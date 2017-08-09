11:53 09 августа

Начальники штабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

Согласно информации ТАСС, пресс-служба военного ведомства России сообщает о состоявшемся телефонном разговоре главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Данфорда, в рамках которого сторонами была выражена оценка ситуации в Сирии и Ираке и по борьбе с международным терроризмом.

В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской Республики.





Как указали в аппарате председателя объединенного комитета начальников штабов армии США, разговор военачальников был посвящен актуальным для обеих стран вопросам.

Их беседа затрагивала вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность американских и российских военных.


В Пентагоне пояснили, что их общение происходит регулярно, за последние месяцы оно наблюдалось неоднократно. Однако, в соответствии со сложившейся практикой, "они условились не разглашать детали своего разговора".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:26
    Что опять мир ,дружба, жвачка?
    DIVAN SOLDIER
    1. Джедай Сегодня, 10:38
      Да нет, очередную порцию лапши друг дружке на уши развесили.
      Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 10:45
      Кроме того, что американцы выбивали для себя очередную преференцию из этих переговоров, другого от них ожидать не приходится.
      сибиралт
  2. soroKING Сегодня, 10:33
    Джозеф, ты чё звонишь?
    ды я эта... вы там наших... не того...
    а они ваши какие... вы их хоть пометьте как-нить...
    soroKING
  3. Topotun Сегодня, 11:48
    О чем можно договариваться со страной плюющей на договоренности если это им нужно? Но в чем-то, да договориться надо. Если нет желания начать убивать друг друга. По крайней мере пока они для нас "партнеры"....
    Topotun
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