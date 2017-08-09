Посол Чехии на Украине заявил о возможности поставок военной техники Киеву
Чехия готова поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества. Об этом заявил посол Чехии в Украине Радек Матула в интервью Европейской правде. Радек Матула выразил уверенность, что чешские производители военной продукции уже контактируют с украинскими партнерами.
Матула отметил, что ранее политика его страны ограничивала такую возможность.
По словам посла, ему неизвестно, получала ли уже Чехия от Украины запросы на какие-либо виды вооружений.
Дипломат также напомнил, что сейчас оборонное сотрудничество Чехии и Украины сосредоточено на подготовке и обучении специалистов, обмене опытом в сфере военной реформы, а в дальнейшем может распространиться и на военную медицину.
Открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники - конечно же, на основе стандартного процесса экспортного лицензирования- сказал дипломат.
Матула отметил, что ранее политика его страны ограничивала такую возможность.
С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии- подчеркнул он.
По словам посла, ему неизвестно, получала ли уже Чехия от Украины запросы на какие-либо виды вооружений.
Но я уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют со своими украинскими партнерами- отметил Матула и добавил, что в Чехии неплохо развита авиапромышленность, все, что связано с тяжелой техникой, а также стрелковым оружием.
Дипломат также напомнил, что сейчас оборонное сотрудничество Чехии и Украины сосредоточено на подготовке и обучении специалистов, обмене опытом в сфере военной реформы, а в дальнейшем может распространиться и на военную медицину.
Использованы фотографии: Фото: facebook.com/cz.kyiv
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