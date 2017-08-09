"Краснодар" прибывает в Севастополь

Сегодня (9 августа) в Севастополь прибывает подводная лодка «Краснодар» проекта 636.3 «Варшавянка». Это четвёртая субмарина данного проекта, которая вошла в состав Черноморского флота. Основным вооружением подводных лодок указанного проекта являются крылатые ракеты «Калибр» (4 единицы). Кроме того, Б-265 «Краснодар» вооружён 6-ю носовыми торпедными 533-мм аппаратами, 18-ю торпедами, 24-ю минами, а также имеет зенитное вооружение.Свой межфлотский переход подводная лодка начала в мае текущего года. При этом экипаж субмарины успел осуществить миссию у берегов Сирии в Средиземном море. С борта «Краснодара» был нанесён удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям террористической группировки ИГ (*запрещена в РФ), располагавшимся восточнее сирийской Пальмиры.Подводная лодка "Краснодар" была спущена на воду в 2015 году. Она стала продолжением серии подводных лодок проекта 636.3. В составе флота помимо "Краснодара" такие подлодки этого проекта как «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол».В Севастополе ожидаются торжественные мероприятия по случаю прибытия подводной лодки «Краснодар». На церемонию встречи экипажа подводной лодки прибудут официальные лица, включая представителей командования Черноморского флота и членов администрации субъекта федерации.