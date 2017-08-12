Томыловский завод взрывчатых веществ, 1911

Церемония открытия нового завода и его освящения прошла 15 сентября 1911 года с участием всех руководителей строительства и представителей высшего артиллерийского руководства России того времени, в том числе в присутствии великого князя Сергея Михайловича Романова – шефа российской артиллерии, любимца самарского духовенства и всего самарского чиновничества.В архиве хранится телеграмма, отправленная 15 сентября 1911 года генерал-инспектором артиллерии на имя императора Николая II в Севастополь: «Вчера состоялось освящение Самарского трубочного завода, сегодня освящение Томыловского завода взрывчатых веществ. Все члены обеих строительных комиссий, они же будущие администраторы, с неимоверным рвением и энергией выполнили возложенную на них работу и справились за полтора года».Начальником завода, с оставлением его в должности председателя временной хозяйственно-строительной комиссии, был назначен генерал-майор Владимир Порфирьевич Иващенко, на него же возлагались обязанности военного коменданта района и начальника местного воинского гарнизона. Помощником (заместителем) начальника завода по технической части назначили Владимира Сергеевича Михайлова.Это был первый отечественный государственный завод по изготовлению новейших для того времени бризантных взрывчатых веществ – тротила и тетрила, а также по соответствующему снаряжению боеприпасов.Открытие разъезда Иващенково на Сам.-Златоуст. ж-д. В центре генерал В.П.Иващенко, 22 сент. 1911Первые строители завода. 1912Специалисты с Охтинского завода взрывчатых веществ. 1912Выгрузка ящиков с парафином на станции Иващенково. 1915Разгрузка толуола на станции Иващенково. 1915Выгрузка ящиков со снарядными корпусами на станции Иващенково. 1915Распаковка ящиков со снарядными корпусами. 1915Чистка корпусов снарядов. 1914Окраска и сушка снарядов. 1915Мастерская по сборке взрывателей. 1915Сборка взрывателей. 1915Капсюльная мастерская. 1915Технический контроль в капсюльной мастерской. 1915Подготовка корпусов снарядов 1914Заливка корпусов снарядов тротилом. 1915Осмотр снарядов. 1914Упаковка снарядов. 1915Первая электростанция завода, 1915Гараж автомобильной техники завода. 1917Помощник начальника технической части полковник В.С. Михайлов с группой работников завода. 1915Проводы В.П. Иващенко (в центре) на завод в связи с его уходом в отставку. Июнь 1915Группа рабочих завода. 1916Группа рабочих завода. 1916Группа рабочих снаряжательной мастерской. 1916Группа старейших рабочих завода.1916Иващенково. Церковь Сергия РадонежскогоИващенково. Церковь Сергия Радонежского