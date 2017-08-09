Автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа

Информационные агентства Франции сообщают об инциденте в парижском пригороде Левалуа-Перре. В этом городке, расположенном западнее французской столицы, автомобиль осуществил наезд на группу французских военнослужащих. Пострадали не менее шести человек, которые примерно в 8:15 по местному времени выходили из казармы. В полицейском департаменте заявлено, что все получившие травмы военные доставлены в местный госпиталь.В связи со случившимся французская полиция приведена в состояние повышенной антитеррористической готовности. Так сообщают в полицейском департаменте Парижа. Получается, что до инцидента в Левалуа-Перре полиция в стране, которая буквально ежемесячно сталкивается с террористической активностью, в состоянии повышенной антитеррористической готовности не находилась?Мэрией французской столицы решено увеличить число военизированных патрулей на улицах города. При этом в главном оборонном ведомстве Франции заявлено, что по воинским частям разосланы директивы о «необходимости быть бдительными при нахождении вне расположений частей».При этом официальных данных о том, что речь идёт именно о теракте, пока нет.Напомним, что в своих предвыборных дебатах нынешний президент Франции Эммануэль Макрон обещал вести непримиримую борьбу с терроризмом.