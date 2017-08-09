07:07 09 августа

Украина намерена разорвать координацию с РФ по экспорту вооружений

Как сообщает РИА Новости, руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (от КПРФ) заявил о том, что Киев, прекращая действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, наносит вред прежде всего Украине, так как Россия явно доминирует в этой области.

Украина намерена разорвать координацию с РФ по экспорту вооружений


О намерении свернуть указанное взаимодействие было заявлено 8 августа. Рассмотрение данного вопроса украинским правительством предполагается 9 августа.


Со слов Калашникова, подобные соглашения призваны оптимизировать предложения сторон на рынке вооружений: "имеется в виду то, что мы делаем одну и ту же продукцию и согласовываем действия, согласовываем цены".

И Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно, но мы уже создали свою продукцию, которую раньше делали вместе, так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: на зло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать.



Т-64Б1М ВС ДР Конго


После отмены договоренностей Россия и Украина перестанут согласовывать действия по этому направлению, "хотя у нас уже и кооперации нет той, что была раньше".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Михаил177 Сегодня, 06:30
    Мда, как жить-то теперь без координации с бандерами?
    Михаил177
  2. Александр 3 Сегодня, 06:40
    По ходу бандерлоги уже все сучья под собой распилили.Летите г....и летите.
    Александр 3
  3. Анатоль Клим Сегодня, 06:55
    Украине, со времён СССР, досталось огромное количество боевой техники и вооружения, очень много новой техники досталось при выводе советских войск из Венгрии, Чехословакии, ГДР. Благодаря демпингу цен в 90-ых Украина смогла войти в десятку ведущих экспортёров оружия, но всему приходит конец, растранжирили всё и сами остались с голым задом. Сейчас Украина продаёт единичные образцы вооружений, даже не понимаю о какой координации идёт речь.
    Анатоль Клим
  4. Nix1986 Сегодня, 06:55
    Ничего нового, хотя нет, новое есть, если раньше США разламывали экономику разных стран под себя, то Украина рада это сама делать. Парни из ЦРУ сами наверное в шоке от такого поворота.
    Nix1986
  5. ИмПерц Сегодня, 07:01
    Интересно, а что они собираются продавать?
    Им осталось только технологии продавать.
    ИмПерц
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