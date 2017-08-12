Томыловский завод взрывчатых веществ, 1911
Церемония открытия нового завода и его освящения прошла 15 сентября 1911 года с участием всех руководителей строительства и представителей высшего артиллерийского руководства России того времени, в том числе в присутствии великого князя Сергея Михайловича Романова – шефа российской артиллерии, любимца самарского духовенства и всего самарского чиновничества.
В архиве хранится телеграмма, отправленная 15 сентября 1911 года генерал-инспектором артиллерии на имя императора Николая II в Севастополь: «Вчера состоялось освящение Самарского трубочного завода, сегодня освящение Томыловского завода взрывчатых веществ. Все члены обеих строительных комиссий, они же будущие администраторы, с неимоверным рвением и энергией выполнили возложенную на них работу и справились за полтора года».Начальником завода, с оставлением его в должности председателя временной хозяйственно-строительной комиссии, был назначен генерал-майор Владимир Порфирьевич Иващенко, на него же возлагались обязанности военного коменданта района и начальника местного воинского гарнизона. Помощником (заместителем) начальника завода по технической части назначили Владимира Сергеевича Михайлова.Это был первый отечественный государственный завод по изготовлению новейших для того времени бризантных взрывчатых веществ – тротила и тетрила, а также по соответствующему снаряжению боеприпасов.
Открытие разъезда Иващенково на Сам.-Златоуст. ж-д. В центре генерал В.П.Иващенко, 22 сент. 1911
Первые строители завода. 1912
Специалисты с Охтинского завода взрывчатых веществ. 1912
Выгрузка ящиков с парафином на станции Иващенково. 1915
Разгрузка толуола на станции Иващенково. 1915
Выгрузка ящиков со снарядными корпусами на станции Иващенково. 1915
Распаковка ящиков со снарядными корпусами. 1915
Чистка корпусов снарядов. 1914
Окраска и сушка снарядов. 1915
Мастерская по сборке взрывателей. 1915
Сборка взрывателей. 1915
Капсюльная мастерская. 1915
Технический контроль в капсюльной мастерской. 1915
Подготовка корпусов снарядов 1914
Заливка корпусов снарядов тротилом. 1915
Осмотр снарядов. 1914
Упаковка снарядов. 1915
Первая электростанция завода, 1915
Гараж автомобильной техники завода. 1917
Помощник начальника технической части полковник В.С. Михайлов с группой работников завода. 1915
Проводы В.П. Иващенко (в центре) на завод в связи с его уходом в отставку. Июнь 1915
Группа рабочих завода. 1916
Группа рабочих завода. 1916
Группа рабочих снаряжательной мастерской. 1916
Группа старейших рабочих завода.1916
Иващенково. Церковь Сергия Радонежского
Иващенково. Церковь Сергия Радонежского
В архиве хранится телеграмма, отправленная 15 сентября 1911 года генерал-инспектором артиллерии на имя императора Николая II в Севастополь: «Вчера состоялось освящение Самарского трубочного завода, сегодня освящение Томыловского завода взрывчатых веществ. Все члены обеих строительных комиссий, они же будущие администраторы, с неимоверным рвением и энергией выполнили возложенную на них работу и справились за полтора года».Начальником завода, с оставлением его в должности председателя временной хозяйственно-строительной комиссии, был назначен генерал-майор Владимир Порфирьевич Иващенко, на него же возлагались обязанности военного коменданта района и начальника местного воинского гарнизона. Помощником (заместителем) начальника завода по технической части назначили Владимира Сергеевича Михайлова.Это был первый отечественный государственный завод по изготовлению новейших для того времени бризантных взрывчатых веществ – тротила и тетрила, а также по соответствующему снаряжению боеприпасов.
Открытие разъезда Иващенково на Сам.-Златоуст. ж-д. В центре генерал В.П.Иващенко, 22 сент. 1911
Первые строители завода. 1912
Специалисты с Охтинского завода взрывчатых веществ. 1912
Выгрузка ящиков с парафином на станции Иващенково. 1915
Разгрузка толуола на станции Иващенково. 1915
Выгрузка ящиков со снарядными корпусами на станции Иващенково. 1915
Распаковка ящиков со снарядными корпусами. 1915
Чистка корпусов снарядов. 1914
Окраска и сушка снарядов. 1915
Мастерская по сборке взрывателей. 1915
Сборка взрывателей. 1915
Капсюльная мастерская. 1915
Технический контроль в капсюльной мастерской. 1915
Подготовка корпусов снарядов 1914
Заливка корпусов снарядов тротилом. 1915
Осмотр снарядов. 1914
Упаковка снарядов. 1915
Первая электростанция завода, 1915
Гараж автомобильной техники завода. 1917
Помощник начальника технической части полковник В.С. Михайлов с группой работников завода. 1915
Проводы В.П. Иващенко (в центре) на завод в связи с его уходом в отставку. Июнь 1915
Группа рабочих завода. 1916
Группа рабочих завода. 1916
Группа рабочих снаряжательной мастерской. 1916
Группа старейших рабочих завода.1916
Иващенково. Церковь Сергия Радонежского
Иващенково. Церковь Сергия Радонежского
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/5570507.html
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