18:42 08 августа

Владимир Путин прибыл с визитом в Абхазию

Президент России сегодня прибыл с визитом в Республику Абхазия, где встретился с президентом РА Раулем Хаджимбой. По словам Владимира Путина, у России и Абхазии сложились давние тесные отношения, и Россия готова гарантировать независимость республики и её безопасность.

РИА Новости приводит заявление российского лидера:
Нам есть о чём поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так будет и дальше.


Владимир Путин отметил, что необходимы продуктивные контакты в самых разных областях. По словам российского президента, крайне важно найти оптимальное решение экономической проблемы республики, решать задачи по развитию экономики.


Владимир Путин прибыл с визитом в Абхазию


Затронул Путин и вопрос, связанный с безопасностью туристов на курортах Абхазии. Напомним, что за последние несколько дней произошли несколько нападений на туристов из России, также две россиянки погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в районе посёлка Приморское Гудаутского района.

Президент РФ призвал министерства внутренних дел двух стран активизировать взаимодействие.

Владимир Путин:
Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Мар.Тира Сегодня, 18:22
    Очень нужная поездка.А главное слова в поддержку не зависимости,и безопасности республики.И пусть грызунов,и ов корежит от его слов.
    Мар.Тира
    1. oleg-gr Сегодня, 18:32
      Поддержка не только на словах. Принятие действенных мер в части безопасности и улучшение взаимодействия.
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 18:36
        Просто так он туда бы не поехал , значит упреждает чьи то действия.
        cniza
      2. maxim947 Сегодня, 18:38
        Существует интересная легенда, по которой Абхазия досталась абхазам.

        Однажды Бог созвал представителей всех народов для того, чтобы каждому дать землю. Народу пришло так много, что почти на неделю затянулась раздача земли, не пришёл только один абхаз. "Ну что ж, так тому и быть, значит ему ничего не надо!" - подумал Бог. Закончив труды, Господь решил отдохнуть, в этот-то момент приходит к нему абхаз и, поздоровавшись, говорит:
        - Слышал я , что землю раздаёшь Ты людям, вот пришёл для своего народа земли просить.
        - А где же ты был всё то время пока я её раздавал? - спрашивает его Бог?
        - Ко мне пришел гость ( а как говорят в моём народе, гость – это посланник Божий) и я не мог его оставить, не уделив должного внимания, поэтому и опоздал.
        Немного подумав, Бог говорит:
        - Я раздал всю землю, имеющуюся у Меня, только маленький кусочек оставил себе. Но за твоё трудолюбие и гостеприимство отдаю его тебе и твоему народу от всей души.
        Обрадовался абхаз, не с пустыми руками вернётся он и, поблагодарив Бога, стал собираться в обратный путь.
        - Эй, абхаз, а как назовёшь ты землю свою? - спросил Бог.
        - Раз от души дал ты мне её, назову эту землю Страной души – Абхазией!
        Лучший курорт на всем Черном море, в части климата.
        maxim947
    2. ПАша Сегодня, 18:36
      сигнал "партнерам", чтоб шавок попридержали. второго 08.08.08., ОН им не простит.
      ПАша
  2. soroKING Сегодня, 18:25
    о как ВВП решил продвинуть туризм в Абхазию?
    soroKING
    1. Alovid Сегодня, 18:29
      и туризм и выезд граждан с ограничением в правах по загранице через год - хотелось верить
      Alovid
  3. Moskovit Сегодня, 18:28
    Прекрасная страна. Но порядку мало. Поможет ли поездка Путина?
    Moskovit
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:30
    Владимир Путин прибыл с визитом в Абхазию
    Возможно будут бить ! Даже ногами! Руководство независимой.laughing Не помешало бы.А вообще Абхазия сейчас ,это реально огромная блат хата.
    Наблюдатель2014
  5. Sling Сегодня, 18:32
    И без намеков. Девять лет сегодня вроде как с 08.08.08
    Sling
  6. 3officer Сегодня, 18:32
    Деньги с российских туристов "стригутся" на раз..два.Но при этом как то не торопятся вкладываться в инфраструктуру побережья и безопасность. Дискриминационные законы по поводу приобретения недвижимости и цены /качество далеко не всегда соответствуют.При этом в состав РФ не спешат,вырисовываються некрасивые симптомы иждевенчества к сожалению.
    3officer
  7. 40 лет с варикоцеле Сегодня, 18:35
    Душат нас братья, окружают.... со всех сторон.... Абхазия союзник из последних..... не предали.... Поеду отдыхать в Абхазию, поддержу рублем.... дочек возьму красавиц... может найдут там мужей абхазов крепких и честных..... Работайте братья soldier
    40 лет с варикоцеле
  8. Мар.Тира Сегодня, 18:41
    Цитата: cniza
    Просто так он туда бы не поехал , значит упреждает чьи то действия.
    Скорее всего так.
    МИД Грузии осудил визит российского лидера Владимира Путина в Абхазию. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Вот как я и говорил.https://russian.rt.com/ussr/news/416972-g
    ruziya-vizit-putina-abhaziya
    Мар.Тира
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