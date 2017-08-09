Противолодочные Ил-38Н ТОФ совершили длительный перелет с Северного флота на Камчатку
Самолеты Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), принимавшие участие в Главном военно-морском параде (ГВМП), совершили длительный перелет с аэродрома Северного флота Кипелово к месту своей постоянной дислокации - аэродром Елизово на Камчатке, сообщил в среду представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев, передает "Интерфаксу-АВН"
По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, экипажи морской авиации успешно завершили выполнение задач участия в воздушной части ГВМП в Санкт-Петербурге. В ходе подготовки к отмечавшемуся 30 июля Дню ВМФ летчики не только приобрели опыт полетов в новых районах, но и впервые получили допуск к полетам в сомкнутом строю.
По словам В.Матвеева, по возвращении на Камчатку и небольшого отдыха летчики приступят к отработке задач по своему предназначению в соответствии с планом боевой подготовки флота.
Ил-38Н - модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. Отличается патрульной системой "Новелла". Предназначенная для оснащения морской авиации система "Новелла" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км. При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 цели как над, так и под водой. Применяется для ведения радиолокационной подводной, надводной и воздушной разведок, выдает целеуказания оружию
Дальность перелета составила более 7000 километров. В ходе перелета летчики морской авиации отработали взаимодействие в составе пары. Продолжительность перелета составила более 16 часов- уточнил он.
По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, экипажи морской авиации успешно завершили выполнение задач участия в воздушной части ГВМП в Санкт-Петербурге. В ходе подготовки к отмечавшемуся 30 июля Дню ВМФ летчики не только приобрели опыт полетов в новых районах, но и впервые получили допуск к полетам в сомкнутом строю.
По словам В.Матвеева, по возвращении на Камчатку и небольшого отдыха летчики приступят к отработке задач по своему предназначению в соответствии с планом боевой подготовки флота.
Ил-38Н - модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. Отличается патрульной системой "Новелла". Предназначенная для оснащения морской авиации система "Новелла" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км. При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 цели как над, так и под водой. Применяется для ведения радиолокационной подводной, надводной и воздушной разведок, выдает целеуказания оружию
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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