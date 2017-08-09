09:36 09 августа

Сорокалетний «Эйзенхауэр» отправлен на ремонт

Согласно информации новостного портала flotprom, интернет-портал Naval Today сообщает о начале перехода авианосца "Дуайт Д. Эйзенхаузер", второго представителя класса "Нимиц" в составе ВМС США, с места базирования в Норфолке на верфь в Портсмуте, где ожидается шестимесячный плановый ремонт корабля.

Экипаж авианосца упорно работал в течение последних двух лет, но теперь пришло время, чтобы сосредоточиться на ремонте и обновлении корабля. Техническое обслуживание и модернизация не менее важны, чем миссии в море, ведь эти работы продлевают срок службы авианосца.

– пояснил командир "Эйзенхауэра" капитан Пол C. Спедеро-мл.




В октябре 2017 года авианосцу исполнится 40 лет с момента начала службы, в ходе которой он принял участие в операции "Буря в пустыне". В 1995 – 1997 годах прошла модернизация. Предполагается, что по окончании ремонта весной 2018 года корабль пробудет в рядах ВМС еще десять лет.

Атомный многоцелевой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" обладает водоизмещением 97 тысяч тонн. Длина составляет 333 метра, ширина – 73 метра. Силовая установка включает в себя два реактора и четыре турбины; ее мощность – 260 тысяч л.с. Скорость хода – 30 узлов. Экипаж – 3200 человек, а также 2480 человек авиационного персонала. Авиакрыло – 90 самолетов и вертолетов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. soroKING Сегодня, 08:57
    простата что ли?
    soroKING
    1. новичок Сегодня, 08:59
      старческий моразм.
      новичок
      1. starogil Сегодня, 09:03
        Модернизация и ремонт за шесть месяцев. Сколько наши коробки орланы
        в модернизации, а сколько Кузе предстоит, а-а-а, господин полкан?
        starogil
        1. новичок Сегодня, 09:09
          давайте ка милейший без фамильярностей. прекрасно знаю, что предстоит Кузе. со своей стороны желаю, чтоб дуайт так и остался на верфи, в ожидании распила.
          новичок
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 09:23
            Цитата: новичок
            желаю, чтоб дуайт так и остался на верфи, в ожидании распила.

            Присоединяюсь к пожеланию, но способность поддерживать такой корабль в боеготовом состоянии столько лет... При том, в регулярных дальних походах... Впечатляет...
            Капитан Пушкин
            1. новичок Сегодня, 09:28
              конечно впечатляет. объективности ради надо отметить, что уж почти сотню лет янки “собаку едят“ на авианосцах и инфроструктуре к ним. у них там всё на мази.
              новичок
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