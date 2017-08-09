11:53 09 августа

Автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа

Информационные агентства Франции сообщают об инциденте в парижском пригороде Левалуа-Перре. В этом городке, расположенном западнее французской столицы, автомобиль осуществил наезд на группу французских военнослужащих. Пострадали не менее шести человек, которые примерно в 8:15 по местному времени выходили из казармы. В полицейском департаменте заявлено, что все получившие травмы военные доставлены в местный госпиталь.

В связи со случившимся французская полиция приведена в состояние повышенной антитеррористической готовности. Так сообщают в полицейском департаменте Парижа. Получается, что до инцидента в Левалуа-Перре полиция в стране, которая буквально ежемесячно сталкивается с террористической активностью, в состоянии повышенной антитеррористической готовности не находилась?

Мэрией французской столицы решено увеличить число военизированных патрулей на улицах города. При этом в главном оборонном ведомстве Франции заявлено, что по воинским частям разосланы директивы о «необходимости быть бдительными при нахождении вне расположений частей».


Автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа


При этом официальных данных о том, что речь идёт именно о теракте, пока нет.

Напомним, что в своих предвыборных дебатах нынешний президент Франции Эммануэль Макрон обещал вести непримиримую борьбу с терроризмом.


Использованы фотографии: http://www.bfmtv.com/
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Комментарии 7

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  1. Ванёк Сегодня, 10:52
    Кравчук, дави их гусеницами....

    Ванёк
    1. сибиралт Сегодня, 10:59
      Странные у них казармы. Вышел за дверь и попал под грузовик или маршрутный автобус. belay
      сибиралт
      1. Oleg NSK Сегодня, 11:39
        у них всё странное ... у них уже автомобили совершают теракты
        ....автомобиль осуществил наезд на группу французских военнослужащих
        Oleg NSK
  2. Балу Сегодня, 10:59
    Муж бабушки, но не дедушка все время отвлекается от борьбы с терроризмом, пальчиком России грозит, в дупу фашингтонским макакам дует.
    Микрону решительно необходимо заняться своими внутренними делами во Франции, а не советы давать ВВП.
    "Исламский экспедиционный корпус" во Франции регулярно о себе напоминает. Что микрон будет делать, когда начнутся реальные кровавые стычки между местными и пришлыми? Опять рука Москвы? fool
    Видала Москва лилипутов и покруче микрона.
    Балу
  3. алекс-сп Сегодня, 11:00
    Непонятно, теракт это или следствие чьей-то из фигурантов пьянки... но перестраховались правильно, но поздно.
    алекс-сп
  4. Masya Masya Сегодня, 11:09
    Получается, что до инцидента в Левалуа-Перре полиция в стране, которая буквально ежемесячно сталкивается с террористической активностью, в состоянии повышенной антитеррористической готовности не находилась?

    Не только полиция... получается и военные тоже мух не ловят, раз их давят как тараканов...
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 11:22
      Полиция защищает мирных граждан, военные защищают полицию, а кто военных защищает? Вот и
      Цитата: Masya Masya
      их давят как тараканов...
      Джедай
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