Египту передана вторая немецкая ДЭПЛ проекта 209/1400Mod
Как сообщает блог bmpd, ссылающийся на интернет-издание KN, 8 августа в немецком Киле прошла церемония передачи ВМС Египта второй дизель-электрической подводной лодки S 42 проекта 209/1400Mod.
Её постройка осуществлялась на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) в Киле, входящей в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Данная субмарина является 66-м представителем проекта 209, реализуемого с 1970 года. Указывается, что на ближайшее время запланирован переход ПЛ в Александрию, который займет примерно 3 недели.
Контракт на постройку двух подлодок проекта 209/1400Mod стоимостью 920 млн. евро был заключен в ноябре 2011 года. При этом правительство ФРГ выдало кредитные гарантии в объеме 700 млн евро, за счет которых в основном и велось строительство. Наблюдавшаяся ранее политическая нестабильность в Египте привела к определенному переносу сроков исполнения соглашения.
В 2014 году было заключено аналогичное межправительственное соглашение, предусматривающее постройку еще двух ПЛ данного типа к 2021 году. Возможен дополнительный заказ Египтом еще двух или даже четырех субмарин указанной модели.
Строящиеся для Египта подводные лодки проекта 209/1400Mod оснащены традиционной дизель-электрической энергетической установкой. В качестве основного вооружения Каиром у германской компании Atlas Elektronik заказаны 533-мм торпеды DM2A4/SeaHake mod 4. Также лодки будут вооружены американскими противокорабельными ракетами Boeing UGM-84 Harpoon Block II.
Её постройка осуществлялась на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) в Киле, входящей в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Данная субмарина является 66-м представителем проекта 209, реализуемого с 1970 года. Указывается, что на ближайшее время запланирован переход ПЛ в Александрию, который займет примерно 3 недели.
Контракт на постройку двух подлодок проекта 209/1400Mod стоимостью 920 млн. евро был заключен в ноябре 2011 года. При этом правительство ФРГ выдало кредитные гарантии в объеме 700 млн евро, за счет которых в основном и велось строительство. Наблюдавшаяся ранее политическая нестабильность в Египте привела к определенному переносу сроков исполнения соглашения.
В 2014 году было заключено аналогичное межправительственное соглашение, предусматривающее постройку еще двух ПЛ данного типа к 2021 году. Возможен дополнительный заказ Египтом еще двух или даже четырех субмарин указанной модели.
Строящиеся для Египта подводные лодки проекта 209/1400Mod оснащены традиционной дизель-электрической энергетической установкой. В качестве основного вооружения Каиром у германской компании Atlas Elektronik заказаны 533-мм торпеды DM2A4/SeaHake mod 4. Также лодки будут вооружены американскими противокорабельными ракетами Boeing UGM-84 Harpoon Block II.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2776682.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти