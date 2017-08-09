13:59 09 августа

Посол Чехии на Украине заявил о возможности поставок военной техники Киеву

Чехия готова поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества. Об этом заявил посол Чехии в Украине Радек Матула в интервью Европейской правде. Радек Матула выразил уверенность, что чешские производители военной продукции уже контактируют с украинскими партнерами.

Открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники - конечно же, на основе стандартного процесса экспортного лицензирования
- сказал дипломат.

Посол Чехии на Украине заявил о возможности поставок военной техники Киеву



Матула отметил, что ранее политика его страны ограничивала такую возможность.

С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии
- подчеркнул он.

По словам посла, ему неизвестно, получала ли уже Чехия от Украины запросы на какие-либо виды вооружений.

Но я уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют со своими украинскими партнерами
- отметил Матула и добавил, что в Чехии неплохо развита авиапромышленность, все, что связано с тяжелой техникой, а также стрелковым оружием.

Дипломат также напомнил, что сейчас оборонное сотрудничество Чехии и Украины сосредоточено на подготовке и обучении специалистов, обмене опытом в сфере военной реформы, а в дальнейшем может распространиться и на военную медицину.

Использованы фотографии: Фото: facebook.com/cz.kyiv
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Комментарии 25

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:20
    Бизнес, однако. Остальное - мелочи. Хоть и с оговорками, но оружие поставлять будут. Кушать всем хочется.
    oleg-gr
    1. Тралл Сегодня, 12:21
      Только вот от слова "предоплата" украинская сторона верещит, как нечисть от солнечного света smile
      Тралл
      1. Джедай Сегодня, 12:22
        Чехия готова поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества.

        ранее политика его страны ограничивала такую возможность.

        Было бы странно, если бы холопы не отреагировали на разговоры в стане хозяина о поставках летального оружия Украине. Чехи уже зашевелились, кто следующий?
        Джедай
        1. Татьяна Сегодня, 12:48
          Нефига!!! Что это за посол Чехии в Украине, если по его словам, ему неизвестно, получала ли уже Чехия от Украины запросы на какие-либо виды вооружений?!
          Это, по сути, проамериканский продажный чешский подпольный военный провокатор-торгаш, а не ПОСОЛ Чехии в Украине!
          Если тебе как послу Чехии не известно о военных заявках Украины Чехии, то закрой свой рот и молчи, пока "сверху" до тебя информация не поступит!
          Татьяна
          1. Джедай Сегодня, 12:54
            Когда начинаются туманные формулировки "а-ля матрас", то и ёжику понятно, что такие запросы были, но говорить о них неудобно, вот посол и прячется за неосведомлённость.
            Джедай
            1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 13:04
              Перевод с дипломатическо - витиеватого на общенародно -доступный:
              - Мы тут как-то очкуем сами на Россию войнухой лезть (в памяти ещё свежо), а вот вам полоумным, как два пальца об асфальт, отхватить от "небратьев" по сусалам.
              товарищ ШУХЕР
            2. Татьяна Сегодня, 13:08
              Джедай
              вот посол и прячется за неосведомлённость
              и ещё крутит за посреднические "откаты" своей "женей" feel между продавцами и покупателями! fool
              Татьяна
              1. Джедай Сегодня, 13:11
                Так ведь с кем поведёшься - от того и наберёшься. lol
                Джедай
        2. Logall Сегодня, 12:49
          Цитата: Джедай
          Чехия готова поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества.

          ранее политика его страны ограничивала такую возможность.

          Было бы странно, если бы холопы не отреагировали на разговоры в стане хозяина о поставках летального оружия Украине. Чехи уже зашевелились, кто следующий?

          Макс hi . Им же бендер и порадовать не чем. Они сами Голодранцы.
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 12:51
            Привет, Саша! hi То, что они и сами - побирушки не важно. Важно то, что уловили т.н. мейнстрим и примостились под хозяина.
            Джедай
          2. К-612-О Сегодня, 13:35
            Ну чехи то не побираются как раз, это фактически германский протекторат. Они станками только почти на полмира торгуют.
            К-612-О
      2. Хагалаз Сегодня, 13:26
        Вот и вот то! Всё что Украине нужно, они и сами наклепать могли бы, но грошей нэма. Поэтому и хотели бы на халяву.
        А чехи пущай сотрудничают, думают, наверно, что все цивилизованно в незалежной. Когда голодранство и гнилая сущность выплывут наружу, посмотрим, что скажут.
        Хагалаз
      3. Чёрный Сегодня, 13:46
        А не послать ли нам посла? feel
        Чёрный
    2. Копчёный Сегодня, 12:22
      Так и есть. Если Украина готова переплачивать за тот же газ то почему не заработать на ней поставками военного имущества, за дорого само собой.
      Копчёный
      1. Подрезчик Сегодня, 12:38
        Все равно все разворуют и пропьют. Либо это оружие всплывет у каких-нибудь бармалеев...Скакуасы народ предприимчивый! fool
        Подрезчик
  2. alekc75 Сегодня, 12:22
    чехи как были врагами так и остались!
    alekc75
  3. gabonskijfront Сегодня, 12:26
    давно техника врёмён варшавского договора сливается на украину и не только из чехии.По боеприпасам украина уже критически зависит от таких поставок.
    gabonskijfront
  4. raw174 Сегодня, 12:35
    "...в Чехии неплохо развита авиапромышленность, все, что связано с тяжелой техникой, а также стрелковым оружием."
    Я не знаток Чешской промышленности, но что может поставить эта страна? Какие современные самолеты они производят? Они что, делают танки? Стрелковое оружие CZ, оно лучше Калаша на передовой? Может пиво будут поставлять?)))
    А вообще, скорее всего спихнут свежевыкрашенный и смазанный хлам из СССР, патроны опять же...
    raw174
  5. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 12:42
    Вот бы устроить на территориях "братушек" полигон ! Задрали уже эти гниды ! Получили свободу от нас и теперь гадят открыто России, пытаясь прогнуться сильнее под нового хозяина. Все западные славяне - это рабы англосаксов и немцев, поэтому разговаривать с ними языком дипломатии бессмысленно. Чехи забыли 68-й год ? Будут гадить нам в угоду 3.14ндосам - повторим !
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  6. Комментарий был удален.
  7. JonnyT Сегодня, 12:55
    утилизация наследия, несправедливо оставшегося от варшавского договора продолжается.
    В тридорога загнать советское старье 70-х годов однако заманчивая идея. НА полученные деньги провести модернизацию своих ВС. Ведь война на европейском ТВД не за горами.

