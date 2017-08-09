16:00 09 августа

Российские военные быстрее всех подняли танк на конкурсе "Рембат" Армейских игр

На полигоне Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева (ВА МТО) завершены все этапы международного конкурса «Рембат», который проводился в рамках Армейских международных игр-2017. На одном из этапов, сборная Вооруженных Сил России быстрее всех участников подняла танк с помощью пневматического домкрата, показав лучшее время на финише в состязании «Смешанная эстафета», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Российские военные быстрее всех подняли танк на конкурсе "Рембат" Армейских игр


На маршруте протяженностью 4 км команды преодолевали препятствия и выполняли специальные работы. Заезды проходили на всех видах техники, которая участвует в конкурсе: на машинах РЭМ-КЛ (ремонтно-эвакуационная машина), БРЭМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и МТО-УБ1 (мастерская технического обслуживания).


В конкурсе приняли участие сборные вооруженных сил Казахстана, России Народно-освободительной армии Китая, а также курсанты Омского филиала ВА МТО, которые состязались вне командного зачета.

Закрытие конкурса «Рембат» состоится 10 августа. Главным призом станет квадроцикл.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:32
    Ха, ну уж если что починить со смекалкой и на скорость - это только к русским...
    Горный стрелок
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:42
      Цитата: Горный стрелок
      это только к русским...

      Да, в результатах именно этого конкурса сомнений не было никаких. От слова "совсем". yes
      Paranoid50
      1. НасРать Сегодня, 14:53
        В "Морском десанте" - китайцы на первом месте... наши на втором....

        об этом здесь(много фото):
        http://zavodfoto.livejournal.com/5931644.html
        НасРать
  2. Серый брат Сегодня, 14:51
    Чет вспомнилось сразу:
    Серый брат
  3. Altona Сегодня, 15:36
    Цитата: НасРать
    В "Морском десанте" - китайцы на первом месте... наши на втором..

    ------------------------------
    Обратил внимание на обувь, у китайцев ботинки больше похожи на трекинговые кроссовки нежели на классические берцы и вообще в мелочах наверное еще много чего можно усмотреть. Нашим бы тоже надо "специальное" обмундирование делать на соревнования. Чтобы одежда, например, тепло и влагу отводила, есть же такие "системы" и в спортивной и в тактической экипировке. Всякие dry-fit, primaloft, ну и прочее.
    Altona
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 15:59
    Честь и слава тем техникам которые готовили Армейские Игры!!!!После их подготовки,участники Рембата,за две минуты каток меняют.
    ПРАВОкатор
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