07:07 09 августа

"Краснодар" прибывает в Севастополь

Сегодня (9 августа) в Севастополь прибывает подводная лодка «Краснодар» проекта 636.3 «Варшавянка». Это четвёртая субмарина данного проекта, которая вошла в состав Черноморского флота. Основным вооружением подводных лодок указанного проекта являются крылатые ракеты «Калибр» (4 единицы). Кроме того, Б-265 «Краснодар» вооружён 6-ю носовыми торпедными 533-мм аппаратами, 18-ю торпедами, 24-ю минами, а также имеет зенитное вооружение.

"Краснодар" прибывает в Севастополь


Свой межфлотский переход подводная лодка начала в мае текущего года. При этом экипаж субмарины успел осуществить миссию у берегов Сирии в Средиземном море. С борта «Краснодара» был нанесён удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористической группировки ИГ (*запрещена в РФ), располагавшимся восточнее сирийской Пальмиры.


Подводная лодка "Краснодар" была спущена на воду в 2015 году. Она стала продолжением серии подводных лодок проекта 636.3. В составе флота помимо "Краснодара" такие подлодки этого проекта как «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол».

В Севастополе ожидаются торжественные мероприятия по случаю прибытия подводной лодки «Краснодар». На церемонию встречи экипажа подводной лодки прибудут официальные лица, включая представителей командования Черноморского флота и членов администрации субъекта федерации.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 4

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:36
    Эх по больше таких кораблей!
    Александр 3
  2. Галеон Сегодня, 06:47
    Поросенок уже жарится, оркестр и штаб надевают парадную форму. Традиции, итить! soldier
    Галеон
  3. 210окв Сегодня, 06:57
    Добро пожаловать домой..
    210окв
  4. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 06:58
    Я против лодки ничего не имею, но 4 крылатые ракеты!, Не маловато ли?
    Homer_Junior_Simpson
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