07:07 09 августа

США и РФ проводят заседания комиссии по делам военнопленных

Как сообщает РИА Новости, заместитель начальника управления министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов заявил о запланированном на октябрь в Вашингтоне заседании двусторонней комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

С его слов, совещание пройдет "в рамках рабочей группы комиссии по Афганистану и холодной войне".

Как указывает Таранов, всего в текущем году предполагаются четыре встречи, посвященные Корейской войне (которая проходит в настоящее время в Вашингтоне), Второй мировой войне и войне во Вьетнаме (состоялись ранее).



Джон Маккейн в больнице для военнопленных, Вьетнам


Все переговоры ведутся в рамках этих групп, привлекаются специалисты, на практике реализующие задачи, которые мы друг другу ставим. Они также дают ответы на ранее заданные вопросы технического характера.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:46
    А что обсуждать то..Отдать назад.Маккейна вьетнамцам
    210окв
  2. soroKING Сегодня, 06:57
    видите он кому-то щелбана хочет дать
    soroKING
Картина дня