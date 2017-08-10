Новая церемониальная форма ВСУ

Для тех, кого удивляет потребность в таком мундире, замечу. В цивилизованных странах исторических церемониальных мундиров может быть несколько разных. А еще в комплекте униформы, котороя положена военнослужащему в обязательном порядке есть спортивный костюм, футболка и кроссовки. Для особых случаев - смокинг. А в армии Канады, скажем, есть униформа для беременных - с учетом особенностей фигуры. И регламентированы формы бород и усов […] Преемственность, это важно.

Согласно информации блога dambiev , украинский журналист Виталий Гайдукевич выложил в интернет-пространство материалы, посвященные новой форме почетного караула ВСУ. В одном из трех представленных вариантов ему предстоит принять участие в параде в честь Дня независимости Украины, который предполагается провести в Киеве 24 августа.