13:59 09 августа

Южная Корея намерена провести фундаментальную военную реформу

Президент Республики Корея Мун Чже Ин провел в своей резиденции встречу с командующими трех родов войск и выступил с заявлением, что Республика Корея нуждается в срочной и полной модернизации вооруженных сил в ответ на провокационные действия КНДР, передает ТАСС.

Необходима глубокая военная реформа, буквально на уровне перерождения, вместо точечного внесения улучшений и исправлений
- подчеркнул лидер страны -
Необходимо укрепить оборонный потенциал до такой степени, чтобы эффективно противодействовать ядерным и ракетным возможностям Северной Кореи.


Южная Корея намерена провести фундаментальную военную реформу



Президент также подчеркнул необходимость создать "самодостаточный оборонный потенциал". В настоящее время в РК расквартированы 28,5 тыс. американских военнослужащих, которые будут задействованы в случае вооруженного конфликта с КНДР.

По мнению военных экспертов, частью реформирования южнокорейских ВС также станет создание и постановка на вооружение более мощных баллистических ракет, способных уничтожать северокорейские бункеры. В настоящее время в соответствии с соответствующим южнокорейско-американским соглашением дальность полета ракет ВС РК ограничена 800 км, а вес боеголовки - 500 килограммами. Эта тема обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора Мун Чжэ Ина с Дональдом Трампом.

Ранее 9 августа агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где в том числе дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:09
    Нужно много денежек потратить на оборону. Колония США сможет создать "самодостаточный оборонный потенциал"? Хорошая шутка.
    Амерские компании заработают на этом неплохо. Тут даже сомнений нет.
    oleg-gr
    1. Shurik70 Сегодня, 13:20
      9 августа агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США

      Разработка планов превентивного удара США по России и Китаю - это норма.
      Но разработка планов удара кого-бы то ни было по США - это кровавый десподизм и вообще враг демократии! Надо в ООН новые санкции ввести против злодеев!
      belay
      Shurik70
  2. Алексей7777777 Сегодня, 13:10
    А я бы не сказал,что КНДР настолько агрессивна,дабы в таком страхе всех соседей держать...Даже за океаном...Пугало нашли себе,что бы была-
    "Необходима глубокая военная реформа, буквально на уровне перерождения, вместо точечного внесения улучшений и исправлений"
    Сейчас деньги рекой потекут в ВПК РК и США.
    Алексей7777777
    1. Logall Сегодня, 13:19
      Цитата: Алексей7777777
      Сейчас деньги рекой потекут ВПК.

      hi Сейчас Лёша, они потекут на компанию против КНДР. А потом вассалитет скинется на ВПК США.
      Logall
  3. Бангладеш с ядерным оружием Сегодня, 13:12
    В первую очередь им надо реформировать СВ: полумиллионной армадой, наверняка, сложно управлять и кушает она немало. Для достойного противовеса антикварной военной машине КНДР (для которой нападение на ЮК = самоубийство) столько солдат явно не нужно. Упор должен быть сделан на высокоточном оружии, связи, разведке, системах управления и беспилотной авиации.
    Бангладеш с ядерным оружием
  4. APASUS Сегодня, 13:21
    В место того чтоб провести переговоры с Китаем,попробовать договориться с С Кореей ,выйти на реальный переговорный процесс и заручиться согласия внешними гарантами. Ю Корея пойдет по накатанной американцами дорожке,а вернее хочет стать пушечным мясом для США.
    Конечно армию укреплять надо ,но все идет к тому что американцы раз долбят С Корею с самолетов ,а по башке и ядерную бомбу от соседа получит именно Ю Корея
    APASUS
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