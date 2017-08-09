11:53 09 августа

Противолодочные Ил-38Н ТОФ совершили длительный перелет с Северного флота на Камчатку

Самолеты Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), принимавшие участие в Главном военно-морском параде (ГВМП), совершили длительный перелет с аэродрома Северного флота Кипелово к месту своей постоянной дислокации - аэродром Елизово на Камчатке, сообщил в среду представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев, передает "Интерфаксу-АВН"

Дальность перелета составила более 7000 километров. В ходе перелета летчики морской авиации отработали взаимодействие в составе пары. Продолжительность перелета составила более 16 часов
- уточнил он.

Противолодочные Ил-38Н ТОФ совершили длительный перелет с Северного флота на Камчатку



По словам командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, экипажи морской авиации успешно завершили выполнение задач участия в воздушной части ГВМП в Санкт-Петербурге. В ходе подготовки к отмечавшемуся 30 июля Дню ВМФ летчики не только приобрели опыт полетов в новых районах, но и впервые получили допуск к полетам в сомкнутом строю.

По словам В.Матвеева, по возвращении на Камчатку и небольшого отдыха летчики приступят к отработке задач по своему предназначению в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ил-38Н - модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. Отличается патрульной системой "Новелла". Предназначенная для оснащения морской авиации система "Новелла" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км. При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 цели как над, так и под водой. Применяется для ведения радиолокационной подводной, надводной и воздушной разведок, выдает целеуказания оружию

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 2

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  1. san4es Сегодня, 11:40


    Модификация Ил-38Н
    Размах крыла, м 37.42
    Длина самолета,м 39.60
    Высота самолета,м 10.16
    Площадь крыла,м2 140.00
    Масса, кг
    пустого самолета 33700
    максимальная взлетная 63500
    Внутреннее топливо, л 30000
    Тип двигателя 4 ТВД Прогресс АИ-20М
    Мощность, э.л.с. 4250
    Максимальная скорость, км/ч 650
    Крейсерская скорость, км/ч 456
    Перегоночная дальность, км 9500
    Практическая дальность, км 7100
    Боевой радиус действия, км 2500
    Практический потолок, м 10000
    Экипаж, чел 10
    Вооружение: Боевая нагрузка - 5000 кг в отсеке оружия
    УР Х-35 , противолодочные 450-мм торпеды АТ-1,АТ-2, АПР-3-Э, глубинные бомбы ГБ, осветительные бомбы ОАБ, маркеры
    san4es
  2. xant Сегодня, 11:48
    их вроде всего около 30 машин выжило после святых 90-х а летных еще меньше .как то мало новостей по этой теме ,модернизировали первые 5 машин и тишина ...
    xant
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