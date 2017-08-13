Как известно Джон Мозес Браунинг разрабатывал оружие не только для американской компании Кольт, но и для бельгийской Fabrique Nationale (FN). В соответствии с соглашением от 07 июля 1897 года Fabrique Nationale занималась продажами оружия конструкции Браунинга на большей части Европы и не имела право выходить на рынки Америки. По этой причине пистолет Браунинг образца 1910 года (FN Browning 1910) не был запатентован в США и не изготавливался там.Патент на пистолет FN Browning 1910 Джон Браунинг получил еще 20 февраля 1909 года в Бельгии. Вероятно в это же время был изготовлен первый прототип. Несмотря на это к промышленному производству этого пистолета компания Fabrique Nationale приступила лишь в конце 1912 года. Это объясняется тем, что необходимо было завершить основные продажи пистолетов FN Browning model 1900.Пистолет Браунинг образца 1910 года после появления на рынке быстро вытеснил своего предшественника — Браунинг образца 1900 года. В начале 20 века «Браунингом» в Европе и России часто называли любой самозарядный пистолет. После выпуска на рынок пистолета FN Browning 1910 он получил название Browning Automatic Pistol, New Model (Браунинг автоматический пистолет, новая модель). В это время Браунинг образца 1900 года называли старой моделью — Browning Automatic Pistol, Old Model.Вероятно в связи с расширением ассортимента выпускаемого оружия, когда возросла популярность пистолетов Браунинг Модель 1903 года, Браунинг Модель 1906 года, пистолет Браунинг образца 1910 года начали называть Browning Automatic Pistol, Model 1910 (Браунинг Автоматический пистолет, модель 1910). После Второй Мировой войны оружие получило название «Browning Automatic Pistol, Model 10» (Браунинг Автоматический пистолет, модель 10). В настоящее время оружие обычно называют FN Browning 1910 или FN Browning Modell 1910 Pistol (пистолет Браунинг образца 1910 года, изготовленный на предприятии Fabrique Nationale).Пистолет Браунинг образца 1910 года (FN Browning 1910) по общей конструкции очень похож на пистолет FN Browning M 1906. Единственным существенным отличием, помимо габаритных размеров, является размещение возвратной пружины не под стволом, а вокруг ствола пистолета. В передней части затвора установлена специальная втулка с байонетным креплением. С помощью нее возвратная пружина устанавливается в затвор и удерживается там.Передняя втулка затвора имеет насечку и шлицы под специальный ключ. После удаления втулки из затвора извлекается возвратная пружина, а затем ствол.Ударно-спусковой механизм пистолета Браунинг 1910 одинарного действия, ударникового типа. Спусковой крючок через спусковой рычаг воздействует на шептало. Шептало закреплено на оси, его задний выступ удерживает ударник в боевом положении. При нажатии на спусковой крючок, шептало под действием спускового рычага поворачивается, его задний край опускается вниз и освобождает ударник — происходит выстрел. Роль разобщителя выполняет верхний выступ спускового рычага, который в обычном положении входит в выемку в нижней части затвора. При движении затвора в крайнее заднее положение, выемка смещается и затвор нажимает на выступ спускового рычага, разъединяя его с шепталом.На правой стороне затвора размещено овальное окно для извлечения гильз.Ствол удерживается в оружии за счет выступов в нижней части патронника, которые входят в пазы рамки. Над патронником установлена специальная выступающая шпилька, которая входит в соответствующее гнездо в затворе. Это предотвращает непроизвольное вращение ствола в рамке оружия. Выбрасыватель закреплен в средней части на оси. Спиральная пружина подпирает заднюю часть выбрасывателя. Извлечение гильз происходит вправо-вверх.Верхнюю часть затвора покрывает антибликовая насечка. Прицельные приспособления в виде мушки и целика не выступают за пределы оружия, образуя закругленные линии и гладкую поверхность затвора. В совокупности с небольшими размерами рамки это обеспечивает удобство скрытого ношения пистолета в карманах одежды.