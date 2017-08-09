Южная Корея намерена провести фундаментальную военную реформу

Необходима глубокая военная реформа, буквально на уровне перерождения, вместо точечного внесения улучшений и исправлений

Необходимо укрепить оборонный потенциал до такой степени, чтобы эффективно противодействовать ядерным и ракетным возможностям Северной Кореи.

Президент Республики Корея Мун Чже Ин провел в своей резиденции встречу с командующими трех родов войск и выступил с заявлением, что Республика Корея нуждается в срочной и полной модернизации вооруженных сил в ответ на провокационные действия КНДР, передает ТАСС.- подчеркнул лидер страны -Президент также подчеркнул необходимость создать "самодостаточный оборонный потенциал". В настоящее время в РК расквартированы 28,5 тыс. американских военнослужащих, которые будут задействованы в случае вооруженного конфликта с КНДР.По мнению военных экспертов, частью реформирования южнокорейских ВС также станет создание и постановка на вооружение более мощных баллистических ракет, способных уничтожать северокорейские бункеры. В настоящее время в соответствии с соответствующим южнокорейско-американским соглашением дальность полета ракет ВС РК ограничена 800 км, а вес боеголовки - 500 килограммами. Эта тема обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора Мун Чжэ Ина с Дональдом Трампом.Ранее 9 августа агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где в том числе дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B.