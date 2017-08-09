Украина намерена разорвать координацию с РФ по экспорту вооружений
Как сообщает РИА Новости, руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (от КПРФ) заявил о том, что Киев, прекращая действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, наносит вред прежде всего Украине, так как Россия явно доминирует в этой области.
О намерении свернуть указанное взаимодействие было заявлено 8 августа. Рассмотрение данного вопроса украинским правительством предполагается 9 августа.
Со слов Калашникова, подобные соглашения призваны оптимизировать предложения сторон на рынке вооружений: "имеется в виду то, что мы делаем одну и ту же продукцию и согласовываем действия, согласовываем цены".
После отмены договоренностей Россия и Украина перестанут согласовывать действия по этому направлению, "хотя у нас уже и кооперации нет той, что была раньше".
О намерении свернуть указанное взаимодействие было заявлено 8 августа. Рассмотрение данного вопроса украинским правительством предполагается 9 августа.
Со слов Калашникова, подобные соглашения призваны оптимизировать предложения сторон на рынке вооружений: "имеется в виду то, что мы делаем одну и ту же продукцию и согласовываем действия, согласовываем цены".
И Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно, но мы уже создали свою продукцию, которую раньше делали вместе, так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: на зло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать.
Т-64Б1М ВС ДР Конго
После отмены договоренностей Россия и Украина перестанут согласовывать действия по этому направлению, "хотя у нас уже и кооперации нет той, что была раньше".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти