Начальники штабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и Ираке
Согласно информации ТАСС, пресс-служба военного ведомства России сообщает о состоявшемся телефонном разговоре главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Данфорда, в рамках которого сторонами была выражена оценка ситуации в Сирии и Ираке и по борьбе с международным терроризмом.
Как указали в аппарате председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, разговор военачальников был посвящен актуальным для обеих стран вопросам.
В Пентагоне пояснили, что их общение происходит регулярно, за последние месяцы оно наблюдалось неоднократно. Однако, в соответствии со сложившейся практикой, "они условились не разглашать детали своего разговора".
В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской Республики.
Как указали в аппарате председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, разговор военачальников был посвящен актуальным для обеих стран вопросам.
Их беседа затрагивала вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность американских и российских военных.
В Пентагоне пояснили, что их общение происходит регулярно, за последние месяцы оно наблюдалось неоднократно. Однако, в соответствии со сложившейся практикой, "они условились не разглашать детали своего разговора".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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