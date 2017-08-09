Белый дом меняет стратегию в Афганистане
Согласно информации РИА Новости, интернет-издание USA Today, ссылающееся на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, сообщает о рассмотрении американской администрацией возможности передачи значительной части компетенции контингента ВС США в Афганистане частным подрядчикам.
Белый дом уже в течение нескольких месяцев пытается определить контуры новой стратегии в Афганистане. Как поясняют источники, Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его мнению, "проигрывают войну" в этой стране и требует уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона. Как считает президент, также необходимо более деятельное участие союзников США в этом вопросе.
Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.
Как утверждает издание, Белый дом очень серьезно отнесся к данному плану вопреки опасениям советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера и главы Пенагона Джеймса Мэттиса. Указывается, что другие ключевые чиновники в администрации, в частности, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, по всей видимости, готовы поддержать предложение Принса.
Со стороны ВО отметим, что реализация плана Принса позволит Белому дому если не вывести из Афганистана, то значительно сократить роль в этой стране американских военных, которые прочно укоренились в данном регионе и, как можно предположить, защищают там не только государственные интересы.
Белый дом уже в течение нескольких месяцев пытается определить контуры новой стратегии в Афганистане. Как поясняют источники, Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его мнению, "проигрывают войну" в этой стране и требует уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона. Как считает президент, также необходимо более деятельное участие союзников США в этом вопросе.
Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.
Как утверждает издание, Белый дом очень серьезно отнесся к данному плану вопреки опасениям советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера и главы Пенагона Джеймса Мэттиса. Указывается, что другие ключевые чиновники в администрации, в частности, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, по всей видимости, готовы поддержать предложение Принса.
Эрик Принс
Со стороны ВО отметим, что реализация плана Принса позволит Белому дому если не вывести из Афганистана, то значительно сократить роль в этой стране американских военных, которые прочно укоренились в данном регионе и, как можно предположить, защищают там не только государственные интересы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти