США и РФ проводят заседания комиссии по делам военнопленных
Как сообщает РИА Новости, заместитель начальника управления министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заявил о запланированном на октябрь в Вашингтоне заседании двусторонней комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.
С его слов, совещание пройдет "в рамках рабочей группы комиссии по Афганистану и холодной войне".
Как указывает Таранов, всего в текущем году предполагаются четыре встречи, посвященные Корейской войне (которая проходит в настоящее время в Вашингтоне), Второй мировой войне и войне во Вьетнаме (состоялись ранее).
С его слов, совещание пройдет "в рамках рабочей группы комиссии по Афганистану и холодной войне".
Как указывает Таранов, всего в текущем году предполагаются четыре встречи, посвященные Корейской войне (которая проходит в настоящее время в Вашингтоне), Второй мировой войне и войне во Вьетнаме (состоялись ранее).
Джон Маккейн в больнице для военнопленных, Вьетнам
Все переговоры ведутся в рамках этих групп, привлекаются специалисты, на практике реализующие задачи, которые мы друг другу ставим. Они также дают ответы на ранее заданные вопросы технического характера.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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