Пистолет Браунинг Модель 1910 года оборудован тремя предохранителями: автоматическим, ручным флажковым и магазинным. Автоматический предохранитель представляет собой клавишу на тыльной стороне рукоятки. Он блокирует шептало и выключается, когда стрелок обхватывает рукоятку пистолета кистью руки.Ручной флажковый предохранитель размещен на левой стороне рамки позади щечки рукоятки. Во включенном положении он блокирует автоматический предохранитель, не позволяя нажать его клавишу. При включении ручного предохранителя, верхний выступ его рычага входит в правый паз на левой стороне затвора и препятствует движению затвора.Кроме этого с помощью ручного предохранителя можно зафиксировать затвор в крайнем заднем положении. Для этого после отведения затвора назад, нужно рычаг флажкового предохранителя повернуть вверх, совместив его выступ с левым пазом на поверхности затвора. После этого можно повернуть ствол и вывести его выступы из пазов рамки, после чего снять с рамки затвор вместе со стволом и возвратной пружиной.Конструкция пистолета FN Browning 1910 предусматривает наличие магазинного предохранителя. Он представляет собой специальный рычаг, закрепленный на оси в рамке, который после извлечения магазина из пистолета опускается вперед. При этом задний выступ данного рычага блокирует движение клавиши автоматического предохранителя. Таким образом после извлечения магазина из пистолета невозможно вести стрельбу.Изначально пистолеты Браунинг образца 1910 года выпускались калибром 7,65 мм. Вероятно через несколько месяцев после начала промышленного производства FN приступила к изготовлению пистолетов FN Browning 1910 калибра 9 мм Browning Short (0.38).Так как длина патронов калибра 7,65 мм (0.32) и 9 мм (0.38) одинакова, Джон Мозес Браунинг изначально разрабатывал пистолет FN Browning 1910 так, чтобы можно было изменить калибр оружия заменив лишь ствол.Магазины пистолетов Браунинг образца 1910 года одинаковые и отличаются лишь маркировкой и количеством отверстий для контроля боеприпасов. У пистолетов калибра 0.32 на правой стороне магазина нанесена маркировка в две строки «-FN- 7,65 M/M». На боковой поверхности магазина сделано шесть круглых отверстий. У пистолетов Браунинг 1910 0.38 калибра нанесена маркировка "-FN- 9 M/M" и сделано пять отверстий.Пистолет FN Browning 1910 имеет общую длину 153 мм, длину ствола 88 мм, высоту 106 мм, толщину 28 мм. Вес оружия без патронов 580 грамм. Емкость магазина: 7 патронов калибра 7,65 mm Browning или 6 патронов калибр 9 mm Short Browning.Серийный номер пистолета указан на правой стороне рамки над спусковым крючком и на нижней части затвора.Через окно для извлечения гильз в затворе видна маркировка, нанесенная на поверхности патронника ствола. Обычно она представляет собой указание калибра оружия и бельгийские приемные клейма.С левой стороны рамки и затвора над спусковой скобой размещена маркировка в виде вставшего на дыбы льва с буквами «PV» под ним. Эта маркировка указывает на то, что данное оружие предназначено для стрельбы патронами с бездымным порохом. Правее нанесено инспекторское клеймо в виде буквы под звездой. Буква «G» на пистолете, изображенном на фото, указывает на клеймо инспектора Charlier Josef.Пистолет FN Browning 1910 мог комплектоваться простой кожаной кобурой армейского или полицейского образца с клапаном и карманом для хранения запасного магазина.В ходе многолетней эксплуатации пистолет Browning 1910 показал себя очень надежным и удобным оружием. Его использовали как гражданское оружие самообороны, для вооружения полиции и армии ряда стран. Считается, что выстрелы из этого пистолет стали причиной начала Первой Мировой Войны. Именно из него 28 июня 1914 года сербский террорист Гаврило Принцип убил в Сараево австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек.