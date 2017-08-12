03:49 12 августа

Томыловский завод взрывчатых веществ, 1911

Церемония открытия нового завода и его освящения прошла 15 сентября 1911 года с участием всех руководителей строительства и представителей высшего артиллерийского руководства России того времени, в том числе в присутствии великого князя Сергея Михайловича Романова – шефа российской артиллерии, любимца самарского духовенства и всего самарского чиновничества.
В архиве хранится телеграмма, отправленная 15 сентября 1911 года генерал-инспектором артиллерии на имя императора Николая II в Севастополь: «Вчера состоялось освящение Самарского трубочного завода, сегодня освящение Томыловского завода взрывчатых веществ. Все члены обеих строительных комиссий, они же будущие администраторы, с неимоверным рвением и энергией выполнили возложенную на них работу и справились за полтора года».Начальником завода, с оставлением его в должности председателя временной хозяйственно-строительной комиссии, был назначен генерал-майор Владимир Порфирьевич Иващенко, на него же возлагались обязанности военного коменданта района и начальника местного воинского гарнизона. Помощником (заместителем) начальника завода по технической части назначили Владимира Сергеевича Михайлова.Это был первый отечественный государственный завод по изготовлению новейших для того времени бризантных взрывчатых веществ – тротила и тетрила, а также по соответствующему снаряжению боеприпасов.

Открытие разъезда Иващенково на Сам.-Златоуст. ж-д. В центре генерал В.П.Иващенко, 22 сент. 1911



Первые строители завода. 1912


Специалисты с Охтинского завода взрывчатых веществ. 1912


Выгрузка ящиков с парафином на станции Иващенково. 1915


Разгрузка толуола на станции Иващенково. 1915


Выгрузка ящиков со снарядными корпусами на станции Иващенково. 1915


Распаковка ящиков со снарядными корпусами. 1915


Чистка корпусов снарядов. 1914


Окраска и сушка снарядов. 1915


Мастерская по сборке взрывателей. 1915


Сборка взрывателей. 1915


Капсюльная мастерская. 1915


Технический контроль в капсюльной мастерской. 1915


Подготовка корпусов снарядов 1914


Заливка корпусов снарядов тротилом. 1915


Осмотр снарядов. 1914


Упаковка снарядов. 1915


Первая электростанция завода, 1915


Гараж автомобильной техники завода. 1917


Помощник начальника технической части полковник В.С. Михайлов с группой работников завода. 1915


Проводы В.П. Иващенко (в центре) на завод в связи с его уходом в отставку. Июнь 1915


Группа рабочих завода. 1916


Группа рабочих завода. 1916


Группа рабочих снаряжательной мастерской. 1916


Группа старейших рабочих завода.1916


Иващенково. Церковь Сергия Радонежского
Томыловский завод взрывчатых веществ, 1911


Иващенково. Церковь Сергия Радонежского
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/5570507.html


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