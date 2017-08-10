05:28 10 августа

Захарченко против обозначения бывшей Украины «Малороссией»

Как сообщает РИА Новости, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о востребованности идеи образования нового государства — правопреемника Украины, получившей широкую поддержку. Однако, с его слов, название «Малороссия» является неприемлемым, так как многих не устраивает.

Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что дискуссия была начата не зря.





Как полагает Захарченко, озвученный им проект является актуальным для широких кругов в связи с суицидальной линией Киева.

Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны.


Ранее глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия, которое должно прийти на замену Украине. Как тогда заявил помощник президента России Владислав Сурков главной сутью в идее "воображаемого государства Малороссия" является демонстрация приверженности целостности Украины, а не стремление к отделению Донбасса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Spartanez300 Сегодня, 03:52
    С начало это государство нужно создать в должном порядке и защитить , а название подобрать нетрудно .
    Spartanez300
    1. venaya Сегодня, 05:04
      И название тоже трудно подобрать. К примеру: "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт" - также и с государством часто получается, ведь на польском термин "Ukraina" - означал не что иное как колония, колония Польши, точнее Малой Польши. Вообще-то термины "Малая Польша", да и "Малороссия" - это ведь византийское понятие не очень понятное для других народов пользующимися чаще своими языками. То есть какой смысл называть государство терминами взятыми с других языков, уж коли называлась страна Русью, то проще её опять Русью и называть, можно с дополнительными приставками, на выбор. Думаю что это будет рациональнее во всех смыслах.
      venaya
  2. Комментарий был удален.
  3. MadCat Сегодня, 04:06
    Я тоже против, обозначений Захарченко уже каждый день по сотне laughing
    MadCat
    1. Ren Сегодня, 04:55
      Цитата: MadCat
      Я тоже против, обозначений Захарченко уже каждый день по сотне

      Каждый день по соточке - так и спиться можно, Вы там поаккуратней. feel
      Ren
  4. MMX Сегодня, 05:11
    Быстро, однако.
    MMX
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