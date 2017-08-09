Минюст Украины поддержал введение биометрического контроля для россиян

По этому поводу была озвучена позиция СНБО, что до конца года будет введены специальные системы биометрической идентификации всех лиц, которые пересекают границу с Украиной. В первую очередь тех, кто пересекает границу с территории РФ. Фактически это является системой безопасности, что лучше, нежели визовый режим, поскольку лицо, которое пересекает границу, будет оставлять свои биометрические данные, будет контроль за тем, кто перемещается. Считаю, что с точки зрения национальной безопасности это правильное решение.

Как сообщает РИА Новости , министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что введение биометрического контроля на границе страны в состоянии обеспечить национальную безопасность, не прибегая к переходу к визовому режиму с Россией.До этого секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов пояснил, что биометрический контроль затронет главным образом граждан России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в своих действиях руководствуется принципом взаимности в вопросах пограничного режима с Украиной.