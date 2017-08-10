Захарченко против обозначения бывшей Украины «Малороссией»
Как сообщает РИА Новости, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о востребованности идеи образования нового государства — правопреемника Украины, получившей широкую поддержку. Однако, с его слов, название «Малороссия» является неприемлемым, так как многих не устраивает.
Как полагает Захарченко, озвученный им проект является актуальным для широких кругов в связи с суицидальной линией Киева.
Ранее глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия, которое должно прийти на замену Украине. Как тогда заявил помощник президента России Владислав Сурков главной сутью в идее "воображаемого государства Малороссия" является демонстрация приверженности целостности Украины, а не стремление к отделению Донбасса.
Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что дискуссия была начата не зря.
Как полагает Захарченко, озвученный им проект является актуальным для широких кругов в связи с суицидальной линией Киева.
Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны.
Ранее глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия, которое должно прийти на замену Украине. Как тогда заявил помощник президента России Владислав Сурков главной сутью в идее "воображаемого государства Малороссия" является демонстрация приверженности целостности Украины, а не стремление к отделению Донбасса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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