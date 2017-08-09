Российские военные быстрее всех подняли танк на конкурсе "Рембат" Армейских игр
На полигоне Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева (ВА МТО) завершены все этапы международного конкурса «Рембат», который проводился в рамках Армейских международных игр-2017. На одном из этапов, сборная Вооруженных Сил России быстрее всех участников подняла танк с помощью пневматического домкрата, показав лучшее время на финише в состязании «Смешанная эстафета», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
На маршруте протяженностью 4 км команды преодолевали препятствия и выполняли специальные работы. Заезды проходили на всех видах техники, которая участвует в конкурсе: на машинах РЭМ-КЛ (ремонтно-эвакуационная машина), БРЭМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и МТО-УБ1 (мастерская технического обслуживания).
В конкурсе приняли участие сборные вооруженных сил Казахстана, России Народно-освободительной армии Китая, а также курсанты Омского филиала ВА МТО, которые состязались вне командного зачета.
Закрытие конкурса «Рембат» состоится 10 августа. Главным призом станет квадроцикл.
На маршруте протяженностью 4 км команды преодолевали препятствия и выполняли специальные работы. Заезды проходили на всех видах техники, которая участвует в конкурсе: на машинах РЭМ-КЛ (ремонтно-эвакуационная машина), БРЭМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и МТО-УБ1 (мастерская технического обслуживания).
В конкурсе приняли участие сборные вооруженных сил Казахстана, России Народно-освободительной армии Китая, а также курсанты Омского филиала ВА МТО, которые состязались вне командного зачета.
Закрытие конкурса «Рембат» состоится 10 августа. Главным призом станет квадроцикл.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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