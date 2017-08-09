Израиль ответил авиаударом на ракетный обстрел со стороны сектора Газа
Самолёты ВВС Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа. В результате удара несколько человек получили ранения, причём все раненые – члены вооружённого крыла ХАМАС (это официальные данные израильского военного командования).
Авиаудар стал, как сообщает издание Times of Israel, ответом на ракетный обстрел, осуществлённый по израильской территории со стороны Газы. Заявлено, что обстрел был осуществлён представители упомянутого вооружённого крыла ХАМАС. Выпущенная ракета упала в безлюдной местности в районе Хоф-Ашкелон. Жертв и разрушений нет. Сотрудники полиции и военнослужащие занимаются сбором обломков упавшей близ Ашкелона ракеты.
В Твиттере армии обороны Израиля сообщается, что удары с воздуха нанесены по двум хамасовским постам в северной части сектора Газа.
Предыдущая ракета, выпущенная с территории Газы, упала в Израиле в марте текущего года. В течение нескольких месяцев ситуация на палестино-израильском направлении оставалась относительно спокойной. Однако в планы определённых сил такого рода спокойствие, судя по всему, не входит.
Авиаудар стал, как сообщает издание Times of Israel, ответом на ракетный обстрел, осуществлённый по израильской территории со стороны Газы. Заявлено, что обстрел был осуществлён представители упомянутого вооружённого крыла ХАМАС. Выпущенная ракета упала в безлюдной местности в районе Хоф-Ашкелон. Жертв и разрушений нет. Сотрудники полиции и военнослужащие занимаются сбором обломков упавшей близ Ашкелона ракеты.
В Твиттере армии обороны Израиля сообщается, что удары с воздуха нанесены по двум хамасовским постам в северной части сектора Газа.
Предыдущая ракета, выпущенная с территории Газы, упала в Израиле в марте текущего года. В течение нескольких месяцев ситуация на палестино-израильском направлении оставалась относительно спокойной. Однако в планы определённых сил такого рода спокойствие, судя по всему, не входит.
Использованы фотографии: http://www.timesofisrael.com/
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