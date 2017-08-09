Сорокалетний «Эйзенхауэр» отправлен на ремонт

Экипаж авианосца упорно работал в течение последних двух лет, но теперь пришло время, чтобы сосредоточиться на ремонте и обновлении корабля. Техническое обслуживание и модернизация не менее важны, чем миссии в море, ведь эти работы продлевают срок службы авианосца.

Согласно информации новостного портала flotprom , интернет-портал Naval Today сообщает о начале перехода авианосца "Дуайт Д. Эйзенхаузер", второго представителя класса "Нимиц" в составе ВМС США, с места базирования в Норфолке на верфь в Портсмуте, где ожидается шестимесячный плановый ремонт корабля.– пояснил командир "Эйзенхауэра" капитан Пол C. Спедеро-мл.В октябре 2017 года авианосцу исполнится 40 лет с момента начала службы, в ходе которой он принял участие в операции "Буря в пустыне". В 1995 – 1997 годах прошла модернизация. Предполагается, что по окончании ремонта весной 2018 года корабль пробудет в рядах ВМС еще десять лет.Атомный многоцелевой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" обладает водоизмещением 97 тысяч тонн. Длина составляет 333 метра, ширина – 73 метра. Силовая установка включает в себя два реактора и четыре турбины; ее мощность – 260 тысяч л.с. Скорость хода – 30 узлов. Экипаж – 3200 человек, а также 2480 человек авиационного персонала. Авиакрыло – 90 самолетов и вертолетов.