    Министерство обороны ЧР планирует массовую замену советской военной техники. Крупнейшее перевооружение в современной истории страны обойдётся государственному бюджету почти в полтриллиона крон.

    Напомним, что основу боевой мощи Чехии составляет оружие и военная техника советского производства. В частности, в настоящее время на вооружении страны числятся 175 танков Т-72CZ, 257 БМП-1, 180 БМП-2, 29 OT-90 (чешская версия БМП-1), 44 OT-64SKOT (чешская версия советского БТР-60), а также самолёты Ан-26, Ту-154, Як-40 и вертолёты Ми-8, Ми-24В и Ми-35.

    «Необходимо снижать зависимость от советской техники, срок эксплуатации которой во многих случаях достиг 30-40 лет», — заявил в интервью газете Hospodářské noviny министр обороны Мартин Стропницки. По его словам, процесс перевооружения должен завершиться до 2025 года, чтобы армия к тому моменту имела в своём распоряжении лучшие образцы современного оружия и техники.

    Чехи стрелковое вооружение делают неплохо (пусть спасибо скажут СССР, который в свое время построил им заводы)

    В настоящее время многие национальные военные предприятия Чехии обладают достаточным потенциалом для выпуска продукции на уровне мировых стандартов, в частности самолетов, стрелкового оружия и колесных шасси, а также средств радиоэлектроники ПВО и связи. Имеются мощности по ремонту бронетанковой техники и производству стрелковых боеприпасов
    ведущей отраслью чешской военной промышленности является авиационная.
    Старейший и самый крупный авиапроизводитель в стране - акционерное общество «Аэроводоходы», входящее в чешско-британскую группу компаний «Аэро», способно проводить работы по производству, модернизации и обслуживанию легких учебно-тренировочных и учебно-боевых реактивных самолетов L-39 и L-159 различных модификаций. Компания была приватизирована в 1997 году с участием американской «Боинг», совместно с которой разработан самолет L-159. Он выпускался только для чешской армии, гак как многочисленные переговоры с возможными иностранными покупателями (Польша, Египет, Греция) результатов не дали. На мировом рынке В ВТ данный самолет не пользовался спросом в первую очередь из-за наличия аналогичных зарубежных разработок, таких как «Хок-100, -200» (производства «БАэ системз»), которому L-159 неоднократно проигрывал международные тендеры. В 2004 году выпуск самолетов для ВС был остановлен, и в настоящее время основу производственной программы завода составляют комплектующие по кооперационным соглашениям с западными концернами для вертолетов S-76C «Сикорский», самолетов «Грипен», C-27J «Спартан», «Бомбардье», «Эмбраер» и «Эрбас-320/340», а также малый пассажирский самолет Ае-270. - чуете от куда запашок???? Кооперация с западными оружейниками!!!!!!

    Полная статья о состоянии ВПК Чехии http://factmil.com/publ/strana/chekhija/voennaja_
    promyshlennost_chekhii_2010/109-1-0-421
    JonnyT
  8. Оператор Сегодня, 12:55
    Чехи ссуч.ны давно и надолго.
    Оператор
  9. zivXP Сегодня, 13:03
    Ну а кому еще сплавить советское старье?
    zivXP
  10. APASUS Сегодня, 13:23
    Повый и пожалуй один из немаловажных вопросов это способность заплатить чехам Украиной.Кто будет платить и вопрос с тем что конкретно могут поставлять чехи даром?
    APASUS
  11. manne mann Сегодня, 13:25
    Еще один от ,,мировой" нации, нос сует в дело, которое его нации не по зубам!
    manne mann
  12. Altona Сегодня, 13:39
    Поставлять хорошие танки для вермахта, неважно какого-это древняя чешская традиция.
    Altona
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