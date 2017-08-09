Подробности учений "Морское взаимодействие-2017"
Как сообщает РИА Новости, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев заявил о достижении договоренности между представителями ВМФ РФ и ВМС КНР о проведении учений "Морское взаимодействие-2017" в период с 18 по 26 сентября.
Стороны обговорили цели, районы проведения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей.
Предполагается, что учение будет включать береговую и морскую составляющие. Береговую фазу планируется провести во Владивостоке с 18 по 21 сентября. В её рамках пройдут совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть ожидается с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. На этом этапе запланированы тренировки экипажей кораблей по связи, отработка совместных действий по оказанию помощи аварийным объектам и отражению средств воздушного нападения, совместное маневрирование кораблей в тактических группах, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотр и элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу, вертолетные учения.
Подобные учения между флотами России и Китая проходят на регулярной основе уже в шестой раз. Их целью является укрепление сотрудничества военно-морских сил в деле противостояния различным угрозам. До этого маневры проводились в крайний раз в сентябре 2016 года в Южно-Китайском море.
Стороны обговорили цели, районы проведения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей.
"Морское взаимодействие-2016"
Предполагается, что учение будет включать береговую и морскую составляющие. Береговую фазу планируется провести во Владивостоке с 18 по 21 сентября. В её рамках пройдут совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть ожидается с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. На этом этапе запланированы тренировки экипажей кораблей по связи, отработка совместных действий по оказанию помощи аварийным объектам и отражению средств воздушного нападения, совместное маневрирование кораблей в тактических группах, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотр и элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу, вертолетные учения.
"Морское взаимодействие-2016"
Подобные учения между флотами России и Китая проходят на регулярной основе уже в шестой раз. Их целью является укрепление сотрудничества военно-морских сил в деле противостояния различным угрозам. До этого маневры проводились в крайний раз в сентябре 2016 года в Южно-Китайском море.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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