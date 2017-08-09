Посол Чехии на Украине заявил о возможности поставок военной техники Киеву

Открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники - конечно же, на основе стандартного процесса экспортного лицензирования

С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии

Но я уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют со своими украинскими партнерами