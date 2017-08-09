07:07 09 августа

Белый дом меняет стратегию в Афганистане

Согласно информации РИА Новости, интернет-издание USA Today, ссылающееся на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, сообщает о рассмотрении американской администрацией возможности передачи значительной части компетенции контингента ВС США в Афганистане частным подрядчикам.

Белый дом уже в течение нескольких месяцев пытается определить контуры новой стратегии в Афганистане. Как поясняют источники, Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его мнению, "проигрывают войну" в этой стране и требует уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона. Как считает президент, также необходимо более деятельное участие союзников США в этом вопросе.




Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.

Как утверждает издание, Белый дом очень серьезно отнесся к данному плану вопреки опасениям советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера и главы Пенагона Джеймса Мэттиса. Указывается, что другие ключевые чиновники в администрации, в частности, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, по всей видимости, готовы поддержать предложение Принса.

Белый дом меняет стратегию в Афганистане

Эрик Принс


Со стороны ВО отметим, что реализация плана Принса позволит Белому дому если не вывести из Афганистана, то значительно сократить роль в этой стране американских военных, которые прочно укоренились в данном регионе и, как можно предположить, защищают там не только государственные интересы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. изя топ Сегодня, 05:50
    также необходимо более деятельное участие союзников США в этом вопросе.
    янкесам мало,что им там грузины услуги оказывают?ну так зовите трибалтов с поленьями,они пройдут натурные испытания перед тем,как РФ их геноцидить начнёт bully
    и воопче,чем это додик недоволен?территории маковых плантаций увеличиваются,урожайность растёт...
    изя топ
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 06:00
      Тем, что американский генералитет там кормится и совсем от рук отбился - как легионы в 3-м веке
      Юджин-Евгений
  2. soroKING Сегодня, 06:46
    ну пусть сражу-зе в муслимство крестят и обрезают, а то не приживутся wassat
    soroKING
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