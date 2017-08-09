США и РФ проводят заседания комиссии по делам военнопленных

Джон Маккейн в больнице для военнопленных, Вьетнам

Все переговоры ведутся в рамках этих групп, привлекаются специалисты, на практике реализующие задачи, которые мы друг другу ставим. Они также дают ответы на ранее заданные вопросы технического характера.