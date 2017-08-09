07:07 09 августа

Израиль ответил авиаударом на ракетный обстрел со стороны сектора Газа

Самолёты ВВС Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа. В результате удара несколько человек получили ранения, причём все раненые – члены вооружённого крыла ХАМАС (это официальные данные израильского военного командования).

Авиаудар стал, как сообщает издание Times of Israel, ответом на ракетный обстрел, осуществлённый по израильской территории со стороны Газы. Заявлено, что обстрел был осуществлён представители упомянутого вооружённого крыла ХАМАС. Выпущенная ракета упала в безлюдной местности в районе Хоф-Ашкелон. Жертв и разрушений нет. Сотрудники полиции и военнослужащие занимаются сбором обломков упавшей близ Ашкелона ракеты.

Израиль ответил авиаударом на ракетный обстрел со стороны сектора Газа



В Твиттере армии обороны Израиля сообщается, что удары с воздуха нанесены по двум хамасовским постам в северной части сектора Газа.

Предыдущая ракета, выпущенная с территории Газы, упала в Израиле в марте текущего года. В течение нескольких месяцев ситуация на палестино-израильском направлении оставалась относительно спокойной. Однако в планы определённых сил такого рода спокойствие, судя по всему, не входит.

Использованы фотографии: http://www.timesofisrael.com/
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Комментарии 7

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  1. soroKING Сегодня, 06:14
    укусили...надо хлопнуть
    soroKING
    1. каштак Сегодня, 06:52
      Так и надо, ибо нечево...
      каштак
      1. soroKING Сегодня, 06:54
        ниичаво...некуй laughing
        soroKING
  2. Арон Заави Сегодня, 06:34
    Ну будем надеяться,что на несколько месяцев пар выпущен.
    Арон Заави
  3. Moryarty Сегодня, 06:40
    Всё неймётся этим арабам по кому-нибудь запустить ракету... ХАМАС довели своё население до нищеты, но продолжают во всём винить Израиль. Сразу видно, как они "любят" свой народ.
    Лучше бы экономикой занялись и народ свой накормили.
    Moryarty
  4. Nix1986 Сегодня, 06:59
    Палестинцы сами виноваты, ООН в 40-х годах при разделе территории выделило им территорию под государство, но нет, нам надо ВСЕ. Ну как говорится в пословице, что имеем не ценим, потерявши плачем.
    Nix1986
    1. soroKING Сегодня, 07:05
      охх! там столько всего намешано... request
      soroKING
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