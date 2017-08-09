Начальники штабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской Республики.

Их беседа затрагивала вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность американских и российских военных.