Украина намерена разорвать координацию с РФ по экспорту вооружений

И Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно, но мы уже создали свою продукцию, которую раньше делали вместе, так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: на зло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать.

Т-64Б1М ВС ДР Конго