туристов на курортах Абхазии. Напомним, что за последние несколько дней произошли несколько нападений на туристов из России, также две россиянки погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в районе посёлка Приморское Гудаутского района.
Президент РФ призвал министерства внутренних дел двух стран активизировать взаимодействие.
Владимир Путин:
РИА Новости приводит заявление российского лидера:
Нам есть о чём поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так будет и дальше.
Владимир Путин отметил, что необходимы продуктивные контакты в самых разных областях. По словам российского президента, крайне важно найти оптимальное решение экономической проблемы республики, решать задачи по развитию экономики.
Затронул Путин и вопрос, связанный с безопасностью туристов на курортах Абхазии. Напомним, что за последние несколько дней произошли несколько нападений на туристов из России, также две россиянки погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в районе посёлка Приморское Гудаутского района.
Президент РФ призвал министерства внутренних дел двух стран активизировать взаимодействие.
Владимир Путин:
Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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