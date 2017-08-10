05:28 10 августа

Новая церемониальная форма ВСУ

Согласно информации блога dambiev, украинский журналист Виталий Гайдукевич выложил в интернет-пространство материалы, посвященные новой форме почетного караула ВСУ. В одном из трех представленных вариантов ему предстоит принять участие в параде в честь Дня независимости Украины, который предполагается провести в Киеве 24 августа.

Для тех, кого удивляет потребность в таком мундире, замечу. В цивилизованных странах исторических церемониальных мундиров может быть несколько разных. А еще в комплекте униформы, котороя положена военнослужащему в обязательном порядке есть спортивный костюм, футболка и кроссовки. Для особых случаев - смокинг. А в армии Канады, скажем, есть униформа для беременных - с учетом особенностей фигуры. И регламентированы формы бород и усов […] Преемственность, это важно.








Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/941699.html
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 04:48
    Как укроловскую оболочку красиво не одень нутро все равно гнилым останется .
    Spartanez300
    1. dik-nsk Сегодня, 04:53
      судя по фасону - они где-то раскопали склад со шмотками времен первой мировой, умели же делать - до сих пор сохранилась laughing
      dik-nsk
      1. Чёрный Сегодня, 05:23
        Самая подходящая для них форма - лакейские ливреи.... laughing
        Чёрный
  2. изя топ Сегодня, 04:49
    а где xoxлопарадка?
    изя топ
  3. Мур Сегодня, 04:54
    Попандопуло был бы в восторге.
    Мур
    1. Русский ватник Сегодня, 05:00
      Попандопуло, по сравнению с этими экземплярами, просто гений армейской моды.... wassat
      Русский ватник
  4. insular Сегодня, 04:58
    Греция

    Ливан

    Индия

    Франция

    Фиджи

    Гаити

    Таиланд

    Южная Корея

    Ватикан

    Индия и Пакистан
    insular
  5. DEZINTO Сегодня, 05:14
    Вот такой плакат пусть себе на параде повесят поперёк всего крещатика и ххордятся до усиратильства, ибо такова их сущность и ФАКТИЧЕСКАЯ история.! Тьфу противно и злобно.

    Может были там люди, да лупят сейчас по ним из гаубиц. :(

    Сидят форму себе изобретают, историю из под ногтей выковыривают. Конченными были, конченными и остались.

    DEZINTO
  6. Masya Masya Сегодня, 05:22
    их как ни крась, всё равно отвратительно пахнут...
    Masya Masya
Картина дня